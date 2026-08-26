Praská vám skříň ve švech? Tyto tipy vám pomohou s úklidem!

Přetéká vám šatník, a přesto máte někdy pocit, že „nemáte co na sebe“? Než se pustíte do kompletní rekonstrukce, nezapomeňte, že úklid není povinný. Pokud chcete svůj šatník zesvětlit vlastním tempem a bez tlaku, pár tipů vám tento úkol může usnadnit.
Řešit věci, ano. Pod tlakem, ne.
Není třeba z úklidu šatníku dělat jarní úklid ani se nutit k dokonale uklizenému domovu jen proto, že to je údajně to, co byste měli dělat. Každý si věci dělá po svém, podle svého každodenního života, svých přání a vztahu k oblečení. Cílem není mít tři košile, dvoje kalhoty a šatník hodný katalogu. Spíše jde o to najít si skříň, kde uvidíte, co skutečně vlastníte. Pokud se chcete záměrně zbavit nepořádku, zde je několik tipů, které vám pomohou začít bez pocitu viny.
1. Vyndejte si všechno, ale nechoďte na maraton
Tohle je asi nejméně lákavá část: kompletně vyprázdnit šatník. Je to ale také ta část, která vám umožní vidět každý kus oblečení v novém světle. Když oblečení zůstane na ramínkách, riskujete, že uvidíte jen to, co vás okamžitě zaujme. Tím, že ho vyndáte, si skutečně uvědomíte, co vlastníte. Abyste se vyhnuli nekonečnému úkolu, vyhraďte si asi dvě hodiny a pracujte kategorii po kategorii: například vrchní díly, pak spodní díly, pak kabáty. Takto si ušetříte energii až do konce.
2. Tři baterie pro lepší viditelnost
Jakmile si oblečení vyndáte, není třeba vytvářet více kategorií. Postačí tři hromádky: ponechat, zbavit se a nerozhodnuté. Tato poslední hromádka je obzvláště užitečná. Ušetří vám okamžité rozhodnutí a umožní vám odložit si oblečení, u kterého si stále nejste jisti. Vložte ho do uzavřené krabice a dejte si tři měsíce. Pokud vám během této doby určité věci vůbec nechyběly, pravděpodobně se s nimi budete snáze rozloučit.
3. Tři otázky, které se trefily do černého
U každého kusu oblečení vám může pomoci překonat známé „člověk nikdy neví“.
- Nosil/a jsi ho v posledních dvanácti měsících?
- Kdybyste to dnes viděli v obchodě, koupili byste si to znovu za stejnou cenu?
- Dokážete ho zkombinovat alespoň s třemi dalšími kousky ze svého šatníku?
Pokud je odpověď vždy ne, oděv by si mohl zasloužit přidat se na hromadu „zbavím se ho“. Nechvalně známé „pro jistotu“ může skutečně zabírat spoustu místa. Nechávat si outfit pro hypotetickou příležitost je v pořádku, pokud se vám opravdu líbí. Pokud ale zůstává vzadu ve skříni jen proto, že se bojíte, že byste ho někdy mohli potřebovat, můžete si toto rozhodnutí dovolit přehodnotit.
4. Minitest obrácených řídítek
Zde je jednoduchá metoda, jak si všimnout svých návyků, aniž byste se spoléhali na paměť. Otočte všechna ramínka stejným způsobem. Poté, co si oblečení obléknete, ho pověste opačně. Po šesti měsících vám oblečení, jehož ramínka se nepohnula, dá velmi jasnou představu o tom, co vlastně máte na sobě. Nemusíte se cítit provinile za zapomenuté oblečení: tento test vaše návyky jednoduše zviditelní.
5. Zreorganizujte si obsah, abyste lépe viděli, co se vám líbí
Třídit si oblečení je jedna věc, ale umět si ho potom užít je věc druhá. Seskupte si oblečení podle kategorií a pak třeba podle barvy. Duplikáty tak najdete mnohem snáze. Často si v tomto okamžiku uvědomíte, že vlastníte několik velmi podobných verzí stejného kousku: pět bílých košil, několik téměř identických svetrů nebo působivou sbírku černých topů. Mimosezónní oblečení lze skladovat výše nebo v krabicích. Nejpřístupnější část tak zůstane pro kousky, které máte právě na sobě.
6. A co oblečení, kterého se zbavujete?
Ne každé oblečení si zaslouží stejný osud. Oděv v dobrém stavu lze darovat nebo znovu prodat. Pokud je poškozený, ale snadno opravitelný, zvažte krejčího: zip, lem nebo malá oprava mohou výrazně prodloužit jeho životnost. Pokud jde o skutečně obnošené oblečení, je nejlepší ho odnést na vhodné sběrné místo textilu, než ho vyhazovat do běžného domovního odpadu.
Stručně řečeno, cílem není mít prázdnou skříň ani se řídit novým nařízením o úklidu. Funkční skříň je především přehledná, kde víte, co vlastníte, a snadno najdete kousky, které rádi nosíte. A pro ty, kteří si chtějí tuto rovnováhu udržet v průběhu času, může pomoci velmi jednoduché pravidlo: jeden kousek dovnitř, jeden ven. Toto pravidlo si samozřejmě osvojte pouze tehdy, pokud vám to vyhovuje. Za „nejminimalističtější skříň“ zde nebude udělena žádná medaile.