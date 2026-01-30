Search here...

Valentýn: Tyto intimní dárky mají větší cenu než růže

Sexualita
Émilie Laurent
cadeaux saint valentin érotiques
Lookstudio/Freepik

Valentýn je jistě komerční svátek, ale je to také dobrá výmluva k tomu, jak se odpoutat od obvyklých intimních rutin a vyzkoušet nové praktiky, o kterých se v učebnicích nikdy nezmiňuje. Letos potěšení nemá podobu luxusního pečiva nebo zářivě červené kytice, ale spíše silikonových hraček a sugestivní krémů. Julie ve vás také skrývá Afroditu a nechce pichlavé růže, ale spíše mazlivé doplňky.

Připínací dildo Ma Joie pro sténání v unisono

Věděli jste, že předsudky jsou nepřítelem rozkoše ? Dokud je nepřekonáte, zůstanete uvězněni u bran sedmého nebe s pocitem neúplnosti. Proto je tento Valentýn ideální čas vyzkoušet něco nového a dodat vaší intimitě trochu péče. A tento strap-on dildo je vynikajícím výchozím bodem pro vzájemné poznávání z jiné perspektivy: a co je ještě lepší, je základem intimity.

Toto je nejsofistikovanější strap-on dildo na trhu a především anatomicky nejzdravější. Není to tělo, které se přizpůsobuje doplňku, ale naopak, a to je velký slib Ma Joie, který vám vrátí úsměv na tvář (jak nahoře, tak dole). Co ho dělá tak jedinečným? Jeho magnetický systém zapínání a modulární design, kompatibilní se všemi typy postav a všemi intimními potřebami.

Metoda je jednoduchá. Vklouznete do elegantních krajkových kalhotek s magnetem, připevníte vibrátor na jednu stranu a stimulátor klitorisu na druhou a jste připraveni uvolnit spoustu vzrušení. Toto strap-on dildo, navržené ženami pro ženy, je dokonale ergonomické a má tu výhodu, že se trefuje do černého. Sexualita totiž není aktivita v ložnici, ale nadčasová mezihra.

Přírodní lubrikant MyLubie pro hladké a nerušené potěšení

Toto je první krok v dlouhé sérii mazlení. Tento nespravedlivě podceňovaný produkt je božským způsobem, jak začít s mazlením. Aplikace lubrikantu se nemusí zdát každému samozřejmá, ale tato nezbedná malá pomazánka zahřeje tělo, než se dostane k dalšímu kroku.

Lubrikant je nejen usnadňující penetraci a posilující intimitu, ale také stejně důležitý jako hydratační krém ve vaší péči o pleť. Bez něj je nepohodlí nevyhnutelné. A jak víte, „kde je nepohodlí, není potěšení“. Proto letos na Valentýna objevte bezkonkurenční jemnost lubrikantu MyLubie. Přírodní, veganský a vyrobený ve Francii, obohacen o vitamín E, měsíček lékařský a červené řasy pro bezproblémové objetí.

Čokoláda Delikao's Love Tonic: touha, které neodoláte.

Na Valentýna tato čokoládová tyčinka konkuruje propracovaným krabičkám těch nejlepších mistrů čokolády. Je to něco navíc? Má afrodiziakální vlastnosti a láká mnohem víc než jen chuťové pohárky. Tato čokoláda od Delikao, lahodnější a lahodnější alternativa k malé modré pilulce, je jako lektvar lásky a probouzí celé tělo.

Jak jste asi uhodli, není to jen kakao. Vyrobeno z květů damiany, prášku z macy a zinku, stačí jeden kostka, aby vám naběhal mráz po zádech. Zdánlivě obyčejná pochoutka, která uspokojí nejen vaši chuť na sladké, ale i vaši sexuální chuť. Je to mnohem lákavější než kousnutí do kousku zázvoru, že?

Masážní svíčka Goliate pro zapálení plamene

Tato svíčka neslouží jen k ozáření vašich intimních chvil nebo romantických večeří na bílém ubrusu. Má pro vás jiné plány, vzrušující než útulný večer při svíčkách. Slibuje masáže , jaké jste ještě nezažili, a svěží atmosféru. Je to víc než jen svíčka, je to pozvánka k smyslové pohodě, smyslnému objevování a čistému požitku. Tato bezpečná a čistá svíčka Goliate je navržena jako kosmetické ošetření, což ji činí o to atraktivnější.

Vyrobeno z organického řepkového vosku, složky známé pro své hydratační vlastnosti, parfémů z Grasse proslulých svými podmanivými vůněmi a vitamínu E pro jemný dotek, slibuje hřejivá setkání. Dostatečně k tomu, aby se doslova zvýšila teplota.

Pojďme si probrat hru, abychom zahájili dialog (a další, pokud existuje souvislost)

Dejte pryč Uno a Monopoly! Vyzkoušejte tuto oboustranně výhodnou karetní hru, jejímž cílem je otevřeně mluvit a vyhýbat se tabu. Tyto karty nepoužívají čísla, ale spíše otázky, které jsou někdy přímé, někdy bystré. Mohou se pohybovat od „Co si myslíš o slově ‚předehra‘?“ až po „Co bys mi teď chtěl/a udělat?“ A co je nejlepší, neexistují žádné špatné odpovědi.

Tato karetní hra, určená pro dospělé, zkoumá všechny aspekty sexuality. Od nejodvážnějších tužeb až po nejtajnější fantazie, vždy s respektem k souhlasu. Umožňuje vám znovu se vrátit k základům intimity a s lehkostí, bez rozpaků a nepohodlí přistupovat k často tabuizovaným tématům. Tato hra je mnohem víc než jen zábava na deštivou neděli, podporuje upřímné a otevřené konverzace, které vedou k větší svobodě v ložnici.

Jste ve skvělé společnosti na bezstarostný a vášnivý Valentýn. A nezapomeňte na svůj nejlepší outfit pro milování: sebevědomí. Ať už jste sami nebo s někým jiným, vaše intimita si zaslouží víc než jen rychlovku.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
