Co kdyby znaménka krásy měla romantický význam? Tato teorie je zajímavá.

Materská znaménka zdobí kůži a někdy tvoří po těle doslova hnědé souhvězdí. Podle karmické teorie kolující na TikToku jsou fyzickým odkazem našich minulých životů. Podle uživatelů internetu s ezoterickými přesvědčeními jsou tedy mateřská znaménka nejen předmětem dermatologického studia, ale také mapou polibků od našeho bývalého partnera – toho, jehož jméno a tvář si už nepamatujeme.
Znaménka krásy, otisky minulých polibků
Materská znaménka, zkoumaná pod mikroskopem dermatology, jsou drobné shluky melaninu. Zdobí kůži jako potisk na látce. Tyto malé, integrované ornamenty jsou vizuální detaily, které jejich majitelé ve svém vlastním odrazu často přehlížejí. Ti, kdo věří ve „znamení osudu“ a sledují moderní čarodějnice online, se však domnívají, že tam nejsou náhodou. Pro ty, kteří jsou vnímaví ke karmě, numerologii a kosmické energii, mateřská znaménka nesou skryté poselství, které je třeba interpretovat.
Toto jsou krycí názvy k rozluštění, což je sám o sobě duchovní jazyk. V čínské astrologii nejsou mateřská znaménka jen kousky pigmentu, které by se mohly proměnit v nádory. Jsou to zásadní vodítka pro sledování osudu osoby, která je nosí. Pro ty, kteří mají zcela odlišný způsob myšlení , jsou mateřská znaménka mnohem víc než jen zdravotní ukazatele, které je třeba sledovat. Vyprávějí příběh, příběh budoucnosti, ale i minulosti.
Kromě toho, že odhalují naši osobnost, duševní slabosti a největší vlastnosti, mohou být mateřská znaménka také pozůstatkem vzdáleného života. Nadčasovými vzpomínkami, které přežily naši reinkarnaci. A v této vysoce mystické interpretaci těla by to byl otisk partnerových rtů z jiného času a místa. Takže pokud máte mateřská znaménka na krku nebo v jiných dobře zdokumentovaných erotogenních zónách , vaše spřízněná duše z té doby byla jistě velmi demonstrativní a trochu hladová. Pokud máte koncentraci hnědých skvrn na rameni nebo v blízkosti rukou, musel to být velký romantik, Romeovo alter ego.
Romanticko-mystická teorie přímo z TikToku
Tato znaménka krásy, o nichž se věří, že jsou sladkým projevem lásky, na kůži znovu nabývají na významu. Na sociálních sítích, které jsou živnou půdou pro tuto neověřenou duchovní teorii, ženy hrdě ukazují svá znamení krásy, jež se stala skutečnými znaky náklonnosti. Cítí se téměř šťastné, že narazily na repliku „Prince Charminga“ v paralelním vesmíru, a s radostí si představují scénáře hodné romantické komedie.
Ženy, které sdílejí toto znaménko krásy na hřbetu ruky, celkem logicky usoudí, že byly vynikající společností gentlemana. Takového zdvořilého muže, který by své milé půjčil sako, i kdyby se musel třást, a nosil ji v náručí, aby ji ušetřil bolesti z vlastních vysokých podpatků. Jiné, jako například @ eva.petrido , které mají četná znaménka krásy, se domnívají, že jejich bývalý partner musel být posedlý fyzickým kontaktem a obzvláště se s ním cítil dobře.
Ti s ironičtějším smyslem pro humor však tuto teorii berou s nadhledem. Uživatelka @alysaaintbroke například hrdě odhalila své krásné znaky na krku, smyslné oblasti, která nejen vyvolává mrazení, ale je také výchozím bodem pro nejrůznější erotické fantazie. Podle ní o tom není pochyb: „umíral hlady.“
@alysaaintbroke Více pih více lásky ig #moletheory ♬ origineel geluid - kenji
Proměna zvláštnosti pleti ve vyznání lásky
I když se tato teorie může pragmatikům a těm, kteří se věnují okultním vědám, zdát naprosto absurdní, má alespoň tu výhodu, že proměňuje komplex v estetickou poezii. Umožňuje nám nově se podívat na tyto někdy neoblíbené znaky krásy.
Ve společnosti, která si cení bezchybné pleti, se mnoho žen již pokusilo vymazat svá znaménka krásy tónovacím perem. Tvůrkyně obsahu @kinleynotmac však v této teorii nachází jakousi psychologickou útěchu. „Pochopení významu znamének krásy mi pomohlo nenávidět ta moje o něco méně,“ napsala pod svůj příspěvek.
Znaménka krásy už nejsou vnímána jako pouhé skvrny na kůži, ale jako karmický důkaz projevu náklonnosti. Už nejsou schovávána pod rukávy ani zakryta make-upem; místo toho jsou vystavena jako talismany pro štěstí.