Jak si vybrat sluneční brýle, které lichotí vašemu obličeji

Výběr slunečních brýlí je v první řadě o tom, jak si dopřát radost. I když určité tvary obrub mohou vytvářet různé vizuální efekty v závislosti na tvaru vašeho obličeje, neexistují žádná pevná pravidla. A co je nejdůležitější? Najděte si styl, ve kterém se budete cítit dobře a který vám umožní svobodně vyjádřit vaši osobnost.
Tvary obličeje: jednoduchý začátek
Pravděpodobně jste slyšeli, že kulatý obličej „by měl“ nosit hranaté obroučky, nebo že hranatý obličej lépe vyhovuje zaobleným tvarům. Tyto tipy se vám mohou hodit, pokud hledáte konkrétní efekt, ale v žádném případě se nejedná o pravidla. Brýle jsou samy o sobě módním doplňkem. Mohou zdůraznit nějaký rys, vytvořit kontrast nebo jednoduše odrážet váš styl. Nic vám nebrání v tom, abyste si vybrali obroučku, která se odchyluje od obvyklých doporučení, pokud je to ta, kterou milujete.
Pokud máte rádi kontrasty...
Někteří lidé si rádi hrají s tvary a liniemi. Geometrické obroučky mohou dodat charakter jemným rysům, zatímco kulaté tvary mohou obličej zjemnit výraznějšími konturami. Nadměrné, motýlí, pilotní, oválné nebo obdélníkové styly nabízejí osobitý vzhled.
Cílem není opravit si obličej, ale vybrat si vzhled, který se vám líbí. Dáváte přednost velkým obroučkám, které přitahují pozornost všech? Jděte do toho. Líbí se vám minimalistický styl? I ty jsou stejně přitažlivé.
Móda nemusí diktovat vaše volby
Trendy se dlouho snažily vnucovat seznamy „co nosit“ na základě tvaru obličeje. Naštěstí se postoje mění. Dnes je móda svobodnější, kreativnější a především osobnější. Kulatý obličej může nosit kulaté brýle. Srdcovitý obličej může nosit silné obroučky. Oválný obličej si může stejně snadno vybrat decentní styl jako zářivě barevné brýle.
Pokud se cítíte dobře ve svém odrazu, neexistují žádná špatná rozhodnutí. Barvy se řídí stejnou logikou. Nadčasová černá, želvovinová, bílá, růžová, zelená, červená nebo dokonce průhledné obroučky: všechna přání jsou vítána. Váš styl nezávisí na tvaru vašeho těla, ale na tom, co chcete vyjádřit.
Pohodlí na prvním místě
Kromě estetiky by dobré brýle měly být pohodlné na nošení. Obroučka, která dobře padne na obličej, neklouže a netlačí na spáncích, bude každý den hrát roli. Nezapomeňte také zkontrolovat kvalitu čoček. Účinná UV ochrana je nezbytná pro ochranu vašich očí bez ohledu na roční období. Vizuální pohodlí je stejně důležité jako styl.
Nejlepší pár je ten, který milujete.
Existuje tolik způsobů, jak nosit brýle, kolik existuje osobností. I když rady ohledně tvaru obličeje mohou být užitečné, pokud se rozhodujete mezi několika styly, nikdy by neměly být omezujícím faktorem. Vyzkoušejte různé tvary, hrajte si s barvami, odvažte se nosit originální obroučky nebo se držte klasiky, pokud vám to nejlépe vyhovuje. Sluneční brýle jsou navrženy tak, aby chránily vaše oči, ale také aby vyjadřovaly váš styl.
Nakonec, nejkrásnější pár bot není ten, který se přizpůsobuje nějakému údajnému módnímu „diktátu“. Je to ten, který ve vás vyvolá touhu ho nosit, který odráží vaši osobnost a ve kterém se cítíte naprosto sami sebou.