Tato protahovací rutina vám pomůže probudit se za 10 minut

Máte potíže s načerpáním energie hned ráno? Než sáhnete po kávě, dopřejte svému tělu pár minut. Jemné protahování vám pomůže probudit svaly, zvýšit hladinu energie a správně začít den.
Jemně probuďte své tělo přímo v posteli.
Není třeba ráno vyskakovat z postele, abyste se o své tělo postarali hned po ránu. Už pár jednoduchých pohybů může znamenat velký rozdíl.
- Lehněte si na záda a začněte s hlubokým protažením celého těla: natáhněte ruce nad hlavu, narovnejte nohy a na několik sekund se jemně protáhněte od hlavy k patě. Tento instinktivní pohyb, který někdy děláme přirozeně po probuzení, pomáhá tělu po několika hodinách nečinnosti znovu začít hýbat.
- Pokračujte jemným pohybem: bez trhnutí přitáhněte jedno koleno k hrudníku, poté druhé. Tento krok pomáhá uvolnit spodní část zad a postupně obnovit pocit pohyblivosti. Dvě nebo tři minuty stačí k jemnému probuzení z režimu „pauzy“.
Mobilizujte svou páteř
Jakmile se postavíte, je čas na pohyb inspirovaný jógou: slavnou „kočka-kráva“.
- Na všech čtyřech na podložce střídavě zaoblujte a prohýbejte záda a každý pohyb koordinujte s dýcháním. Tato jednoduchá sekvence pomáhá probudit páteř, která je po noci strávené neaktivitou často trochu ztuhlá.
Provedením několika pomalých a pohodlných opakování zlepšíte flexibilitu zad a zároveň uvolníte nahromaděné napětí. Je to skvělý způsob, jak začít den s uvolněnějším a bdělejším tělem.
Pečujte o své nohy a boky
Po probuzení horní části těla je čas věnovat se té spodní.
- Postavte se s mírně rozkročenýma nohama a jemně se předkloňte, kolena držte mírně pokrčená. Nechte paže uvolněně směřovat k podlaze a tímto protažením uvolněte zadní stranu nohou a zad. Poté můžete přidat výpad vpřed a v této poloze vydržet několik sekund na každé straně.
Tento pohyb pomáhá otevřít kyčle, oblast, která může být méně pohyblivá, zejména když během dne trávíte dlouhé hodiny sezením. Cílem není dosáhnout špičkového výkonu, ale jednoduše znovu získat snadnost pohybu.
Osvoboďte svá ramena a krk
Chcete-li dokončit tuto expresní rutinu, věnujte několik chvil horní části těla.
- Provádějte pomalé rotace ramen a poté jemně naklánějte hlavu doprava a doleva, abyste uvolnili krk. Přidejte několik hlubokých nádechů, abyste vytvořili uklidňující přechod mezi odpočinkem a začátkem dne.
Tyto pohyby mohou být obzvláště příjemné po probuzení, kdy se napětí často soustředí kolem ramen a krku.
Jemná rutina, která se přizpůsobí vašemu tělu
Nejdůležitější věc na ranním protahování? Naslouchejte svému tělu. Každý pohyb by měl být pohodlný a příjemný. Není třeba se příliš protahovat: vaše tělo vám přirozeně říká, jaké jsou jeho limity. Pokud pociťujete bolest, přetrvávající nepohodlí nebo máte specifický problém s klouby, je nejlepší se poradit s lékařem.
Za pouhých 10 minut se tato jemná rutina může stát skutečným okamžikem opětovného spojení s vaším tělem. Je přístupná, bezplatná a snadno se začleňuje do vašeho každodenního života a pomáhá vám začít den s větší lehkostí, mobilitou a vitalitou.