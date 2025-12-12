Search here...

Zde je trik, který korejské ženy používají každou noc pro zářivou pleť.

Péče
Léa Michel
@koocat/TikTok

Oblíbeným trikem korejských žen pro zářivou pleť je metoda dvojitého čištění, která se používá každou noc. Zahrnuje čištění obličeje ve dvou krocích: nejprve čisticím olejem a poté čisticím prostředkem na vodní bázi nebo pěnou. Tento rituál, zakořeněný v korejské tradici, hloubkově odstraňuje make-up, znečištění, kožní maz a ve vodě rozpustné nečistoty nahromaděné během dne a zároveň zachovává kožní bariéru.

Dva kroky dvojitého čištění

  • První krok: naneste čisticí olej na suchou pleť, jemně vmasírujte, aby se rozpustil make-up, opalovací krém a znečištěné látky, a poté opláchněte.
  • Druhý krok: použijte čisticí prostředek na vodní bázi (gel, pěnu nebo krém) k odstranění potu, prachu a všech zbytků a poté znovu opláchněte.

Tento krok připraví pleť na lepší přijetí následných ošetření (sér, hydratačních krémů) a zároveň zvýší zářivost a čistotu pleti.

Tipy pro aplikaci

Doporučuje se provádět toto dvojité čištění každý večer a pokud máte smíšenou až mastnou pleť, případně i ráno. Pro každý krok si vyberte produkty vhodné pro váš typ pleti, abyste udrželi její rovnováhu a zabránili vysušení.

Prokázané výhody

Dvojité čištění:

  • Uvolňuje póry a zabraňuje vzniku nedokonalostí.
  • Dodává pleti čistotu a zářivost.
  • Optimalizuje pronikání aktivních složek v následně aplikovaných produktech péče o pleť.
@koocat dvojité čištění je tak uspokojující @iUNIK @iunik_us_official#iunik #iunikskincare #beginnerskincare #doublecleansing #calendulacleansingoil #iunikcleansingoil #glasskin #affordableskincare #koreanskincare ♬ Estetické vibrace - sxldi

Právě díky této každodenní disciplíně má mnoho korejských žen čistou, zářivou a sjednocenou pleť.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tyto 100% čisté produkty péče o pleť jsou hitem: proč o nich všichni mluví?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tyto 100% čisté produkty péče o pleť jsou hitem: proč o nich všichni mluví?

Zjednodušené receptury, snadno čitelné seznamy INCI a výrazné štítky: „čistá“ péče o pleť už není jen specializací; stává...

Plán rozmazlování, na který vaše pleť v prosinci čekala

Prosinec je tady a s ním mrazivé dny a neodolatelná touha zpomalit. Vaše pleť s ním touží po...

Tento japonský rituál po sprše bez námahy rozzáří pleť.

Velmi precizní japonský rituál po sprše, založený na dermatologickém výzkumu, vám umožňuje bez námahy zvýšit zářivost a hydrataci...

Tento oceňovaný krém s kyselinou hyaluronovou je již hitem.

Francouzský hydratační krém s kyselinou hyaluronovou se stává jedním z nezbytných produktů péče o pleť této sezóny. Oceněný...

Na Yuce mám hodnocení 100/100, tyto krémy jsou překvapením!

Některé produkty upoutají pozornost, a pak jsou tu ty, které v kosmetických uličkách vyvolají skutečný rozruch. Přesně to...

© 2025 The Body Optimist