Le plaid, star insoupçonnée de votre déco : voici comment l’intégrer dans votre intérieur

Lorsque le froid fait irruption, le plaid est plus souvent sur vos épaules que sur le canapé. À l’aube de l’automne, vous vous enveloppez dans cet écrin moelleux comme un burrito et vous en faites une seconde peau. En plus de vous tenir au chaud, le plaid a du potentiel à revendre au sein de votre déco, à condition de ne pas le mettre en boule dans un coin de la maison. Au lieu de le laisser en vrac sur le sofa ou de le cacher dans un panier en osier, accordez-lui une place digne de ce nom. Quand le plaid quitte votre dos, voici comment l’apprivoiser dans votre déco et en faire un accessoire de premier plan. Parce que oui, cette couverture fluffy a du talent au-delà de son pouvoir réconfortant !

Le plaid transformé en citrouille pour une déco de saison

Pour que le plaid retrouve ses lettres de noblesse et soit le cœur battant de votre déco, plus question de l’envoyer valser dès que vous n’en avez plus l’utilité. Vous avez peut-être l’habitude de le plier un peu grossièrement, sans trop faire d’angles droits. Sous cet aspect brouillon, il ruine le cachet de votre salon et porte préjudice à votre décoration. Pourtant, avec quelques notions d’origami et un peu de patience, vous pouvez en faire une arme de séduction !

Puisque l’automne est déjà à nos portes et que les tasses sentent déjà le pumpkin spice latte à plein nez, habillez votre plaid comme une cucurbitacée. Pour acter la métamorphose, rien de bien sorcier. Pas besoin de baguette ni de nez crochu. Une paire de ciseaux, du fil en raphia et une aiguille suffisent largement pour opérer cette douce magie. Prenez un plaid auquel vous n’êtes pas trop attaché.e. Autant vous prévenir, vous allez lui faire une petite chirurgie.

Coupez-le pour former une sorte de housse puis placez de la ouate à l’intérieur. Refermez le tout avec un fil de la même teinte. C’est un peu technique, mais à la portée de toutes les mains, même les moins dégourdies. Entourez la face extérieure avec des fils de fer pour mimer les bosses de la courge. Pour finir, cachez l’extrémité qui dépasse dans du raphia. Votre plaid, quasiment méconnaissable, s’érige désormais comme un objet de désir dans votre déco !

Le plaid en forme de noeud pour un rendu minimaliste-chic

Si vous n’avez pas l’envie ni le courage de vous lancer dans les travaux manuels, voici une autre façon de personnaliser votre plaid et de l’incorporer gracieusement dans votre déco. Votre plaid n’a jamais été aussi irrésistible ! Sous cette apparence « boule de noeud », plus classe et élégante, il vole la vedette aux items alentours. Nul besoin d’avoir des compétences incroyables pour exécuter cette mise en plis et refaire le portrait de votre couverture adorée.

Faites deux boudins de part et d’autre du plaid comme lorsque vous cuisinez des palmitos avec de la pâte feuilletée. Ensuite, formez une boucle et rabattez les extrémités dans le nœud. Ainsi vous obtenez un accessoire sobre d’une tout autre nature. Privilégiez un plaid épais pour que le nœud soit bien volumineux et esthétique. Cette couverture douillette se prête vraiment à toutes les fantaisies !

Le plaid en noeud papillon pour une déco à la Regencycore

Le plaid déserte l’accoudoir de votre canapé pour prendre place dans votre cocon nocturne. Cette couverture améliorée n’est pas seulement vouée à vous couvrir pendant vos sessions Netflix and chill, elle peut aussi faire office de jeté de lit et embellir votre petit nid. Mais elle ne se contente pas de flirter avec la couette. Elle prétend à un relooking bien plus coquet ! Pour avoir un lit de princesse, digne du décor de Bridgerton, posez le plaid à plat et ajoutez le détail qui fait toute la différence : un attache-rideau. Placez une embrasse de style baroque au milieu du plaid. Le rendu est tout de suite plus glamour !

Si vous n’avez pas cet objet à disposition dans vos tiroirs, vous pouvez aussi utiliser un bracelet de votre boîte à bijoux pour ajouter une touche ornementale à votre plaid. Votre couverture, autrefois rustique, change radicalement de tonalité pour incarner l’esprit Regency Core. Quel coup de génie !

Le plaid converti en coussin pour une illusion parfaite

Et si votre plaid se fondait dans vos coussins l’air de rien ? S’il copiait ses homologues de canapé sans éveiller le moindre soupçon ? Plutôt que de l’envoyer balader vulgairement et de le traiter comme un vieux chiffon après tant de services rendus, voici une brillante solution. Avec cette technique, pas de confusion. Vous ne risquez pas de vous emmêler les pinceaux. Si vous savez plier des wraps alors ça devrait être bon !

Pliez-le en deux, rassemblez les deux bouts, puis repliez de l’intérieur vers l’extérieur jusqu’à la moitié. Rabattez les côtés ensemble comme pour fermer des volets. Enfin, dernière étape, ouvrez une extrémité puis rentrez l’autre bout dedans. Le tour est joué ! Votre plaid fusionne divinement avec le reste de la déco.

Accroché à une échelle en bois, l’option séduisante

Si vous avez un plaid à frange dans la vibe « bohème » ou une étoffe en fine maille parsemée de motifs écossais, exhibez ces morceaux de tissu avec fierté dans votre déco. Suspendez votre plaid à une échelle en bois, qui prend l’allure d’un porte-drapeau. Enveloppez une guirlande lumineuse autour des échelons pour appuyer le côté cosy et donner un bel éclat à votre plaid. Le mélange des textures apporte une certaine prestance à votre intérieur. Cet ensemble « bois et linge de maison » est toujours un choix judicieux !

Le plaid, objet de toutes les convoitises à l’approche des fraîches journées, peut rythmer votre déco en plus de vous servir de manteau. Si vous n’en avez pas encore à la maison, filez voir notre sélection !