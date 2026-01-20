„Kusková ofina“ se stává účesovým trendem roku 2026

Ofina s kousky vlasů ustupuje „kouskové ofině“, novému vlasovému trendu roku 2026, který lze vidět zejména u americké zpěvačky a skladatelky Ariany Grande a herečky Pamely Anderson. Tento zužující se, texturovaný a nenucený střih vyzařuje modernost a zároveň se neuvěřitelně snadno nosí každý den.
Textura, která způsobuje revoluci v ofině
Na rozdíl od elegantní, strukturované ofiny se „kousovitá ofina“ opírá o tenké, oddělené prameny, které se dotýkají čela. Tato lehkost vytváří přirozený pohyb a okamžitě dodává uvolněný, ale zároveň elegantní vzhled. Kadeřníci si všímají rostoucího nadšení pro tuto „pohyblivou“ ofinu, která se značně liší od stylu ofiny, která vyžaduje kulmy a lak na vlasy.
Její tajemství: vrstvená ofina, která zesvětluje vlasy u kořínků a zároveň zachovává objem na konečcích. Výsledek: jemné orámování obličeje, které rozjasňuje pleť.
Ideální pro všechny typy obličeje a vlasů
Jeho velká síla spočívá v jeho přizpůsobivosti. Americká zpěvačka a skladatelka Ariana Grande na Critics Choice Awards 2026, zpěvačka a skladatelka Suki Waterhouse a zpěvačka Lisa z jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink dokazují, že tento segment přesahuje věkové hranice a styly.
Ať už máte vlasy jemné, husté, rovné nebo vlnité, tato ofina se bez problémů splyne s vašimi rysy a zvýrazní je. Dodává jim strukturu i hebkost, elegantně rámuje obličej a zároveň se snadno upravuje každý den. Je všestranná a nadčasová, takže je to jistá volba pro ty, kteří chtějí spojit moderní styl s praktičností.
Sbohem dokonale hladký, ahoj přirozený pohyb
Toto oživení je součástí estetiky roku 2026: sbohem přehnaně rozcuchaným vlasům, vítejte v sofistikované přirozenosti. „Ofina s kousky“ oslavuje stylovou nedokonalost: sebevědomě nepoddajné prameny, matnou texturu a přirozený objem u kořínků. Ofina s kousky se hodí stejně dobře k vlnitému mikádu jako k extra dlouhým vlasům.
Slavní londýnští a newyorští kadeřníci zaznamenávají prudký nárůst poptávky: „+200 % po texturované ofině za 6 měsíců.“ Sociální média přetékají návody, jak si tento vzhled vytvořit doma nebo si ofinu udržet. A pro ty, kteří váhají s odhodláním: začněte lehkým proředěním stávající ofiny. Zkušený kadeřník pak bude schopen vytvořit texturu, aniž by ji drasticky zkrátil.
Stručně řečeno, do roku 2026 už ofina nebude statická: tančí, žije, rámuje jemností. „Kusková ofina“ promění tzv. tradiční ofinu v zářivý módní doplněk, který vyzařuje sebevědomí a lehkost.