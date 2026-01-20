Search here...

„Kusková ofina“ se stává účesovým trendem roku 2026

Kadeřnictví
Tatiana Richard
Photo d'illustration : @arianagrande/Instagram

Ofina s kousky vlasů ustupuje „kouskové ofině“, novému vlasovému trendu roku 2026, který lze vidět zejména u americké zpěvačky a skladatelky Ariany Grande a herečky Pamely Anderson. Tento zužující se, texturovaný a nenucený střih vyzařuje modernost a zároveň se neuvěřitelně snadno nosí každý den.

Textura, která způsobuje revoluci v ofině

Na rozdíl od elegantní, strukturované ofiny se „kousovitá ofina“ opírá o tenké, oddělené prameny, které se dotýkají čela. Tato lehkost vytváří přirozený pohyb a okamžitě dodává uvolněný, ale zároveň elegantní vzhled. Kadeřníci si všímají rostoucího nadšení pro tuto „pohyblivou“ ofinu, která se značně liší od stylu ofiny, která vyžaduje kulmy a lak na vlasy.

Její tajemství: vrstvená ofina, která zesvětluje vlasy u kořínků a zároveň zachovává objem na konečcích. Výsledek: jemné orámování obličeje, které rozjasňuje pleť.

Ideální pro všechny typy obličeje a vlasů

Jeho velká síla spočívá v jeho přizpůsobivosti. Americká zpěvačka a skladatelka Ariana Grande na Critics Choice Awards 2026, zpěvačka a skladatelka Suki Waterhouse a zpěvačka Lisa z jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink dokazují, že tento segment přesahuje věkové hranice a styly.

Ať už máte vlasy jemné, husté, rovné nebo vlnité, tato ofina se bez problémů splyne s vašimi rysy a zvýrazní je. Dodává jim strukturu i hebkost, elegantně rámuje obličej a zároveň se snadno upravuje každý den. Je všestranná a nadčasová, takže je to jistá volba pro ty, kteří chtějí spojit moderní styl s praktičností.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Ariana Grande (@arianagrande)

Sbohem dokonale hladký, ahoj přirozený pohyb

Toto oživení je součástí estetiky roku 2026: sbohem přehnaně rozcuchaným vlasům, vítejte v sofistikované přirozenosti. „Ofina s kousky“ oslavuje stylovou nedokonalost: sebevědomě nepoddajné prameny, matnou texturu a přirozený objem u kořínků. Ofina s kousky se hodí stejně dobře k vlnitému mikádu jako k extra dlouhým vlasům.

Slavní londýnští a newyorští kadeřníci zaznamenávají prudký nárůst poptávky: „+200 % po texturované ofině za 6 měsíců.“ Sociální média přetékají návody, jak si tento vzhled vytvořit doma nebo si ofinu udržet. A pro ty, kteří váhají s odhodláním: začněte lehkým proředěním stávající ofiny. Zkušený kadeřník pak bude schopen vytvořit texturu, aniž by ji drasticky zkrátil.

Stručně řečeno, do roku 2026 už ofina nebude statická: tančí, žije, rámuje jemností. „Kusková ofina“ promění tzv. tradiční ofinu v zářivý módní doplněk, který vyzařuje sebevědomí a lehkost.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
Article précédent
Konec sponkám: tento vlasový doplněk v roce 2026 zrevolucionizuje vaše účesy

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Konec sponkám: tento vlasový doplněk v roce 2026 zrevolucionizuje vaše účesy

Zapomeňte na sponky ve tvaru drápu a jejich atmosféru ve stylu Y2K (retro estetika prvního desetiletí 21. století)....

Stříhá si vlasy stavebním nástrojem: výsledek je šílený!

Kvůli nedostatku času, peněz nebo sebevědomí si stále více žen osvěžuje své účesy doma a zastřihuje si konečky...

„Korejský bob 2 v 1“: tento trendy střih bude v roce 2026 lichotit všem tvarům obličeje

Zapomeňte na striktní, pevné boby: v roce 2026 uvolněte místo korejskému bobu 2 v 1, hybridnímu střihu inspirovanému...

Podle kadeřníka tyto 4 znaky dokazují, že vám váš účes nesedí.

Odcházíte ze salonu s bezchybnými vlasy, a přesto se vám o pár hodin později zdá, že si s...

Jdeme ven do sněhu: tento tip proti krepatění vlasů si zamilujete

Jeden krok ven, pár sněhových vloček vířících ve větru a najednou se zdá, že vaše vlasy mají vlastní...

Super jednoduchý účesový trik, který vám dodá elegantní vzhled za 2 minuty

Stačí sponka ve tvaru motýlka a dvě minuty, abyste proměnili rozcuchané vlasy v elegantní strukturovaný drdol. Tento virální...

© 2025 The Body Optimist