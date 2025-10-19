Cet accessoire qu’on portait ado remplace les collants cet automne

La mode adore les revivals, ces moments où un accessoire qu’on croyait définitivement rangé au fond du placard revient soudain comme la star de la saison. Après le grand retour des cagoules et la montée en puissance du velours côtelé, c’est au tour d’un autre come-back inattendu de faire parler de lui : les guêtres. Ces bandes de maille qu’on enfilait sur les mollets dans les années 80 et 2000 s’imposent à nouveau comme le nouvel accessoire mode à adopter cet automne. Et spoiler : elles risquent bien de détrôner vos collants préférés.

Le grand retour d’un accessoire culte

Autrefois portées par les danseuses, les cavaliers ou les travailleurs, les guêtres avaient avant tout une fonction pratique : protéger les chaussures et les jambes de la poussière, de la pluie ou du froid. Puis, au fil du temps, elles ont quitté les écuries pour les studios de danse, notamment grâce au film « Fame » sorti en 1980, qui les a propulsées au rang d’icône mode. Portées avec un justaucorps, elles incarnaient l’énergie et la liberté des années 80.

Vingt ans plus tard, les années 2000 leur ont offert un second souffle : portées sur un jean slim ou un legging, souvent assorties à des baskets à plateforme, elles symbolisaient la créativité d’une génération entière. Puis, silence radio. Les guêtres ont disparu des radars, éclipsées par les collants fantaisie, les chaussettes hautes et les bottes XXL, jusqu’à aujourd’hui.

Les guêtres 2.0 : entre confort et audace

Oubliez les modèles basiques de l’époque : les guêtres version 2025 n’ont plus rien à voir avec celles de votre adolescence. Les marques les réinventent dans des matières responsables : maille côtelée, laine recyclée, coton bio, fibres techniques ultra-douces. Elles se parent de teintes pastel pour un look doux et cocooning, ou de couleurs vives pour réveiller un outfit minimaliste.

Leur succès s’explique aussi par la montée du mouvement « comfort-core » : une mode centrée sur le bien-être, les textures enveloppantes et les silhouettes libres. Dans cette logique, les guêtres apparaissent comme le compromis parfait entre style et confort. Elles tiennent chaud, ajoutent une touche rétro et permettent mille combinaisons.

Comment les adopter sans faux pas ?

Vous hésitez encore à franchir le pas ? Rassurez-vous, les guêtres se marient à presque tout. Voici quelques idées pour les adopter :

Version preppy revisitée : associez-les à une jupe plissée, une chemise oversize et des mocassins. Les guêtres viennent ici remplacer les collants et apportent un twist un brin rebelle. C’est le look de rentrée rêvé : chic, original et confortable.

Esprit sportswear affirmé : pour un style plus urbain, glissez vos guêtres sur un legging noir et un sweat oversize. Complétez avec des baskets montantes et un blouson en (simili)cuir. Résultat : une allure « danseuse contemporaine » ultra actuelle.

Minimalisme moderne : portez-les sur un pantalon moulant ton sur ton, avec un manteau long et des bottes à talons. Les guêtres créent un effet superposé subtil et élégant, tout en ajoutant de la texture à votre tenue.

Cocooning chic : pour les jours de pluie ou de froid intense, optez pour des guêtres épaisses en maille torsadée avec un short en laine et un pull oversize. C’est la version cocooning parfaite, entre style montagnard et élégance urbaine.

Un retour symbolique

Ce come-back des guêtres n’est pas anodin. Il reflète cette envie collective de renouer avec la nostalgie, tout en célébrant la créativité et le confort. Dans un monde où la mode s’accélère, les guêtres nous rappellent que certaines tendances méritent d’être revisitées plutôt qu’oubliées.

Et ce qu’on adore particuliérement, c’est leur dimension inclusive. Pas besoin de faire un 38 pour les porter. Elles s’adaptent à toutes les morphologies, enveloppent ou structurent la silhouette selon la façon dont on les associe. Leur maille souple et extensible épouse les formes sans les contraindre. Contrairement aux collants – souvent trop serrés, trop fragiles ou simplement inconfortables – les guêtres offrent une alternative chaleureuse et bienveillante.

Souple, pratique et terriblement mode, cet accessoire que l’on portait ado s’impose ainsi comme la touche finale incontournable de l’automne-hiver 2025/2026. Les guêtres ne se contentent pas de remplacer les collants : elles redéfinissent l’idée même du confort chic. Alors, prête à chausser vos guêtres ?