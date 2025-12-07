Zařazena do kategorie „plus size“, sebevědomě pózuje a nově definuje standardy krásy.

Search here...

Clelia Campardon
Americká modelka Hunter McGrady se triumfálně vrací pro vydání časopisu Sports Illustrated Swimsuit z roku 2025, které ve Švýcarsku vyfotil Derek Kettela. Matka dvou dětí a průkopnice body plus pózuje v plavkách s kožešinovou podšívkou a oslavuje své křivky se sebevědomím, které se vzpírá tradičním normám.

Průkopnická cesta inkluzivní módou

Hunter McGrady, průkopnice od roku 2017 jako jedna z nejkyprejších modelek, které se objevily v plavkách Sports Illustrated Swimsuit, zdobila nespočet obálek a focení – v Anguille, Kostarice, Belize a Mexiku. V roce 2024 se připojila ke skupině „Legends“ u příležitosti 60. výročí časopisu spolu s 26 dalšími ikonami. V roce 2021 založila značku All Worthy (velikosti XXS až 5X) a prosazuje módu dostupnou pro všechny typy postav. Od roku 2019 se odmítá účastnit neinkluzivních týdnů módy.

Posilující alpské focení

Pro rok 2025 Hunter McGradyová ozáří švýcarské vrcholky v dvoudílném obleku s kožešinou a sebevědomě pózuje na pozadí zasněžené kulisy, která zdůrazňuje její postavu. Tato oděvní volba zdůrazňuje její křivky a sděluje jasné poselství: krása přesahuje velikost a věk. „Krása není číslo, velikost, věk ani etnická příslušnost – jsme to my všichni,“ prohlašuje a doufá, že inspiruje čtenáře, aby se v ní viděli zastoupeni.

Ambasador pro duševní zdraví a další.

Hunter McGrady, spolumoderátorka podcastu „Model Citizen“ se svou sestrou Michaelou, spolupracuje se značkami jako Olay, Lane Bryant a Nordstrom a zároveň boří stigma obklopující depresi a úzkost. Pochází z umělecké rodiny a své „příliš široké“ teenagerské boky proměnila v hlavní přednosti. Její mantrou je upřednostňovat sebevědomí před vzhledem a všem připomínat, že „všichni si zasloužíme lásku“.

Hunter McGrady, zastoupená společnostmi One Management a Wilhelmina, prorazila cestu novým směrem: stala se první plus-size modelkou, která zdobila obálku časopisů The Knot (2019) a Health Magazine (2022). Její odhodlání povzbuzuje značky k diverzifikaci a dokazuje, že inkluzivita zvyšuje prodeje a posiluje kolektiv. Prostřednictvím SI Swimsuit prohlašuje: „Když vidíte sami sebe, můžete být sami sebou.“

Stručně řečeno, Hunter McGrady ztělesňuje mnohem víc než jen modelku: je symbolem tiché, ale silné revoluce v módním průmyslu. Svým sebevědomím, viditelností a odhodláním dokazuje, že krása se neomezuje na striktní standardy.

„Lidé na mě teď zírají“: po nehodě při potápění se jeho vzhled drasticky změnil

