Proč se oděv, který je vidět online, může po nošení úplně linout?

Když nakupujete online, nikdy doopravdy nevíte, co očekávat, ale snadno se necháte zlákat zobrazenými obrázky. Oblečení zakoupené během online prohlížení výloh je vždy krásně prezentované a je snadné si v něm představit sami sebe. Jenže velmi často se stává, že oděv, který si objednáte, nevypadá vůbec stejně jako na modelce, která vás zaujala. A problém není v našem těle.
Extrémně přesné nastavení pomocí spon a kolíků.
Když dostanete oděv, který jste si koupili online, máte radost jako malá holčička na Štědrý den. Jenže když si ho vyzkoušíte , euforie okamžitě zmizí. I přes pečlivou kontrolu tabulky velikostí a pečlivé změření mír krejčovským metrem je oděv naprostým zklamáním.
Švy naprosto neodpovídají naší siluetě a design se zdá být neslučitelný s tvarem naší postavy. Rukávy jsou příliš těsné, nohavice visí z nohou a horní díl absolutně nedává smysl. Přesto na modelce oděv dokonale kopíroval linie jejího těla. Dokonce vypadal, jako by jí byl přišitý na kůži. To nás vede k nejzřejmějšímu závěru: naše těla se tomuto oděvu nehodí. Nicméně i modelky na obrazovce, které nosí velikost 6, potřebují určité úpravy. Stylisté zodpovědní za komerční design „vylepšují“ realitu.
Nevyslovená pravda: oblečení prezentované na webových stránkách nevypadá vždy dokonale ani na modelkách. Profesionálové z oboru, kteří zajišťují, aby se oděv dobře prodával, používají sponky, aby ho během focení udržely na místě a dodaly mu lichotivější tvar. To dokazuje video modelky Arabelly Rae, na kterém je vidět s asi deseti sponkami na zádech, jako kus prádla na sušáku. „Nebojte se, pokud to nevypadá stejně jako na webových stránkách,“ ujišťuje diváky.
Video, které ukazuje zákulisí vzniku těchto dokonalých snímků
Modelka není jediná, kdo odhalil tajemství ze zákulisí. I další odhalili tuto stylistickou techniku, která je v tomto odvětví veřejným tajemstvím. Například modelka Lexie Tapper se také otočila před kamerou, aby odhalila tento speciální účes. Tyto snímky, které posilují nejistotu žen a vedou je k přesvědčení, že za tento špatný vzhled mohou jejich těla, jsou neupřímné. Je to trochu jako nadměrné používání retuší a nespočet virtuálních faceliftů, které nás nutí věřit v polobohyně, které si prošly ždímačkou ve Photoshopu.
Tato estetická strategie, které si při online nakupování nevšímáme, je však téměř normou. Dříve to bývalo samo o sobě profesí. Lidé měli za úkol dohlížet na každý detail stylu a kontrolovat vzhled oděvu, jako „inspektoři hotových prací“. To vypráví fotografka Sonja Ruckstuhl na stránkách pořadu 20 Minutes .
Její kolegyně Brigitte Aeschbachová tento pečlivě vytvořený malý rituál obhajuje. Podle ní není cílem odrážet ideál ani optimalizovat oděv. „Přizpůsobením oděvu se modelka sama často stává viditelnější. Je to ručně vyráběný proces, který pracuje se skutečnými těly a zdůrazňuje osobnost a postavu, aniž by je zkresloval,“ argumentuje.
Uživatelé internetu mají z této módní praktiky smíšené pocity.
V sekci komentářů jsou reakce uživatelů internetu velmi smíšené. Někteří s úlevou zjišťují, že ani modelky nejsou dokonale sladěny s oblečením. Jiní si naříkají nad nedostatkem autenticity a přirovnávají tento trik k maskovanému podvodu. „Mělo to být nelegální,“ rozzuří se jeden z odběratelů. „Není tohle forma klamavé reklamy?“ ptá se další. Uprostřed těchto ostrých názorů se objevují i pozitivní poznámky. „Páni, to mě vyléčilo!“ říká jeden uživatel, potěšený, že tyto obrázky nejsou tak utopické, jak tvrdí. Ti pragmatičtější naopak doporučují přečíst si recenze, abyste se vyhnuli zklamání při zkoušení věcí.
Když si kupujeme oblečení online, zamilujeme se do oděvu a doufáme, že dosáhneme stejného výsledku jako na ukázkové fotografii. Tato videa mají primárně uklidnit ženy, které mají tendenci vinit svá těla, když problém spočívá v designu. „Běžné“ oblečení není navrženo tak, aby zdůrazňovalo naše jedinečné rysy. Je navrženo tak, aby bylo minimálně přijatelné pro co nejvíce typů postav.
Za fotkou oblečení online se neskrývá jen „šťastné“ nebo „ideální“ tělo. Existuje celý neviditelný technický proces, který promění jednoduchý oděv v žádoucí produkt. A tato transformace zcela změní vnímání toho, jak visí.