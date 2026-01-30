Valentýn: Tyto intimní dárky mají větší cenu než růže

Valentýn je jistě komerční svátek, ale je to také dobrá výmluva k tomu, jak se odpoutat od obvyklých intimních rutin a vyzkoušet nové praktiky, o kterých se v učebnicích nikdy nezmiňuje. Letos potěšení nemá podobu luxusního pečiva nebo zářivě červené kytice, ale spíše silikonových hraček a sugestivní krémů. Julie ve vás také skrývá Afroditu a nechce pichlavé růže, ale spíše mazlivé doplňky.
Připínací dildo Ma Joie pro sténání v unisono
Věděli jste, že předsudky jsou nepřítelem rozkoše ? Dokud je nepřekonáte, zůstanete uvězněni u bran sedmého nebe s pocitem neúplnosti. Proto je tento Valentýn ideální čas vyzkoušet něco nového a dodat vaší intimitě trochu péče. A tento strap-on dildo je vynikajícím výchozím bodem pro vzájemné poznávání z jiné perspektivy: a co je ještě lepší, je základem intimity.
Toto je nejsofistikovanější strap-on dildo na trhu a především anatomicky nejzdravější. Není to tělo, které se přizpůsobuje doplňku, ale naopak, a to je velký slib Ma Joie, který vám vrátí úsměv na tvář (jak nahoře, tak dole). Co ho dělá tak jedinečným? Jeho magnetický systém zapínání a modulární design, kompatibilní se všemi typy postav a všemi intimními potřebami.
Metoda je jednoduchá. Vklouznete do elegantních krajkových kalhotek s magnetem, připevníte vibrátor na jednu stranu a stimulátor klitorisu na druhou a jste připraveni uvolnit spoustu vzrušení. Toto strap-on dildo, navržené ženami pro ženy, je dokonale ergonomické a má tu výhodu, že se trefuje do černého. Sexualita totiž není aktivita v ložnici, ale nadčasová mezihra.
Přírodní lubrikant MyLubie pro hladké a nerušené potěšení
Toto je první krok v dlouhé sérii mazlení. Tento nespravedlivě podceňovaný produkt je božským způsobem, jak začít s mazlením. Aplikace lubrikantu se nemusí zdát každému samozřejmá, ale tato nezbedná malá pomazánka zahřeje tělo, než se dostane k dalšímu kroku.
Lubrikant je nejen usnadňující penetraci a posilující intimitu, ale také stejně důležitý jako hydratační krém ve vaší péči o pleť. Bez něj je nepohodlí nevyhnutelné. A jak víte, „kde je nepohodlí, není potěšení“. Proto letos na Valentýna objevte bezkonkurenční jemnost lubrikantu MyLubie. Přírodní, veganský a vyrobený ve Francii, obohacen o vitamín E, měsíček lékařský a červené řasy pro bezproblémové objetí.
Čokoláda Delikao's Love Tonic: touha, které neodoláte.
Na Valentýna tato čokoládová tyčinka konkuruje propracovaným krabičkám těch nejlepších mistrů čokolády. Je to něco navíc? Má afrodiziakální vlastnosti a láká mnohem víc než jen chuťové pohárky. Tato čokoláda od Delikao, lahodnější a lahodnější alternativa k malé modré pilulce, je jako lektvar lásky a probouzí celé tělo.
Jak jste asi uhodli, není to jen kakao. Vyrobeno z květů damiany, prášku z macy a zinku, stačí jeden kostka, aby vám naběhal mráz po zádech. Zdánlivě obyčejná pochoutka, která uspokojí nejen vaši chuť na sladké, ale i vaši sexuální chuť. Je to mnohem lákavější než kousnutí do kousku zázvoru, že?
Masážní svíčka Goliate pro zapálení plamene
Tato svíčka neslouží jen k ozáření vašich intimních chvil nebo romantických večeří na bílém ubrusu. Má pro vás jiné plány, vzrušující než útulný večer při svíčkách. Slibuje masáže , jaké jste ještě nezažili, a svěží atmosféru. Je to víc než jen svíčka, je to pozvánka k smyslové pohodě, smyslnému objevování a čistému požitku. Tato bezpečná a čistá svíčka Goliate je navržena jako kosmetické ošetření, což ji činí o to atraktivnější.
Vyrobeno z organického řepkového vosku, složky známé pro své hydratační vlastnosti, parfémů z Grasse proslulých svými podmanivými vůněmi a vitamínu E pro jemný dotek, slibuje hřejivá setkání. Dostatečně k tomu, aby se doslova zvýšila teplota.
Pojďme si probrat hru, abychom zahájili dialog (a další, pokud existuje souvislost)
Dejte pryč Uno a Monopoly! Vyzkoušejte tuto oboustranně výhodnou karetní hru, jejímž cílem je otevřeně mluvit a vyhýbat se tabu. Tyto karty nepoužívají čísla, ale spíše otázky, které jsou někdy přímé, někdy bystré. Mohou se pohybovat od „Co si myslíš o slově ‚předehra‘?“ až po „Co bys mi teď chtěl/a udělat?“ A co je nejlepší, neexistují žádné špatné odpovědi.
Tato karetní hra, určená pro dospělé, zkoumá všechny aspekty sexuality. Od nejodvážnějších tužeb až po nejtajnější fantazie, vždy s respektem k souhlasu. Umožňuje vám znovu se vrátit k základům intimity a s lehkostí, bez rozpaků a nepohodlí přistupovat k často tabuizovaným tématům. Tato hra je mnohem víc než jen zábava na deštivou neděli, podporuje upřímné a otevřené konverzace, které vedou k větší svobodě v ložnici.
Jste ve skvělé společnosti na bezstarostný a vášnivý Valentýn. A nezapomeňte na svůj nejlepší outfit pro milování: sebevědomí. Ať už jste sami nebo s někým jiným, vaše intimita si zaslouží víc než jen rychlovku.