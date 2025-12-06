Magická síla filmů Ghibli na vaše zdraví (a věda to potvrzuje)

Filmy Studia Ghibli nejen probouzejí naše vnitřní dítě a vštěpují silné hodnoty, ale také jsou protijedy na dosah ruky. Nová studie to potvrzuje: tyto snové animované filmy, které vyvolávají existencionální otázky a snadno vybízejí k introspekci, jsou dobré pro naše zdraví. Co kdyby se náš milovaný Totoro stal naším novým terapeutem?
Filmy Ghibli, nevyčerpatelný zdroj štěstí
Tyto poetické filmy od Miyazakiho se liší od jiných děl. Přenášejí nás do kouzelného světa, tvořeného vizuálními metaforami a obývaného roztomilými postavami. Rádi se v nich ztrácíme po náročném dni. Vyčistíme si mysl ve společnosti princezny Mononoke, Kiki nebo Ponya. Filmy studia Ghibli jsou jako Proustovy madeleinky malé obrazovky. Jsou téměř naléhavou záležitostí, když se všechno pokazí, a v těchto nejistých časech jsou filmy Ghibli nezbytné. Pokud máme věřit nedávné studii, měly by být dokonce součástí vládní záchranné sady.
Filmy od Studia Ghibli sice možná nedělají zázraky, ale nabízejí uklidňující oddech od našich hektických životů. To je závěr studie publikované v časopise „Journal of Medical Internet Research“. Není divu, že v těchto depresivních dobách nás filmy od Ghibli přitahují více než mrazivé thrillery nebo frenetické trháky. I když lékaři zatím nemohou předepisovat filmy od Ghibli spolu s vitamínem C, vědci naši volbu Netflixu jistě potvrzují.
Jejich metoda? Rozdělili 500 studentů do čtyř skupin: hyper-propojené hráče, fanoušky, kteří sledují filmy Studia Ghibli na denním pořádku, multitaskery (kteří dělají obojí současně) a kontrolní skupinu… která doslova nedělala nic. Poté vědci pomocí velmi podrobného dotazníku zhodnotili jejich úroveň klidu, užitečnosti a štěstí. Výsledek: okouzlující filmy Studia Ghibli jsou lékem na depresi a melancholii. Miyazakiho snový svět „může mít jedinečnou schopnost evokovat nostalgii a podporovat pocit štěstí u diváků všech věkových kategorií.“
Nekonečná síla nostalgie
Filmy studia Ghibli mají jedinečnou schopnost pozvednout i ty nejjednodušší každodenní činnosti. I ty nejobyčejnější scény nabývají neuvěřitelně poetické podoby. Rodinné jídlo se stává lahodnou hostinou, zatímco obyčejná procházka poli se promění ve vzrušující dobrodružství. „Miyazakiho díla proměňují obyčejné okamžiky v něco magického a probouzejí tak univerzální touhu po nevinnosti a dětském úžasu,“ vysvětlují autoři studie.
Stručně řečeno: Filmy studia Ghibli nás znovu propojují s naším vnitřním dítětem. A co je ještě lepší, umožňují nám po dobu sledování zapomenout na naše stresující povinnosti. Filmy Ghibli zdaleka nejsou povrchní nebo bezvýznamná díla jako některé jiné kreslené filmy určené malým dětem, ale naopak nás duchovně obohacují a osvětlují náš neklid. Nenápadně povzbuzují k introspekci, což je cenné ve falešně individualistickém světě, kde už nevíme, jak naslouchat sami sobě. „Mladí lidé zvládají stres a smutek prohlubováním své zvědavosti, vnitřního klidu a smysluplnosti,“ vysvětlují vědci.
Tyto filmy Ghibli mají největší dopad
Filmy Ghibli působí jako lék proti zimní chmurnosti. Některé Miyazakiho filmy však vyvolávají větší nával dopaminu než jiné. To odhaluje tato poučná studie. „Kikiina doručovací služba“ a „Můj soused Totoro“ by měly být na vrcholu našeho seznamu filmů. Proč? Protože jsou to kultovní klasiky, které musíte vidět alespoň jednou za život, ale především proto, že se zabývají silnými emocemi, jako je strach a smutek, aby „posílily vztahy, přispěly komunitě a prožily tichou radost“.
Ještě lepší je, že vědci vysvětlují, že příjemný efekt filmů od Ghibli se desetkrát zesílí v kombinaci s videohrou s otevřeným světem, jako je například „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. V podstatě by vítěznou anti-bluesovou kombinací byla… váš oblíbený film od Ghibli + trochu času stráveného hraním Zeldy.
Fanoušci Disneyho by mohli opustit svou přehnanou princeznu, aby strávili čas s nemotornou čarodějnicí a velkým tvorem s chlupatým břichem. Filmy Ghibli jsou v konečném důsledku jako útulná deka nebo dobrá horká čokoláda pro naši náladu.