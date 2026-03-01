Šátek: tento hygienický detail v zimě často opomíjený

V zimě nás chrání před chladem a téměř si ho nesundáváme. Šátek se však může stát i skutečnou živnou půdou pro bakterie, pokud se o něj řádně nepečuje.
Doplněk v přímém kontaktu s pokožkou
Šátek, který se nosí několik hodin denně, je v neustálém kontaktu s bradou, tvářemi a krkem. Podle amerického dermatologa Coreyho L. Hartmana se v šátcích hromadí „špína, maz a nečistoty ve vláknech látky“, které se pak mohou přenést na kůži. Důsledkem je podráždění, skvrny nebo akné lokalizované na spodní části obličeje. Látky také zadržují pot a zbytky produktů péče o vlasy nebo make-upu. Všechny tyto prvky mohou ucpávat póry.
Akné, dermatitida, folikulitida: málo známá rizika
Nedokonalosti způsobené dlouhodobým nošením šátku nejsou vždy způsobeny klasickým akné. Odborníci naznačují několik možných příčin:
- Mechanické akné, způsobené opakovaným třením látky o kůži
- Kontaktní dermatitida, která se projevuje zarudnutím a svěděním
- Folikulitida, zánět vlasových folikulů
V zimě se problém může zhoršit. Studený a suchý vzduch oslabuje kožní bariéru. Kůže pak produkuje více kožního mazu, aby to kompenzovala, což zvyšuje riziko ucpávání pórů. Svou roli hrají i materiály tkanin. Syntetické tkaniny, jako je polyester nebo akryl, snáze zadržují teplo a vlhkost. Vlna naopak může citlivou pokožku dráždit.
Jak často byste měli prát šátek?
Podle Dr. Hartmana by se šátek nošený pravidelně měl prát jednou týdně, nebo alespoň každé tři až pět použití. Měl by se okamžitě vyčistit, pokud:
- Jsou na něm viditelné stopy make-upu nebo kožního mazu.
- Nosil se během nemoci
- Vydává neobvyklý zápach
Důležitý je i výběr pracího prostředku. Dermatologové doporučují vyhýbat se silně parfémovaným produktům nebo avivážím, které mohou dráždit pokožku.
Další dotčené příslušenství
Šátek není jediný zimní předmět, na který si dát pozor. Klobouky, chrániče sluchu a rukavice také hromadí bakterie a nečistoty. Odborníci radí:
- Rukavice perte každé tři až čtyři použití.
- Čištění kapot každý týden
- Nechat si jednou nebo dvakrát za sezónu vyčistit kabáty a bundy
To vše jsou jednoduché kroky, které mohou omezit podráždění pokožky.
Stručně řečeno, šátek, často vnímaný jako pouhý ochranný doplněk, může, pokud se o něj správně nepečuje, vést k vyrážkám a podráždění. V zimě se jeho praní stává součástí hygienické rutiny stejně nezbytné jako výměna povlaku na polštář. Malý detail, ale pro zdraví pokožky zdaleka ne bezvýznamný.