Search here...

Lékaři před těmito kosmetickými zákroky varují; výsledky jsou šokující.

Tipy a triky
Anaëlle G.
Freepik

Stále více lidí se obrací k dermálním výplním, aby si upravili tvar obličeje a zahladili známky stárnutí. Za slibem rychlých výsledků se však skrývají vážná zdravotní rizika. Nedávná britská studie, která použila ultrazvuk na 100 případech komplikací, odhalila znepokojivou realitu: ucpání povrchových a hlubokých tepen může způsobit nevratné poškození, od ztráty kůže až po slepotu.

Specifická rizika: když se estetika stane nebezpečnou

Některé oblasti obličeje jsou obzvláště citlivé. Například výplně kolem nosu mohou ohrozit tepny spojené s životně důležitými částmi hlavy. Pokud je výplň injekčně aplikována příliš blízko cévy, může způsobit cévní okluzi. Tato blokáda přeruší průtok krve, což vede k nekróze tkáně a někdy i k nevratným deformacím obličeje.

Nejde jen o neúspěšný kosmetický výsledek; s sebou nese to velká zdravotní rizika. Lékaři i pacienti si musí být vědomi toho, že za zákrokem, který se může zdát neškodný, se skrývají vážné následky vyžadující okamžitou lékařskou pomoc.

Ultrazvuk: klíčový nástroj pro zajištění postupů

Aby se omezily tyto komplikace, vědci doporučují systematické používání ultrazvuku před jakoukoli injekcí. Tato technika umožňuje přesnou vizualizaci polohy tepen a bezpečnější plánování zákroku. V případě problémů ultrazvuk vede léčbu, čímž se snižuje potřeba použití hyaluronidázy, která sice rozpouští výplň, ale sama o sobě může představovat rizika.

Navzdory tomuto pokroku je používání ultrazvuku v klinikách stále omezené. Podle Britské asociace estetických plastických chirurgů je stále populárnější, ale zatím není rozšířený. Odborníci se zasazují o přísnou regulaci zákroků prováděných pouze vyškolenými zdravotnickými pracovníky.

Směrem k silnější regulaci

Vzhledem k závažnosti pozorovaných komplikací britská vláda zvažuje zpřísnění předpisů týkajících se invazivních kosmetických zákroků. Na rok 2026 je plánována veřejná konzultace, která se bude zabývat novými opatřeními a zajistí bezpečnost pacientů. Cíl je jasný: omezit rizika kombinací přísného odborného školení, regulačního dohledu a kampaní na zvyšování povědomí veřejnosti.

Přestože výplně nadále lákají svým slibem „okamžitého mládí“, tyto výsledky slouží jako připomínka toho, že klíčová je prevence. Lepší informace, bezpečnější postupy a přísnější kontroly jsou nezbytné k předcházení tragickým nehodám.

Sebepřijetí: krása nade vše

Kromě zdravotních rizik je zásadní zamyslet se nad tím, co krása skutečně znamená. Společnost nám často vnucuje nerealistické standardy a je lákavé usilovat o „dokonalost“ prostřednictvím kosmetické chirurgie. Přesto je každá tvář jedinečná, každá pleť vypráví příběh a naučit se je vážit je skutečným aktem svobody a pohody.

Přijetí vaší tváře takové, jaká je, s jejími vráskami, rýhami a autenticitou, nesnižuje vaše kouzlo. Naopak je to krok k trvalému sebevědomí a pozitivnímu vnímání vlastního těla. Uchylování se k invazivním zákrokům kvůli společenskému tlaku nebo přizpůsobení se vnějším ideálům vás může někdy stát více, než jste očekávali – a to jak z hlediska zdraví, tak i sebevědomí.

Lékaři nám připomínají, že láska a péče o naši pleť a obličej začíná sebepřijetím. Péče o naši pleť, osvojení zdravých návyků a oslava našich přirozených vlastností jsou bezpečné a účinné způsoby, jak se cítit dobře, aniž bychom ohrozili své zdraví.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jako nadšenkyně sociálních médií jsem vždycky trávila čas prohlížením webových stránek o módě, zdraví a kráse pro ženy. Všechny se potřebujeme cítit krásné bez ohledu na naši velikost, a to je to, co na The Body Optimist miluji.
Article précédent
Tato chyba ve sprše může poškodit vaši pokožku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato chyba ve sprše může poškodit vaši pokožku

Horká sprcha se může zdát uklidňující, ale je to také zvyk, který může mít škodlivé účinky na zdraví...

Tento zlozvyk podle vědy urychluje vypadávání vlasů.

Věděli jste, že jednoduchý každodenní zvyk může ovlivnit zdraví vašich vlasů? Podle několika nedávných vědeckých studií patří kouření...

„Šamponový sendvič“, vlasová technika, která je hitem na TikToku

Nová rutina péče o vlasy způsobila na TikToku senzaci: „šamponový sendvič“. Tato metoda kombinuje kondicionér a šampon a...

Tato jednoduchá miska rýže dokáže proměnit vaši koupelnu: neobvyklý trik

Miska rýže nepatří jen na kuchyňský stůl, může si najít místo i v koupelně. I když možná víte...

© 2025 The Body Optimist