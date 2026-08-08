Tyto jógové pozice pomáhají uvolnit napětí po pracovním dni

Ztuhlý krk, natažená ramena, záda, která potřebují trochu péče: po dlouhém dni v práci si tělo může chtít odpočinout. Několik jemných jógových pozic vám může pomoci vytvořit chvilku relaxace bez jakéhokoli tlaku na výkon. Asi 15 minut vám může stačit k odpočinku.
Začněte tím, že se kolona znovu rozpohybuje
Po několika hodinách ve stejné pozici pomáhá pozice kočky a krávy postupně znovu získat pohyblivost. Začněte na všech čtyřech, s rukama pod rameny a koleny pod boky. S nádechem jemně prohněte záda. S výdechem zaoblete páteř a bradu mírně přitáhněte k hrudníku. Opakujte to asi desetkrát, pomalu a jemně, se zaměřením na plynulost spíše než na hloubku. Cílem není „napravit“ tělo, ale jednoduše mu nabídnout trochu pohybu po dni, který je často velmi statický.
Dopřejte svým dolním zádům odpočinek
Z pozice na všech čtyřech postupně stahujte boky zpět k patám a natáhněte paže před sebe, abyste se dostali do pozice dítěte. Pokud vám to vyhovuje, můžete si čelo opřít o podlahu. V této pozici setrvejte jednu až dvě minuty, dýchejte přirozeně a nesnažte se jít hlouběji, než je pro vás pohodlné. Pokud vaše boky zůstávají daleko od pat, může vám polštář poskytnout větší pohodlí. Tato pozice může být skutečným přechodem mezi pracovním dnem a večerem, pokud je pro vás příjemným zážitkem.
Dejte prostor bokům
Dlouhodobé sezení může způsobit pocit ztuhlosti v bocích. Pozice motýla nabízí jemný způsob, jak tuto oblast mobilizovat. Vseďte a přitáhněte chodidla k sobě a nechte kolena přirozeně se otevřít do stran. Pokud chcete, můžete trup mírně předklonit. Není třeba tlačit koleny ani se snažit o další pokles: jednoduše nechte polohu měnit s vaším dechem. Na to, abyste si udělali čas a cítili, co vám dělá dobře, může stačit jedna až dvě minuty.
Nohy o zeď: jemná přestávka
Nepotřebujete dělat téměř nic? Lehněte si na záda a opřete si nohy o zeď, jak jen to jde pohodlně. Paže můžete mít podél těla. Tato poloha, často ceněná po dlouhém dni stráveném ve stání nebo sezení, nabízí především chvilku klidu a odpočinku. V této poloze vydržte několik minut, až pět nebo deset, pokud vám to vyhovuje. Opět platí, že se nejedná o žádnou „zázračnou“ polohu: někteří lidé ji ocení velmi, jiní mnohem méně.
Dokončete pohodlným otočením
Nakonec si lehněte na záda a přitáhněte jedno koleno k sobě. Pak ho jemně nechte přetočit na opačnou stranu a dívejte se na druhou stranu, pokud vám to zůstane pohodlné. Ramena držte co nejvíce uvolněná. Stačí jedna minuta na každou stranu. Otáčení by mělo zůstat jemné: není třeba se snažit jít příliš daleko nebo dosáhnout intenzivního protažení.
Stručně řečeno, tato malá rutina se může stát příjemným rituálem na konci dne, ale nemusí být nutně vhodná pro každého a její účinky se mohou lišit od člověka k člověku. Pozice, která je pro některé pohodlná, může být pro jiné nepohodlná. Nejlepším vodítkem je proto to, jak se cítíte. Pokud máte problémy se zády, krkem nebo koleny, jste těhotná nebo máte problémy s klouby, je nejlepší se před zahájením poradit s lékařem.