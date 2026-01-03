Tato jednoduchá záclona z IKEA vám může ušetřit spoustu peněz za plyn.

Když teploty sotva klesnou k 0 °C, chlad proniká do domu a nutí vás zvýšit topení. Pokud navíc žijete ve špatně izolovaném domě, stává se z něj skutečná peněžní jáma. Ale o tom, že byste se celou zimu třásli, dělali si z dek kabát nebo žili s termofory přilepenými k tělu, se rozhodně nedá mluvit. Závěs z IKEA dokáže všechno změnit.
Okna ne vždy dobře izolovaná
Posledních několik týdnů se zima projevuje. Na obloze se vznáší hustá mlha, která zakrývá krajinu, mráz ji mrazí a teploty mrazí kůži. Tento polární chlad proniká do domu každým pórem a vkrádá se do našich domovů jako neviditelný vetřelec. Starší domy propouštějí chlad a jsou na zimu špatně připravené. Není neobvyklé cítit vzduch proudící škvírou v okně nebo mezerou ve dveřích. Když žijete ve špatně izolovaném domě, i když topení zvýšíte naplno, vnitřní teplota se nezvýší, ale částka na účtu rozhodně ano.
Podlaha je studená jako kluziště a jídlo se jí ve svetru, fleecové mikině a měkké dece . Abyste se mohli procházet po domě, musíte se prakticky oblékat, jako byste šli do hor. Brzy budete mýt nádobí v lyžařkách a uklízet s vlněnou šálou. Zkrátka, dům připomíná iglú. Okna, i když jsou zavřená, jsou jádrem tohoto tepelného problému. Podle Ademe (francouzské agentury pro ekologickou transformaci) se podílejí na 10 až 20 % tepelných ztrát.
A abyste se přestali třást na pohovce, nemusíte vyměňovat všechna okna ani provádět rozsáhlé izolační práce. Řešení je v Ikei a stojí méně než 40 eur. Stačí to k tomu, abyste doma o několik stupňů zvýšili teplotu a svlékli pár vrstev oblečení.
Záclona IKEA, která omezuje průvan
Záclony se obvykle používají k vyplnění prázdného prostoru v místnosti nebo k vdechnutí života tam, kde chybí. Tyto zatemňovací závěsy Ikea s neobvyklým názvem MAJGULL však dělají víc než jen ozdobu oken nebo doplňují výzdobu. Po zatažení fungují jako bariéra proti chladnému počasí.
MAJGULL vyniká svou hustou a silnou látkou. Tento materiál slouží jako dodatečná bariéra mezi vnitřním a vnějším prostorem. Umístěný před okno, ale také před špatně izolované dveře nebo arkýřové okno, pomáhá zpomalit výměnu studeného vzduchu a udržet teplo produkované uvnitř domu. Díky tomu se místnost pomaleji ochlazuje a pocit pohodlí trvá déle. A co je ještě lepší, topení neběží zbytečně na plný výkon.
Lepší teplota a estetický vzhled
Kromě tepelné funkce splňuje závěs MAJGULL ještě jednu zásadní funkci: estetiku. K dispozici v několika decentních a elegantních odstínech okamžitě vnese do místnosti pocit útulnosti a měkkosti. Silné látky mají vizuální sílu „zahřát“ interiér, a to ještě předtím, než se zapne topný systém.
Tato záclona se bez problémů hodí do různých stylů interiérů, od skandinávského minimalismu až po teplejší a příjemnější atmosféru. Spojuje praktičnost s estetikou, zlepšuje tepelný komfort a zároveň vylepšuje obytný prostor.
V kontextu, kdy se snažíme spotřebovávat méně, ale lépe, vyniká MAJGULL jako chytré řešení: cenově dostupné, snadno instalovatelné a odolné. Další důkaz toho, že někdy jsou ty nejjednodušší kroky zároveň i nejúčinnější pro péči o váš domov… a váš rozpočet.