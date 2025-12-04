Bezchybný trik, jak zabránit tomu, aby vaši blízcí příliš rozmazlovali vaše děti

O Vánocích děti dostávají hory dárků. Tolik, že ani nedohlédnete na patu stromečku. Vy, rodiče, se tiše zuříte na Santa Clause, který zjevně nezná význam slova „umírněnost“. Abyste se vyhnuli tomu, že vaši blízcí přijdou s pytlem přeplněným dárky, a abyste si zachovali důvěryhodnost svého minimalistického přístupu, zde je několik užitečných tipů od odborníků.
Mějte jasno od začátku
Každý rok je to pod barevnými girlandami stejná scéna. Na podlaze se hromadí nespočet balíčků a příbuzní s nevinnými výrazy viní Santa Clause . Zatímco dříve se děti musely spokojit s pomerančem a kostkou čokolády, dnes mají více dárků, než vědí, co s nimi počít.
Jako rodič se snažíte vštípit svým dětem ducha Vánoc a hodnoty, které s nimi souvisejí: sdílení, štědrost a laskavost. Především jim dáváte najevo, že se nejedná o materialistický svátek. Žádáte je, aby byli se svým vánočním seznamem přání rozumní. Pak ale k vám u dveří dorazí příbuzní s hromadou dárků a hraček, o které si děti ani nežádaly.
Není třeba zvedat obočí jako obrácený trojúhelník a tvářit se obviňujícím tónem. Pokud chcete, aby vaši blízcí přestali vaše děti tolik rozmazlovat, dejte jim vědět asi měsíc předem. A není třeba organizovat krizovou poradu v obývacím pokoji rodiny. Zvolte méně formální přístup, třeba u kávy, nebo pošlete zdvořilou textovou zprávu.
Nezapomeňte použít správný formulář.
Nenápadně představte téma. Myšlenka je jednoduchá: zabalte svou zprávu do bublinkové fólie, abyste se vyhnuli přílišné přímočarosti nebo tomu, že by příliš nezkazila radost. Jak doporučují odborníci v HuffPostu , můžete například zmínit článek o nadbytku dárků o Vánocích, abyste zprávu předali nenápadně.
Diane Gottsmanová, autorka knihy „Moderní etiketa pro lepší život“ a zakladatelka „Texaské protokolární školy“, navrhuje ještě humánnější přístup. „Mohli byste darovat peníze, které byste jinak utratili za dárek, někomu méně šťastnému? Nebo byste mohli darovat i jeho jménem.“
Dejte jim seznam dárků
Pravděpodobně jste již obdrželi nebo si vytvořili seznam dárků pro miminka , užitečného průvodce, který zajistí, aby si vaši blízcí vybrali ty správné dárky. Proč neudělat totéž k Vánocům? Alespoň se tak vyhnete zbytečným nákupům a podpoříte užitečné dárky. Ve svých vánočních seznamech děti obvykle žádají o cokoli: od auta na dálkové ovládání, které se po pěti použitích rozbije, až po mikroskop, na který se bude prášit ve skříni. Odborníci dokonce navrhují jako alternativu k dárkům možnost experimentů. Pokud vaše dítě miluje pečení, proč nespojit peníze a neposlat mu kurz?
Vytvořte nové tradice
Proč si v rodině neuspořádat Tajnou Santa Clausovu výměnu dárků? Znáte tu hru, kdy si poslepu losujete jméno obdarovaného. Není to jen rituál v otevřené kanceláři a může to omezit přehnanou štědrost. Nebo proč nezavést pravidlo „domácí výroby“, které zaručuje dárky se silnou sentimentální hodnotou? Nápad? Vytvořte dárek vlastníma rukama, ať už z recyklovaných materiálů, krepového papíru nebo rodinných fotografií. Je to nejlepší způsob, jak přimět své blízké, aby přestali děti příliš rozmazlovat.
Projevte empatii
I když vás tyto nevyžádané dárky štvou, vžijte se do situace lidí, kteří je dávají. Jistě, nevíte, kam je dáte, a bojíte se, že na ně vaše dítě zapomene, jakmile je rozbalí, ale pro vaše blízké to může být projev náklonnosti. Pochází z dobrého místa. „Někdy lidé říkají ‚Miluji tě‘ prostřednictvím dárků a přikládají velký význam svátkům a dárkům,“ poznamenává Jodi RR Smith, prezidentka společnosti Mannersmith Etiquette Consulting.
A především řekněte „děkuji“
Je to pravidlo etikety, které své děti učíte celý den. Toto malé kouzelné slůvko, jak mu rádi říkáte, není volitelné. I když jste své blízké požádali, aby vaše děti příliš nerozmazlovali, nakonec mají za své rozhodnutí zodpovědnost oni (a spolčili se s elfy). Vánoční období může být někdy napjaté a vy byste mohli být v pokušení reagovat defenzivně slovy „už má všechno, co potřebuje“ nebo „nebylo třeba kupovat dárek“. Přijměte tento dárek s vděčností a uznáním.
Neexistuje žádný kouzelný recept, jak přimět své blízké, aby přestali tolik rozmazlovat vaše děti o Vánocích a projevili trochu zdrženlivosti. Možná je to pro ně způsob, jak si vynahradit to, co nikdy neměli.