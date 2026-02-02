Search here...

„Jsem malá a chci si prodloužit siluetu“: radí oblečení, které lichotí

Tipy pro siluetu
Fabienne Ba.
@baiweiss_/TikTok

Být drobná není vada, kterou by bylo třeba napravit; je to silná stránka, přednost a styl sám o sobě. Někteří lidé si však někdy chtějí pohrát s liniemi svého oblečení, aby vypadali trochu vyšší. Tvůrkyně módního obsahu @baiweiss_ se s námi podělí o tipy, jak vizuálně prodloužit siluetu.

Zvolte monochromatické oblečení… pokud máte chuť.

Jedním z nejznámějších tipů pro vytvoření iluze výšky je nošení monochromatického oblečení, tedy takového, které je složeno z jedné barvy nebo velmi podobných odstínů. Tím se vytvoří souvislá linie odshora dolů, kterou oko sleduje bez přerušení, a vytváří tak dojem štíhlejší siluety.

Nejste však povinni zvolit tuto možnost: móda je hřiště. Kontrasty a různé barvy mohou být výrazné, zábavné a dokonale odrážet vaši osobnost. Nejdůležitější je nosit to, co vám dodává sebevědomí, bez ohledu na vaši zdánlivou výšku.

Přiléhavé topy a bundy… nebo ne

Saka, blejzry nebo kabáty, které končí v pase nebo mírně nad ním, mohou efektivně upoutat pozornost na horní část těla a zvýraznit pas. V kombinaci s tenkým páskem nebo přiléhavou halenkou vytvářejí harmonický vzhled, který může působit dojmem mírně delších nohou.

Nicméně nošení nadměrných nebo dlouhých střihů není chyba. Tyto střihy mají své kouzlo a umožňují vám hrát si s objemem, plynulostí a pohodlím. Klíčem je vybrat si to, v čem se cítíte dobře, neřídit se pravidlem univerzální velikosti.

Džíny s vysokým pasem a přiléhavé střihy… pokud se vám to líbí

Kalhoty nebo džíny s vysokým pasem jsou často uváděny pro vizuální prodloužení nohou a zvýraznění pasu. Střihy jako bootcut nebo mírně rozšířené střihy mohou také vytvořit tento dojem délky, zejména v kombinaci s přiléhavým topem.

Klasické džíny, boyfriend džíny nebo kalhoty s rovnými nohavicemi však můžete nosit bez problémů. Být drobná neznamená, že musíte cokoli „prodlužovat“: důležité je najít kousky, ve kterých se budete cítit silně, elegantně a pohodlně.

Doplňky mohou vylepšit vaši siluetu… vaším vlastním způsobem

Tenký pásek v pase může nenápadně definovat siluetu a vytvořit harmonický vizuální efekt. Široké nebo kontrastní pásky nejsou „zakázány“: mohou se stát ústředním bodem vašeho vzhledu a odrážet vaši kreativitu. Móda má být zábavná, ne vnucovat přísná pravidla.

Oslava jeho malé velikosti

Všechny tyto tipy jsou užitečné, pokud si chcete hrát s liniemi svého oblečení, ale nejsou nezbytné k tomu, abyste byli elegantní nebo sebejistí. Být drobná je výhodou: můžete si osvojit jedinečné styly, originální proporce a vyjádřit svou osobnost, aniž byste se kdy snažili „opravit“ svou postavu.

Stručně řečeno, opravdová móda je o výběru toho, co vám vykouzlí úsměv v zrcadle, a o nošení barev, střihů a doplňků s jistotou. Ať už chcete opticky prodloužit svou siluetu, nebo se prostě jen přizpůsobit své přirozené výšce, důležité je cítit se dobře ve svém těle a ve svém oblečení. Být drobná není vada, kterou byste měli skrývat, ale vlastnost, kterou byste měli oslavovat stylově a sebevědomě.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
