Zde je chyba, kterou (téměř) každý dělá při konzumaci raclette, tvrdí šéfkuchař

Raclette, to nejlepší jídlo pro pohodlí, naplňuje v těchto chladných časech domovy svou lákavou vůní. Pokud jste se rozhodli vzepřít se svým dietním předsevzetím a přijmout svou epikurejskou filozofii, určitě se chcete dočkat, až si sýr rozpustíte na bramborách. Než se chopíte pánví na raclette a oddáte se tomuto kulinářskému rituálu, pečlivě si přečtěte těchto několik pokynů.
Výběr sýra, určující faktor
Na začátku roku se někteří lidé promění ve vegetariány a cpou se „ detoxikačními “ zelenými šťávami, zatímco jiní, kteří se více přiklánějí k dobrému jídlu a pití, oslavují kulinářské dědictví a zahřívají se vydatnými pokrmy. Pokud je jídlo vaším největším koníčkem, možná jste si už naplánovali večer s raclette. Toto jídlo, které spojuje lidi kolem stolu a potěší každé chuťové pohárky, není něco, co by se mělo vychutnávat jen tak náhodně. Je to umělecká forma.
Navzdory zdánlivé jednoduchosti vyžaduje raclette určitou pečlivost. Neberte si hned první sýr, který v supermarketu uvidíte. Je to hlavní ingredience raclette, takže musíte být ostražití a pečlivě číst etikety. „Opravdu dobrý raclette se připravuje ze syrového mléka,“ trvá na svém šéfkuchař Christophe Martin, šéfkuchař restaurace Le Ramoneur Savoyard v Annecy, v rozhovoru pro Madame Figaro .
Puristé v oblasti raclette ve skutečnosti svěřují tento úkol svým prodejcům sýrů. Velká balení raclette z běžných obchodů nemají stejnou aromatickou bohatost jako „autentický“ raclette. „Pokud je to možné, kupujte si ho po plátcích a krájejte si ho sami. Pokud je už nakrájený a vakuově balený, ztratí svou texturu a čerstvost,“ vysvětluje kulinářský expert, který je nadšeným nadšencem do raclette.
Příliš dlouhé vaření sýra je svatokrádež.
V zápalu boje se může stát, že si omylem zapomenete sýr raclette na rozpáleném grilu a zjistíte, že je téměř spálený. Někdy je však tato prodloužená doba vaření záměrná. Obecně existují dva názorové směry: ti, kteří dávají přednost mírně tekutému raclette, a ti, kteří ho mají rádi téměř hnědý.
Pokud máte rádi napůl spálený raclette, který vám křupe v ústech, vězte, že porušujete tradici. Je to zneužívání sýra! „Největší chybou je o tom mluvit a nechat sýr péct příliš dlouho. Poté se stane mastným a nepoživatelným,“ zdůrazňuje šéfkuchař. I když to některé šokuje, doporučuje použít troubu, abyste si plně vychutnali lahodné vůně raclette. Jak si udržet tohoto ducha sdílení bez slavného sjednocujícího spotřebiče? „Brambory dáte do zapékací misky, navrch rozložíte všechny plátky sýra a vložíte ji pod gril.“
Odstranit kůrku, nebo ji nechat? To je otázka.
I zde je to citlivé téma mezi bramborami a uzeninovými prkénky. Někteří žárlivě střeží kůrku, zatímco jiní ji nesnesou. Přesto je to nejlepší na sýru raclette. Její odstranění je trochu jako sundání kůrky z chleba : ničí jeho kouzlo. A kuchaři s tím jistě nebudou nesouhlasit. Totéž platí pro brambory, které by se měly jíst se slupkou. „Je nezbytná. Zaprvé proto, že poskytuje vitamíny, ale také proto, že má vynikající pečenou chuť,“ tvrdí šéfkuchař.
A aby se vám po tomto vydatném jídle vše lépe snědlo a necítili jste se příliš těžce, nezapomeňte si mezi sousty dát pár kyselých okurek nebo jiných nakládaných zelenin. Tyto kyselé okurky, které vaši hosté někdy kritizují, vám ve skutečnosti pomohou lépe vstřebat a strávit raclette. A to je ono, raclette pro vás už žádná tajemství neukrývá!