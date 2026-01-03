Search here...

Tato jednoduchá záclona z IKEA vám může ušetřit spoustu peněz za plyn.

Ostatní
Émilie Laurent
rideau ikea réduire facture gaz
Diana.grytsku/Freepik

Když teploty sotva klesnou k 0 °C, chlad proniká do domu a nutí vás zvýšit topení. Pokud navíc žijete ve špatně izolovaném domě, stává se z něj skutečná peněžní jáma. Ale o tom, že byste se celou zimu třásli, dělali si z dek kabát nebo žili s termofory přilepenými k tělu, se rozhodně nedá mluvit. Závěs z IKEA dokáže všechno změnit.

Okna ne vždy dobře izolovaná

Posledních několik týdnů se zima projevuje. Na obloze se vznáší hustá mlha, která zakrývá krajinu, mráz ji mrazí a teploty mrazí kůži. Tento polární chlad proniká do domu každým pórem a vkrádá se do našich domovů jako neviditelný vetřelec. Starší domy propouštějí chlad a jsou na zimu špatně připravené. Není neobvyklé cítit vzduch proudící škvírou v okně nebo mezerou ve dveřích. Když žijete ve špatně izolovaném domě, i když topení zvýšíte naplno, vnitřní teplota se nezvýší, ale částka na účtu rozhodně ano.

Podlaha je studená jako kluziště a jídlo se jí ve svetru, fleecové mikině a měkké dece . Abyste se mohli procházet po domě, musíte se prakticky oblékat, jako byste šli do hor. Brzy budete mýt nádobí v lyžařkách a uklízet s vlněnou šálou. Zkrátka, dům připomíná iglú. Okna, i když jsou zavřená, jsou jádrem tohoto tepelného problému. Podle Ademe (francouzské agentury pro ekologickou transformaci) se podílejí na 10 až 20 % tepelných ztrát.

A abyste se přestali třást na pohovce, nemusíte vyměňovat všechna okna ani provádět rozsáhlé izolační práce. Řešení je v Ikei a stojí méně než 40 eur. Stačí to k tomu, abyste doma o několik stupňů zvýšili teplotu a svlékli pár vrstev oblečení.

Záclona IKEA, která omezuje průvan

Záclony se obvykle používají k vyplnění prázdného prostoru v místnosti nebo k vdechnutí života tam, kde chybí. Tyto zatemňovací závěsy Ikea s neobvyklým názvem MAJGULL však dělají víc než jen ozdobu oken nebo doplňují výzdobu. Po zatažení fungují jako bariéra proti chladnému počasí.

MAJGULL vyniká svou hustou a silnou látkou. Tento materiál slouží jako dodatečná bariéra mezi vnitřním a vnějším prostorem. Umístěný před okno, ale také před špatně izolované dveře nebo arkýřové okno, pomáhá zpomalit výměnu studeného vzduchu a udržet teplo produkované uvnitř domu. Díky tomu se místnost pomaleji ochlazuje a pocit pohodlí trvá déle. A co je ještě lepší, topení neběží zbytečně na plný výkon.

Lepší teplota a estetický vzhled

Kromě tepelné funkce splňuje závěs MAJGULL ještě jednu zásadní funkci: estetiku. K dispozici v několika decentních a elegantních odstínech okamžitě vnese do místnosti pocit útulnosti a měkkosti. Silné látky mají vizuální sílu „zahřát“ interiér, a to ještě předtím, než se zapne topný systém.

Tato záclona se bez problémů hodí do různých stylů interiérů, od skandinávského minimalismu až po teplejší a příjemnější atmosféru. Spojuje praktičnost s estetikou, zlepšuje tepelný komfort a zároveň vylepšuje obytný prostor.

V kontextu, kdy se snažíme spotřebovávat méně, ale lépe, vyniká MAJGULL jako chytré řešení: cenově dostupné, snadno instalovatelné a odolné. Další důkaz toho, že někdy jsou ty nejjednodušší kroky zároveň i nejúčinnější pro péči o váš domov… a váš rozpočet.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Découvrez les 5 aliments clés pour prolonger votre bien-être !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

© 2025 The Body Optimist