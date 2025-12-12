Zde je trik, který korejské ženy používají každou noc pro zářivou pleť.

Oblíbeným trikem korejských žen pro zářivou pleť je metoda dvojitého čištění, která se používá každou noc. Zahrnuje čištění obličeje ve dvou krocích: nejprve čisticím olejem a poté čisticím prostředkem na vodní bázi nebo pěnou. Tento rituál, zakořeněný v korejské tradici, hloubkově odstraňuje make-up, znečištění, kožní maz a ve vodě rozpustné nečistoty nahromaděné během dne a zároveň zachovává kožní bariéru.
Dva kroky dvojitého čištění
- První krok: naneste čisticí olej na suchou pleť, jemně vmasírujte, aby se rozpustil make-up, opalovací krém a znečištěné látky, a poté opláchněte.
- Druhý krok: použijte čisticí prostředek na vodní bázi (gel, pěnu nebo krém) k odstranění potu, prachu a všech zbytků a poté znovu opláchněte.
Tento krok připraví pleť na lepší přijetí následných ošetření (sér, hydratačních krémů) a zároveň zvýší zářivost a čistotu pleti.
Tipy pro aplikaci
Doporučuje se provádět toto dvojité čištění každý večer a pokud máte smíšenou až mastnou pleť, případně i ráno. Pro každý krok si vyberte produkty vhodné pro váš typ pleti, abyste udrželi její rovnováhu a zabránili vysušení.
Prokázané výhody
Dvojité čištění:
- Uvolňuje póry a zabraňuje vzniku nedokonalostí.
- Dodává pleti čistotu a zářivost.
- Optimalizuje pronikání aktivních složek v následně aplikovaných produktech péče o pleť.
Právě díky této každodenní disciplíně má mnoho korejských žen čistou, zářivou a sjednocenou pleť.