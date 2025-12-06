Rozlučte se s opálenou pletí, tento nový trend v líčení způsobuje senzaci.

Search here...

Nová vlna líčení „Cold Girl“ (studené dívky) zachvacuje sociální média a nahrazuje teplé odstíny pleti chladnými, růžovými a mrazivými tóny, které evokují efekt „právě vyšla z chladu“. Zimní estetika, kterou zpopularizovaly americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber, americká zpěvačka Sabrina Carpenter a americká herečka, která se stala vévodkyní ze Sussexu Meghan Markle, se opírá o růžové tváře, borůvkové rty a oční stíny s modravými podtóny pro přirozený a elegantní lesk.

Pochopení podtónů pro přijetí vzhledu

Abyste dosáhli vzhledu „studené dívky“, nejprve si určete svůj podtón pleti: modré/fialové žilky značí chladnou pleť, zelené teplou. Chladné tóny (ledově růžová, fialová, bobulová) přirozeně lichotí světlé pleti, zatímco teplé pleti volí chladnější varianty, jako je malinová místo korálové.

  • Světlá pleť: jemné fialové a pudrově růžové odstíny pro jemnou hloubku.
  • Takzvané střední tóny pleti: tmavé bobule a švestky pro výrazný kontrast.
  • Tmavší pleť: bohaté vínové a vínové odstíny pro luxusní, lesklý vzhled.

Samozřejmě neexistují žádná pevná pravidla: každý si může vybrat make-up, který se mu líbí. Tyto pokyny jsou pouze návrhy; výběrem odstínů, které doplňují váš přirozený podtón, si můžete zajistit dokonale harmonický soulad s vaší pletí.

Technika aplikace pro přirozený efekt

Naneste studený odstínový odstín tvářenky vysoko na lícní kosti a nos, abyste simulovali zimní zarudnutí, poté naneste bobulový odstín do středu rtů a rozetřete jej pro „pokousaný“ vzhled. Podkladovou bázi nechte v tónu pleti nebo ji rozetřete o něco světlejší a vyhněte se zcela matnému povrchu, aby vynikla přirozená textura vaší pleti.

@happybunnygrl tady je návod 💋 ♬ původní zvuk - Speedy sounds

Základní sada „Cold Girl“

Vytvořte si sadu s fialovou/bobulovou tvářenkou, malinovou/vínovou rtěnkou, chladivými šedofialovými nebo béžovými očními stíny a růžovo-stříbrným rozjasňovačem. Přidejte bílé třpytky na oči a bílou oční linku pro matný efekt očí jako srna, ideální na svátky.

@amberlyyanggg Líčení ledové princezny celou zimu ❄️🫶🏼👸🏻 @Hourglass Cosmetics @Diorbeauty @milkmakeup @YSL Beauty @Huda Beauty @Judydoll_official @colorgram.official @makeupforever #wintermakeup ♬ Luxusní remix Ayeshy Erotica - Dndndnd

Stručně řečeno, tento trend proměňuje vzhled „je mi zima“ v elegantní kosmetický prvek, ideální pro zimu 2025 s opečenou tvářenkou a chladivými kouřovými očima. Univerzálně lichotivý, hodí se ke všem tónům pleti a bez námahy zvýrazňuje její zářivost.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Teorie červených nehtů“: posílení, nebo stereotyp? Tento trend na TikToku rozděluje uživatele internetu.

