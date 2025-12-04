Search here...

Bezchybný trik, jak zabránit tomu, aby vaši blízcí příliš rozmazlovali vaše děti

Rodičovství
Émilie Laurent
proches ne pas trop gâter enfants Noël
AnastasiiaChepinska/Unsplash

O Vánocích děti dostávají hory dárků. Tolik, že ani nedohlédnete na patu stromečku. Vy, rodiče, se tiše zuříte na Santa Clause, který zjevně nezná význam slova „umírněnost“. Abyste se vyhnuli tomu, že vaši blízcí přijdou s pytlem přeplněným dárky, a abyste si zachovali důvěryhodnost svého minimalistického přístupu, zde je několik užitečných tipů od odborníků.

Mějte jasno od začátku

Každý rok je to pod barevnými girlandami stejná scéna. Na podlaze se hromadí nespočet balíčků a příbuzní s nevinnými výrazy viní Santa Clause . Zatímco dříve se děti musely spokojit s pomerančem a kostkou čokolády, dnes mají více dárků, než vědí, co s nimi počít.

Jako rodič se snažíte vštípit svým dětem ducha Vánoc a hodnoty, které s nimi souvisejí: sdílení, štědrost a laskavost. Především jim dáváte najevo, že se nejedná o materialistický svátek. Žádáte je, aby byli se svým vánočním seznamem přání rozumní. Pak ale k vám u dveří dorazí příbuzní s hromadou dárků a hraček, o které si děti ani nežádaly.

Není třeba zvedat obočí jako obrácený trojúhelník a tvářit se obviňujícím tónem. Pokud chcete, aby vaši blízcí přestali vaše děti tolik rozmazlovat, dejte jim vědět asi měsíc předem. A není třeba organizovat krizovou poradu v obývacím pokoji rodiny. Zvolte méně formální přístup, třeba u kávy, nebo pošlete zdvořilou textovou zprávu.

Nezapomeňte použít správný formulář.

Nenápadně představte téma. Myšlenka je jednoduchá: zabalte svou zprávu do bublinkové fólie, abyste se vyhnuli přílišné přímočarosti nebo tomu, že by příliš nezkazila radost. Jak doporučují odborníci v HuffPostu , můžete například zmínit článek o nadbytku dárků o Vánocích, abyste zprávu předali nenápadně.

Diane Gottsmanová, autorka knihy „Moderní etiketa pro lepší život“ a zakladatelka „Texaské protokolární školy“, navrhuje ještě humánnější přístup. „Mohli byste darovat peníze, které byste jinak utratili za dárek, někomu méně šťastnému? Nebo byste mohli darovat i jeho jménem.“

Dejte jim seznam dárků

Pravděpodobně jste již obdrželi nebo si vytvořili seznam dárků pro miminka , užitečného průvodce, který zajistí, aby si vaši blízcí vybrali ty správné dárky. Proč neudělat totéž k Vánocům? Alespoň se tak vyhnete zbytečným nákupům a podpoříte užitečné dárky. Ve svých vánočních seznamech děti obvykle žádají o cokoli: od auta na dálkové ovládání, které se po pěti použitích rozbije, až po mikroskop, na který se bude prášit ve skříni. Odborníci dokonce navrhují jako alternativu k dárkům možnost experimentů. Pokud vaše dítě miluje pečení, proč nespojit peníze a neposlat mu kurz?

Vytvořte nové tradice

Proč si v rodině neuspořádat Tajnou Santa Clausovu výměnu dárků? Znáte tu hru, kdy si poslepu losujete jméno obdarovaného. Není to jen rituál v otevřené kanceláři a může to omezit přehnanou štědrost. Nebo proč nezavést pravidlo „domácí výroby“, které zaručuje dárky se silnou sentimentální hodnotou? Nápad? Vytvořte dárek vlastníma rukama, ať už z recyklovaných materiálů, krepového papíru nebo rodinných fotografií. Je to nejlepší způsob, jak přimět své blízké, aby přestali děti příliš rozmazlovat.

Projevte empatii

I když vás tyto nevyžádané dárky štvou, vžijte se do situace lidí, kteří je dávají. Jistě, nevíte, kam je dáte, a bojíte se, že na ně vaše dítě zapomene, jakmile je rozbalí, ale pro vaše blízké to může být projev náklonnosti. Pochází z dobrého místa. „Někdy lidé říkají ‚Miluji tě‘ prostřednictvím dárků a přikládají velký význam svátkům a dárkům,“ poznamenává Jodi RR Smith, prezidentka společnosti Mannersmith Etiquette Consulting.

A především řekněte „děkuji“

Je to pravidlo etikety, které své děti učíte celý den. Toto malé kouzelné slůvko, jak mu rádi říkáte, není volitelné. I když jste své blízké požádali, aby vaše děti příliš nerozmazlovali, nakonec mají za své rozhodnutí zodpovědnost oni (a spolčili se s elfy). Vánoční období může být někdy napjaté a vy byste mohli být v pokušení reagovat defenzivně slovy „už má všechno, co potřebuje“ nebo „nebylo třeba kupovat dárek“. Přijměte tento dárek s vděčností a uznáním.

Neexistuje žádný kouzelný recept, jak přimět své blízké, aby přestali tolik rozmazlovat vaše děti o Vánocích a projevili trochu zdrženlivosti. Možná je to pro ně způsob, jak si vynahradit to, co nikdy neměli.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost pohlaví, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debaty. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Zveřejňujete fotky svých dětí na sociálních sítích? Co pravděpodobně nevíte
Article suivant
Emoce tohoto dítěte, když mu strýc řekne, že ho miluje, vyvolávají na sociálních sítích rozruch.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Emoce tohoto dítěte, když mu strýc řekne, že ho miluje, vyvolávají na sociálních sítích rozruch.

Virální video ukazuje malého chlapce přemoženého emocemi, když mu jeho strýc vyznává bezpodmínečnou lásku, nazývá ho „králem“ a...

Zveřejňujete fotky svých dětí na sociálních sítích? Co pravděpodobně nevíte

Rádi sdílíte úspěchy, úsměvy a něžné okamžiky svých dětí na sociálních sítích. Je to jen přirozené: kdo by...

Svým trojčatům dala (téměř) stejné křestní jméno a důvod vás překvapí.

Artisha Davisová, matka z New Orleans (Louisiana - USA), zvolila jedinečný způsob, jak pojmenovat svá trojčata narozená v...

Volba této padesátileté matky rozděluje internet.

Lisa Oxenhamová, padesátiletá matka, se rozhodla kojit své novorozené dítě několik let, což vyvolalo silnou online debatu. Její...

Dávání rozkazů dítěti zpěvem: neobvyklý trik, jak se vyhnout křiku

Zatímco starší generace na své děti křičely a snadno zvyšovaly hlas, dnešní rodiče sdělují své poselství zpěvem. Místo...

„Pod postelí je monstrum“: co tento dětský strach doopravdy znamená

Než rodiče zhasnou světlo, nahlédnou pod postel a rychle prohledají dětský pokoj, aby je uklidnili. Mnoho dětí si...

© 2025 The Body Optimist