Toto téměř zapomenuté jméno se nečekaně vrací do porodnic.

Rodičovství
Naila T.
Junior Pacheco/Pexels

Esmée, staromódní jméno s jemným šarmem, se po téměř úplném vymizení z matričních registrů francouzských porodnic silně vrací. Díky svému jemnému zvuku a zářivému významu oslovuje novou generaci rodičů, kteří hledají originalitu bez extravagance.

Staromódní křestní jméno se vrátilo do módy

Slovo Esmée, odvozené ze starofrancouzského „esmer“ a latinského „aestimare“, znamená „milovaná“, „vážená“ nebo „opatrovaná“, což přispívá k jeho popularitě u rodičů, kteří oceňují smysluplná jména. Dlouho bylo považováno za vzácné, ale v nedávných žebříčcích se znovu objevilo a splňuje všechny požadavky současných trendů: je krátké, elegantní a snadno se vyslovuje.

Stoupající popularita

Podle údajů L'Officiel des prénoms 2026 a INSEE se jméno Esmée v jednom roce posunulo o zhruba dvacet míst a v roce 2024 překročilo hranici tisíce porodů, zatímco na začátku roku 2010 se týkalo pouze několika stovek dětí. V roce 2024 se umístilo mezi 40 nejčastěji používanými takzvanými ženskými křestními jmény, přičemž si zachovalo image „jiného“ a kultivovaného křestního jména.

Když se do toho zapojí celebrity a televizní seriály

Tento trend dále podnítila volba jména Esmée zpěvačkou Louane pro její dceru, což mu dalo značnou mediální pozornost. Postavy v beletristických dílech a televizních seriálech nesoucí toto jméno spolu s jeho rozšířením do dalších evropských zemí upevnily jeho popularitu mezi rodiči, kteří oceňují jména, která jsou moderní i romantická zároveň.

Proč je Esmée tak oblíbená u mladých rodičů

Esmée je také přitažlivé pro svou vyváženost: evokuje staromódní jména, aniž by působila „staromódně“, a vyčnívá z klasiky, aniž by byla „excentrická“. Díky svému hluboce láskyplnému významu – „milovaný“ – nese silný emocionální náboj, ideální pro rodiče, kteří chtějí svému dítěti od samotného aktu pojmenování vštípit poselství něhy a hodnoty.

Stručně řečeno, oživení jména Esmée dokonale ilustruje, jak dnešní rodiče znovuobjevují tradici křestních jmen: čerpají ze starého, aby vytvořili něco nového, a hledají emoce stejně jako estetiku. Díky svému vřelému významu a rostoucí popularitě, aniž by se stalo nadužívaným, se zdá, že Esmée má předurčenou dlouhou a úspěšnou budoucnost.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
