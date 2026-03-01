Search here...

Šátek: tento hygienický detail v zimě často opomíjený

Tipy pro siluetu
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : freestocks.org/Pexels

V zimě nás chrání před chladem a téměř si ho nesundáváme. Šátek se však může stát i skutečnou živnou půdou pro bakterie, pokud se o něj řádně nepečuje.

Doplněk v přímém kontaktu s pokožkou

Šátek, který se nosí několik hodin denně, je v neustálém kontaktu s bradou, tvářemi a krkem. Podle amerického dermatologa Coreyho L. Hartmana se v šátcích hromadí „špína, maz a nečistoty ve vláknech látky“, které se pak mohou přenést na kůži. Důsledkem je podráždění, skvrny nebo akné lokalizované na spodní části obličeje. Látky také zadržují pot a zbytky produktů péče o vlasy nebo make-upu. Všechny tyto prvky mohou ucpávat póry.

Akné, dermatitida, folikulitida: málo známá rizika

Nedokonalosti způsobené dlouhodobým nošením šátku nejsou vždy způsobeny klasickým akné. Odborníci naznačují několik možných příčin:

  • Mechanické akné, způsobené opakovaným třením látky o kůži
  • Kontaktní dermatitida, která se projevuje zarudnutím a svěděním
  • Folikulitida, zánět vlasových folikulů

V zimě se problém může zhoršit. Studený a suchý vzduch oslabuje kožní bariéru. Kůže pak produkuje více kožního mazu, aby to kompenzovala, což zvyšuje riziko ucpávání pórů. Svou roli hrají i materiály tkanin. Syntetické tkaniny, jako je polyester nebo akryl, snáze zadržují teplo a vlhkost. Vlna naopak může citlivou pokožku dráždit.

Jak často byste měli prát šátek?

Podle Dr. Hartmana by se šátek nošený pravidelně měl prát jednou týdně, nebo alespoň každé tři až pět použití. Měl by se okamžitě vyčistit, pokud:

  • Jsou na něm viditelné stopy make-upu nebo kožního mazu.
  • Nosil se během nemoci
  • Vydává neobvyklý zápach

Důležitý je i výběr pracího prostředku. Dermatologové doporučují vyhýbat se silně parfémovaným produktům nebo avivážím, které mohou dráždit pokožku.

Další dotčené příslušenství

Šátek není jediný zimní předmět, na který si dát pozor. Klobouky, chrániče sluchu a rukavice také hromadí bakterie a nečistoty. Odborníci radí:

  • Rukavice perte každé tři až čtyři použití.
  • Čištění kapot každý týden
  • Nechat si jednou nebo dvakrát za sezónu vyčistit kabáty a bundy

To vše jsou jednoduché kroky, které mohou omezit podráždění pokožky.

Stručně řečeno, šátek, často vnímaný jako pouhý ochranný doplněk, může, pokud se o něj správně nepečuje, vést k vyrážkám a podráždění. V zimě se jeho praní stává součástí hygienické rutiny stejně nezbytné jako výměna povlaku na polštář. Malý detail, ale pro zdraví pokožky zdaleka ne bezvýznamný.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tajemství, jak si uspořádat šatník a už neváhat každé ráno

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tajemství, jak si uspořádat šatník a už neváhat každé ráno

Ráno ztrácíme tolik času oblékáním, a i když máme skříň přeplněnou oblečením, nikdy nevíme, co si vzít na...

Kapuce na kabát: chyba, která snižuje její účinnost proti chladu

V zimě se kapuce častěji stahují přes hlavu než přes záda. Je to velká výhoda, zvláště když je...

Šátek: módní detail, který rozlišuje generace

Co kdyby váš šátek o vás prozradil víc, než jste si mysleli? Na TikToku, Instagramu a Pinterestu rozvířila...

„Jsem malá a chci si prodloužit siluetu“: radí oblečení, které lichotí

Být drobná není vada, kterou by bylo třeba napravit; je to silná stránka, přednost a styl sám o...

Vždy se oblékat do černého: co o vás tato volba vypovídá, aniž byste si toho byli vědomi

Výběr černé pro každodenní nošení není nikdy triviální záležitostí. Za touto zdánlivou jednoduchostí se skrývá skutečná řeč těla,...

Nečekaný způsob nošení punčocháčů, který tuto sezónu vzbudil velký úspěch

Punčocháče zdobí vaše nohy a v uprostřed zimy dodávají sukním tloušťku. Obvykle si je oblékáte zdola nahoru a...

© 2025 The Body Optimist