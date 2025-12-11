V Indii jejich manželství způsobilo skandál kvůli barvě pleti ženicha.

Svatba z lásky v Indii se kvůli barvě pleti ženicha proměnila v celostátní kontroverzi, což vyvolalo bouřlivou debatu o barvě pleti a předsudcích, které ve společnosti stále převládají. Rishabh Rajput a Sonali Chouksey, pár z Madhjapradéše, se svatební video stalo virálním, nikoli kvůli jejich štěstí, ale kvůli útokům zaměřeným na tmavou pleť ženicha a údajné motivy nevěsty.
Pohádková svatba… zničená trolly
Rishabh a Sonali se seznámili na univerzitě v roce 2014, zůstali spolu 11 let, než se 23. listopadu vzali, obklopeni rodinami a tradičními rituály. Jejich fotografie a videa zveřejněná na sociálních sítích, aby se podělili o svou radost, se rychle rozšířila, ale blahopřání přehlušily výsměchy a memy namířené proti tmavší pleti ženicha.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Směs online rasismu a misogynie
Trollové popsali pár jako „nevhodný“ a naznačovali, že „Sonali by nemohla být šťastná s mužem tmavé pleti“. Mnozí ji nazývali „zlatokopkou“ a tvrdili, že si ho vzala kvůli penězům nebo vládní pozici, a dokonce zašli tak daleko, že bez jediného důkazu naznačovali, že jeho otec byl ministr.
Důstojná a přímočará odpověď
Tváří v tvář ostré kritice se pár rozhodl reagovat veřejně, místo aby mlčel. V příspěvku na Instagramu a v několika rozhovorech Rishabh zopakoval, že není státním úředníkem, ale že tvrdě pracuje, aby své rodině zajistil slušný život, a zdůraznil, že ho Sonali milovala, když „neměl nic“, a že při něm stála v dobrém i zlém.
Tváří v tvář rozporům kolorismu
Rishabh řekl BBC , že celý život čelil diskriminaci na základě barvy pleti, ale během jejich jedenáctiletého vztahu nikdy neslyšel, že by byli „špatný pár“, dokud video nezačali hodnotit cizí lidé na internetu. Sonali poukázala na to, že v Indii má většina lidí tmavší pleť a že světlejší pleť z někoho nedělá lepšího, a odsoudila absurditu soudit pár na základě jeho pleti spíše než lásky a respektu, který sdílejí.
Láska silnější než předsudky
Pár trvá na tom, že 30sekundové video nezachycuje 11 let práce, kompromisů a vzájemné podpory, které vybudovaly jejich příběh. Těm, kteří je nazývají „nesouladnými“, Rishabh jednoduše odpovídá: „Podívejte se na jejich tváře; nevypadají nešťastně, protože mají něco, co mnozí nemají: Já mám ji a ona má mě.“
Příběh Rishabha a Sonali, kromě upřímné lásky, kterou ztělesňuje, odhaluje přetrvávající stigma kolorismu v Indii. Jejich spojení, které mělo být oslavováno, vyneslo na světlo neopodstatněné soudy, kterým stále čelí ti, kdo se neřídí estetickými standardy zděděnými po staletích společenských hierarchií. Tím, že se pár rozhodl reagovat důstojně a bránit svůj příběh, proměňuje nenávist v uvědomění si věci. Jejich poselství je jasné: barva pleti nedefinuje hodnotu lidské bytosti.