Tato taneční škola umožňuje mladým dívkám s postižením rozvíjet se.

Na první pohled vypadá tato taneční škola jako každá jiná. Přesto je to mnohem víc než jen rekreační prostor nebo mimoškolní aktivita. Je to útočiště pro mladé ženy s postižením, bezpečné místo v srdci společnosti zaměřené na osoby se zdravotním postižením, které zoufale chybí pohostinnost vůči těm, kteří jsou odlišní. V Disabled& se členky v růžových baletních sukničkách a měkkých pantoflích mohou věnovat své vášni bez odsuzování. Zde postižení není překážkou; je nedílnou součástí představení.
Inkluzivní taneční škola, která zdůrazňuje postižení
V těchto zrcadlových místnostech, kde jedinou výzdobou slouží bradla, mladé baletky v zácviku procvičují kočičí kroky a arabesky. Viditelně napodobují svého učitele tance, který má deformaci ruky. Přestože všechny sdílejí stejnou pudrově růžovou uniformu a saténový trikot, zdaleka nejsou pouhými kopiemi.
Někteří mají amputované paže nebo agenezi ruky, zatímco jiní mají nepravidelnou kostru. V tomto tanečním studiu není postižení tabu, natož urážkou. Je velkými písmeny napsáno na samotném epitafu zařízení. Zatímco v tradičních studiích je postižení téměř diskvalifikujícím faktorem a uzavírá dveře mnoha uchazečům, v této oblasti rozmanitosti je normou, základním principem.
Tyto malé holčičky, které se často cítily neúplné, nepochopené a někdy jako pouhé kuriozity, konečně mají prostor věnovaný jim. Disabled& je útočištěm pro lidi s postižením: pro ty, kteří se narodili mimo normu nebo přišli o končetinu při nehodě. Je to inkluzivní přehlídka, která vrhá světlo na tyto ženy, jež společnost raději vylučuje z veřejné sféry. To, co věda oficiálně označuje za anomálii, se zde stává přínosem. Navíc tyto malé holčičky, které už nemusí ospravedlňovat své postižení ani dokazovat svou hodnotu na naleštěné podlaze, tvoří harmonický balet, ale především radostný lidský řetěz.
Proměna postižení v kreativní energii: životní poslání
V kolektivní představivosti je postižení nevyhnutelně vnímáno jako břemeno. Přitahuje tázavé pohledy, vyžaduje neustálé úpravy v každodenním životě a s sebou nese určité oběti. Přesto je postižení také nevyčerpatelným zdrojem inspirace, silným prostředkem vyjádření.
Alespoň to je vize April Lockhartové, zakladatelky této unikátní „komunity“ věnované zapomenutým členům společnosti. „Ano, mít postižení je součástí naší identity. Ale rozhodně to není všechno. Můžete mít postižení a být spisovatelem, řečníkem, generálním ředitelem, tanečníkem, malířem, technologickým expertem, modelem, cukrářem… (seznam by mohl pokračovat),“ uvádí se v manifestu na webových stránkách, který odráží tuto pozitivní filozofii jako své základní poselství.
Vdechla životu to, co mnozí považovali za utopii nebo ztracený sen, poháněna čistým duchem solidarity. Neviděla to jako marketingovou příležitost ani jako profesní zisk, ale jako šanci sjednotit lidi kolem společné věci a podílet se na kolektivní změně. Disabled& tak rezonuje jako forma pomsty proti světu lidí s postižením, který marginalizuje místo integrace a který se k postižení chová fatalisticky.
V tomto paralelním vesmíru jsou invalidní vozíky , hole, berle a bionické nohy jen drobnými detaily ve srovnání s velkou představivostí. V knize Disabled& se April Lockhart snaží proměnit lítost v obdiv a vzdát hold těm, kteří se bez svého postižení potýkají s existencí.
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Žena stojící za tímto benevolentním konceptem, nepravděpodobná hrdinka
April Lockhart se na toto lidské dobrodružství vydala a učinila si z něj svůj cíl, protože se ztotožňuje se všemi těmi lidmi, kteří musí pracovat dvakrát tolik, aby získali alespoň trochu uznání. Ona, která dává přednost titulu „postižená módní ikona“ před předem připravenými nálepkami, si tím sama prošla.
Než se v roce 2025 dostala na prestižní Forbesův seznam 30 pod 30 , zažila postranní pohledy, vtíravé šeptání a pátravé otázky. Ví, jaké to je být tou „zvláštní“ dívkou ve skupině. Zná ten pocit osamělosti uprostřed lidí, kteří ji vedli k přesvědčení, že je abnormální, ale slovo „nemožné“ je pro ni zcela cizí. Navíc překážka nespočívá na jejím těle, ale všude jinde. Navzdory překážkám si tato zastánkyně práv lidí s postižením vydláždila vlastní cestu k úspěchu. Zdobila přehlídkové molo a prošla se po molu na podporu diverzity pro Victoria's Secret.
Disabled& bylo logickým pokračováním tohoto závazku k solidaritě, vyvrcholením její oddanosti právům osob se zdravotním postižením. Diskuse u kulatého stolu, taneční kurzy, pobyty zaměřené na sesterství, kreativní aktivity… Tato platforma je odrazovým můstkem pro všechny, kteří jsou nespravedlivě marginalizováni.
Disabled& umožňuje lidem s postižením znovu se seznámit se svým příběhem a definovat se nad rámec svých fyzických charakteristik. V tomto prostoru, kde je důvěra prvořadá, začíná sebeláska brzy a nenechává prostor pro nejistotu nebo pochybnosti. Mladé ženy v šifonových šatech tak jdou svými vlastními jedinečnými kroky a osvobozují se od stereotypů.