Lidé často komentovali její důlky; dnes si je dělá svým poznávacím znamením.

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
@dara_smiles1 / Instagram

Ať už jsou důlky na bradě nebo po obou stranách tváří, přispívají k jedinečnosti obličeje. Jsou považovány za vzácné atrakce, objevují se v lehké grimase a krásně rámují úsměv. Někteří lidé mají minimalistické důlky, které se objevují, když jsou šťastní, zatímco jiní, jako například Evelyn z účtu @dara_smiles1, mají důlky ve tvaru půlměsíce. Genetika je zdrojem mnoha uměleckých děl.

Důlky vyryté do ebenové kůže

Důlky, ty prohlubně, které se objevují v náznaku úsměvu a připomínají interpunkční znaménko na obličeji, nejsou něčím vymyšleným. Jsou genetickým dědictvím, vrozeným rysem. Z čistě dermatologického hlediska jsou důlky považovány za malformaci jařmových svalů. V estetické představivosti jsou však vnímány spíše jako výhoda než anomálie. Zatímco důlky, které tvoří celulitidu, odpuzují oči, tyto prohlubně v horní části rtů vzbuzují nevyčerpatelnou fascinaci.

Miley Cyrus, Ariana Grande a Kate Middleton nevědomky zpopularizovaly tento rys pleti, který si ani nevybraly. Ve společnosti, kde se vzhled snadno kupuje, se mnoho žen snaží napodobit tento přirozený rys pomocí zákroku zvaného „dimpleplasty“. Zatímco některé se zoufale snaží napodobit vrozenou vadu, Evelyn z účtu @dara_smiles1 se pyšní skutečnými důlky.

Její důlky ve tvářích zdaleka nejsou decentní ani splývají s lícními kostmi, ale naopak zaujímají ústřední místo na jejím ebenově černém obličeji. Krásně doplňují její ústa jako vykřičník na konci věty. Kdykoli se jí rty roztáhnou emocemi nebo když mluví, důlky se zvýrazní a vypadají, jako by je nakreslil kreslený ilustrátor.

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Příspěvek sdílený uživatelem Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

Fyzická vlastnost, která dodává obličeji definici

Toto znamení osudu se mohlo stát zdrojem nejistoty nebo předzvěstí neklidu. Evelyne mohla udržet ústa neutrální, aby zakryla důlky, nebo provádět denní obličejová cvičení, aby je „uklidnila“. Stalo se však symbolem jedinečné krásy, zdrojem osobní hrdosti, prvkem její identity.

Když Evelyn viděla důlky v každém úsměvu, nakonec se je přestala snažit skrývat. Naopak je ukazuje s obdivuhodnou lehkostí. Podle ní důlky nikdy nejsou skryty za filtrem ani pečlivě nasazenou pózou. Dokonce se stávají výchozím bodem pro mnoho příspěvků, jako by její tvář našla svůj vlastní rukopis.

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Příspěvek sdílený uživatelem Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

Jeden detail, který ho odlišuje od zbytku světa

Tento jedinečný rys nám připomíná, že krása se netýká vždy dokonale symetrických rysů nebo tváří formovaných stejnými trendy. Nečekaný detail může stačit k tomu, aby vzhledu dodal charakter a okamžitě si ho zapamatoval. Evelyniny důlky se nesnaží konkurovat standardům: je jim to úplně jedno.

A možná právě to je dělá tak přitažlivými. V době, kdy filtry mažou nedokonalosti, kdy aplikace umožňují během několika sekund změnit tvar nosu nebo zvýraznit lícní kosti, nám její důlky připomínají, že tvář nemusí být retušována, aby měla hloubku.

Prostřednictvím svých videí Evelyn proměňuje rys, který se možná snažila skrýt, ve skutečný symbol. Její důlky už nejsou jen dvěma prohlubněmi, které se objeví, když se usměje: staly se součástí její identity, tou částí, která její tváři dodává to malé něco, co je nemožné napodobit.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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