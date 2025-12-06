Search here...

Tyto ikonické kalhoty z prvního desetiletí 21. století jsou zpět tuto zimu.

Módní trendy
Margaux L.
Freepik

Pozor, všichni fanoušci módy s nostalgií po roce 2000: tuto zimu zažívají šatníky skutečné oživení. Styl Y2K se vrací. Tuto zimu jsou obzvláště prominentní tři klíčové kalhoty z roku 2000, které znovu dobývají přehlídková mola a naše instagramové profily.

Kalhoty s nízkým pasem

Pokud by se měl jeden symbol shrnout v prvním desetiletí prvního desetiletí, byly by to bezpochyby kalhoty s nízkým pasem. Tento střih, často kritizovaný, ale vždy žádaný, se s velkým úspěchem vrací. A tuto sezónu ho bez váhání přijímáme. Pryč je představa, že kalhoty s nízkým pasem jsou vyhrazeny pro určitý typ postavy: staly se oděvem, který sluší všem osobnostem a vybízí nás k oslavě našich těl v celé jejich jedinečnosti.

Příklad outfitu, který funguje: kalhoty s nízkým pasem v kombinaci s bílým crop topem a mokasínami pro elegantní a lichotivý vzhled. Kalhoty s nízkým pasem přinášejí sebevědomý nádech glamouru charakteristický pro první dekádu 21. století, aniž by se staly karikaturou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Marie (@marie_gms)

Šněrovací kalhoty

Další nesporná hvězda šatníku Y2K: kalhoty se šněrováním. Tento sochařský kousek, který je vším, jen ne nesmělý, si hraje s kůží, objemem a texturami. V měkčí verzi je šněrování diskrétní a jemně odhalené malým otvorem; v odvážnější verzi je celoplošné a proměňuje kalhoty ve skutečný architektonický prvek.

Je nemožné si nevšimnout ikonického vzhledu Christiny Aguilery na udílení cen MTV Movie Awards v roce 2001. Šněrovací kalhoty jemně zdůrazňují nohy nebo boky a vytvářejí jemný kontrast mezi strukturou a plynulostí. Jde o výrazný kousek, který se ale perfektně hodí k robustnímu pletenému svetru, oversized bílé košili nebo topu z druhé kůže. Klíčem je najít si vlastní rovnováhu, svůj vlastní osobní styl.

Cargo kalhoty

Kalhoty cargo, dlouho vyhrazené pro dobrodružné duchy nebo streetwearový outfit, se také vracejí s jasnou ambicí: stát se zimní nezbytností. Jejich XXL kapsy, utilitární styl a absolutní pohodlí z nich dělají kousek, který je stejně praktický jako ultramoderní.

Kalhoty cargo lichotí všem typům postav díky svému splývavému a obepínajícímu střihu. Navíc se hodí jak na každodenní outfity, tak na večerní vycházky. Můžete je nosit s přiléhavým topem pro vyvážení proporcí, s krátkým sakem pro dynamiku siluety nebo dokonce s texturovaným svetrem pro hru s kontrasty.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Anne-Sophie Bastien (@banso73)

Stručně řečeno, ikonické kalhoty z prvního desetiletí 21. století se v této sezóně nejen vracejí: etablují se jako skutečné nezbytnosti. Nízký pas, stahovací šňůrka, cargo střih… tyto kousky ztělesňují svobodnější a inkluzivnější módu. Módu, která vás povzbuzuje k tomu, abyste si každou siluetu přizpůsobili svým přáním, náladě a osobnosti. Módu, která oslavuje těla, styly a kreativitu bez jakýchkoli omezení.

Margaux L.
Margaux L.
Jsem člověk s rozmanitými zájmy, píšu o rozmanitých tématech a jsem nadšený pro interiérový design, módu a televizní seriály. Moje láska k psaní mě žene k prozkoumávání různých oblastí, ať už se jedná o sdílení osobních postřehů, poskytování stylistických rad nebo sdílení recenzí mých oblíbených pořadů.
