Nošení UGG v zimě: něco, co vám ještě nikdo neřekl

Zatímco online módní nadšenci se procházejí sněhem ve svých UGG botách, je nejlepší se tomuto vzhledu vyhnout. Tyto boty s kožešinovou podšívkou, často přirovnávané k venkovním pantoflím, se hodí spíše na písečné pláže než na zasněžené zimní stezky. I když jsou nepopiratelně útulné a podšité ovčí vlnou, UGG by měly zůstat ve skříni od října do března.
UGG, v zimě špatný nápad
Díky své měkké, zaoblené siluetě, ultra pohodlnému vnitřku, výrazně kalifornskému stylu a poddajnému semišovému materiálu disponují boty UGG okamžitě rozpoznatelnou estetikou. Ať už jsou tyto pohodlné boty milované nebo nenáviděné, pravidelně vyvolávají módní debaty. Někteří je považují za módní faux pas, jiní za známku trendy, ale především se staly vizuálním symbolem pro ty, kteří si osvojili čistý styl. Fanoušci UGG je nosí v létě i v zimě, na rozpáleném asfaltu nebo kluzkých chodnících.
V poslední době pózují uprostřed zasněžených lesů, obutí ve svých oblíbených UGG botách, zabalení do umělé kožešiny a nadměrných šál. Co ale neukazují, je stav jejich bot po pár minutách chůze v prašanu. Z dobrodružství se vracejí s promočenými UGG botami, mokrýma nohama a grimasou, která prozrazuje jejich dočasné nepohodlí.
A ne, boty UGG nejsou obuv do každého terénu. Je pravda, že jejich design po lyžování může být docela zavádějící. Silná gumová podrážka, polstrovaná podšívka, materiál s tepelnými vlastnostmi… vše nasvědčuje tomu, že tyto boty byly navrženy pro chladné období a teploty pod bodem mrazu. Tyto boty připomínající pantofle hřejí téměř jako termofor. Nejsou však vhodné do sněhu, kaluží ani do jiného zimního počasí. Materiál je příliš křehký, aby odolal vlhkosti a vodě.
Boty určené na pláž
Jakkoli se to může zdát překvapivé, UGG jsou letní boty. Poprvé se objevily na nohou surfařů a rychle se staly nedílnou součástí vzhledu pohledných, modrookých mužů. UGG se proto častěji kombinovaly s kraťasy a čepicemi než s čepicemi a těžkými péřovými bundami. Jejich posláním na úsvitu jejich úspěchu? Zahřát zmrzlé nohy surfařů. Zatímco sandály a žabky jsou v létě vhodnější než kozačky, UGG jsou spíše výjimkou z pravidla.
Tyto boty, roztomilé i robustní, se rozšířily a opustily své původní prostředí, aby zdobily zmrzlý asfalt a nedotčené trávníky. Z okrajových bot, vyhrazených pro sportovní menšinu, se staly globálním fenoménem. Tyto plyšové boty, které patří k největším fobiím podiatrů, jsou nicméně neodmyslitelně spjaty s pláží. Je lepší je nosit pod sluncem nebo rozkvetlými stromy než pod sněhovými vločkami a hrozivou zimní oblohou.
Co můžete udělat pro jejich ochranu
Boty UGG, vrchol pohodlí, ekvivalent fleecové deky pro naše nohy, jsou ideální do suchého počasí, ale ne do deště nebo sněhu. Samozřejmě, stejně jako všechny boty vyrobené z jemných materiálů, je lze před nepřízní počasí ochránit impregnací. Pro deštivé výlety je však nejlepší zvolit kožené boty (nejlépe veganské).
Značka, která dala vzniknout těmto ultra-regresivním „ošklivým botám“, má očividně k dispozici i jiné, vhodnější páry. Svou kolekci dokonce rozšířila pro naše chladné nohy o robustnější a především nepromokavé modely, křížence turistických bot a vojenských bot. Aby vše zůstalo známé, zachovala si kouzlo původních UGG. Klasické UGG se tak vyznačují zesílenými cvočky a podrážkami s výstupky.
Kozačky UGG, ztělesnění ležérního stylu a mezinárodní symbol pohody, zdaleka nejsou koncem své existence. Ať už je nosíte s návleky na nohy , silnými legínami nebo svetrovými šaty , dokonale se hodí i k našim zimním outfitům.