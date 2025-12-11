Emoce těchto indických rodičů, když jejich dcera otevírá přehlídku Chanel

Pro rodiče Bhavithy Mandavové bylo vidět svou dceru otevírat přehlídku Chanel v New Yorku splněným snem. Za třpytem a leskem se skrývá příběh skromné indické rodiny, která s dojetím k slzám sledovala raketový vzestup své dcery k výšinám módy.
Virální scéna plná emocí
Na videu, které se stalo virálním, Bhavithini rodiče v Indii sledují na plátně zahájení přehlídky Chanel Métiers d'Art, natočeného ve stanici metra Bowery v New Yorku. Její matka se slzami v očích opakuje jméno své dcery a tleská, zatímco její otec se dívá, viditelně přemožený hrdostí. Video, sdílené na Instagramu s popiskem „Moji hnědí rodiče mě sledují, jak zahajuji přehlídku Chanel“, si získalo miliony zhlédnutí a záplavu dojemných komentářů od celebrit i obyčejných lidí.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Z Hyderabadu do newyorského metra
Bhavitha, narozená v Hyderabadu do rodiny střední třídy, nejprve studovala architekturu a asistenční technologie na Newyorské univerzitě, daleko od světa přehlídkových mol. Objevili ji téměř náhodou v newyorském metru, v době, kdy ještě netušila, jaký význam toto setkání bude mít. Její první větší vystoupení bylo exkluzivně pro Bottega Veneta pod vedením Matthieu Blazyho, který se stal jednou z klíčových postav jejího vzestupu ke slávě.
Otevření Chanelu: historický okamžik
O několik sezón později se Bhavitha stala první indickou modelkou, která zahájila přehlídku Chanel Métiers d'Art, což byl okamžik oslavovaný jako „historický“ pro zastoupení jihoasijských módních značek v luxusním sektoru. Přehlídka, která se konala v opuštěné stanici newyorského metra, připomínala místo, kde ji objevili, a uzavřela tak symbolický kruh. V příběhu a popisku na Instagramu mladá žena přiznala, že „nedokáže najít slova“, aby popsala, co to pro ni a její blízké znamená.
Pýcha, která přesahuje rodinu
Kromě jejích rodičů mnoho Indů a členů diaspory vnímá její cestu jako znamení globálního uznání jejich kultury a talentu. Komentáře evokují „zástupnou hrdost“ a „radost z toho, že rodiče jiné barvy pleti dojímá mezinárodní úspěch jejich dcery“. Video této intimní reakce, které se stalo virálním, proměňuje módní moment v symbol sociální mobility, naděje a reprezentace pro celou generaci.
Emocionální reakce rodičů Bhavithy Mandavy dokonale ilustruje, že za každou módní přehlídkou a prestižním titulem se skrývá hluboký lidský příběh. Jejich hrdost, sdílená prostřednictvím obrazovky, překračuje hranice a připomíná nám, že úspěch jednoho člověka se může stát úspěchem celé komunity.