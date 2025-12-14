Search here...

Nechávání vlasů pod kabátem: trend inspirovaný dvojčaty Olsenovými, který vyvolává rozruch

Zastrčíte si vlasy do límce kabátu pro nonšalantní vzhled? To je otázka, která se šíří na TikToku s hashtagem #Olsentuck, ultra jednoduchým vlasovým trendem inspirovaným sestrami Mary-Kate a Ashley Olsenovými. Tento trik, který se zpopularizoval během newyorského týdne módy podzim/zima 2025/2026, promění každodenní přehlédnutí v minimalistický a sofistikovaný módní kousek.

Původ dvojčat Olsenových

Mary-Kate a Ashley Olsen, bývalé hvězdy prvního desetiletí prvního desetiletí a tvůrkyně seriálu The Row, ztělesňují ležérní eleganci. Jejich poznávací znamení? Vlasy diskrétně zastrčené do šály, bundy nebo kabátu pro nenuceně bohémský šik efekt. Toto gesto, spatřené v ulicích New Yorku, je přitažlivé svou jednoduchostí: vyhýbá se nepoddajným pramenům vlajícím ve větru a zároveň dodává nádech tajemství. Tento oděvní zvyk sester Olsenových nyní dobývá přehlídková mola a sociální média.

Výbušná viralita na TikToku

#Olsentuck na TikToku zažívá bouřlivý rozmach a tisíce videí ukazují, jak si tento „zastrčený“ účes obléknout během několika sekund. Influenceři ho testují s nadměrnými kabáty nebo objemnými šálami a dokazují jeho všestrannost: je ideální na zimu, dodává objem a uvolněný pocit bez složitého stylingu. Na Instagramu si módní nadšenci tento trend vychvalují pro jeho dostupnost – ideální, pokud se opozdíte a zapomenete si rozčesat vlasy. Je to pravý opak přehnaně stylizovaných looků, dokonale sladěný s estetikou The Row: minimalistický, elegantní a nadčasový.

@michellengatimin pohled: olsen tuck (ale s vrstvami) #olsentuck #hairhack #zimníoutfit #nápadynaoutfity #outfitydostudenéhopočasí ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Proč to funguje pro každého

Nic nemůže být jednodušší: oblékněte si kabát, zastrčte si vlasy do límce a voilà, bezstarostný styl zaručen. Tento trik lichotí všem tvarům obličeje tím, že jemně rámuje rysy a dokonce chrání před zimní vlhkostí. Demokratizuje styl Olsenové, kdysi vyhrazený pro newyorskou elitu, a činí módu inkluzivní a praktickou pro každodenní nošení.

Olsenův účes není jen vlasová zvláštnost: je to módní filozofie, kde přirozenost vítězí nad dokonalostí. Přijměte ho z celého srdce pro stylovou a nenucenou zimu; tento trend nám připomíná, že skutečná elegance často pramení z jednoduchého gesta.

