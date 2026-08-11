Tato romantická klišé, kterým nás kino naučilo věřit

Letiště, závod s časem, prohlášení na poslední chvíli: romantické komedie znají recept nazpaměť. Po tolika zhlédnutí se tyto ikonické scény mohou začít jevit jako pravdy o lásce. Co se ale stane, když tyto klasické scénáře naruší naše chápání vztahů?
Co kdyby byla láska předem daná?
V roce 2008 zkoumali vědci z Heriot-Watt University v Edinburghu pod vedením psychologa Bjarne Holmese vliv romantických komedií. Po dobu jednoho roku studovali 40 nejpopulárnějších filmů tohoto žánru v letech 1995 až 2005, aby identifikovali jejich hlavní témata. Přibližně sto účastníků poté sledovalo buď romantickou komedii, nebo film jiného žánru.
Výsledky naznačují, že diváci vystavení romantickým vztahům s větší pravděpodobností zastávali určité přesvědčení, zejména přesvědčení o předurčené lásce. To vyvolává otázku, zda nám Hollywood během života do hlavy vštípil i pár romantických představ.
Mýtus o spřízněné duši
Tohle je pravděpodobně jeden z nejlákavějších scénářů: někde je pro vás někdo ideální. Chápe vás přirozeně, ví, jak se cítíte, a dokonce předvídá vaše očekávání, aniž byste museli říct jediné slovo. Problém? V reálném životě i naplňující vztah obvykle vyžaduje určitou komunikaci.
Očekávání, že vám ten druhý bude číst myšlenky, může z pouhého nedorozumění udělat velké zklamání. Silný vztah je vším, jen ne romantický, protože zahrnuje diskuse, úpravy a jasně formulované požadavky. Naopak, znalost komunikace může být jednou z nejcennějších ingrediencí pro trvalý vztah.
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Když se z „ne“ stane „trvejte znovu“
Dalším klasickým klišé je postava, která se odmítá vzdát. Objeví se u dveří své milované, opakovaně si vyznává lásku, zkusí to naposledy… a nakonec dostane „ano“, které odmění její vytrvalost. Na plátně je tato scéna často prezentována jako konečný důkaz opravdové lásky.
Ve skutečnosti by odmítnutí mělo být takto chápáno. Setrvání tváří v tvář nezájmu nemusí být nutně známkou vášně; může se také stát formou tlaku. Kino někdy proměňuje hranici v narativní překážku. Ve zdravém vztahu je hranice přesněji popsána jako informace, kterou je třeba respektovat.
Velké gesto, které všechno změní
Veřejné prohlášení, překvapivý výlet, obrovský transparent nebo šílený běh za milovanou osobou: romantické komedie milují velkolepá gesta. Jsou velkolepé, emotivní a dokonale se hodí pro velké plátno. Láska se ale nestaví jen na okamžicích, které si zaslouží soundtrack. Vyjadřuje se také malými laskavými projevy, rozhovory, každodenní podporou a schopností být tu, když se nikdo nedívá. Koneckonců je těžké vměstnat šest měsíců blízkosti do dvouminutové scény.
Láska na první pohled za pár sekund
Dalším zásadním prvkem jsou dva pohledy, jiskra a příběh začíná. Kino rádo vytváří okamžitě rozpoznatelné spojení. V životě může být přitažlivost jistě okamžitá. Není však vždy synonymem pro kompatibilitu. Některé vztahy si dávají na čas a postupně se stávají bohatými, intimními a hlubokými. Děj může být méně dramatický, ale ne méně romantický.
Žárlivost, náhoda a perfektní načasování
Filmy také často zobrazují žárlivost jako důkaz náklonnosti, shledání jako zásah osudu nebo špatné načasování jako jedinou překážku mezi dvěma lidmi. Tyto prvky dělají zázraky pro vytváření zvratů v ději. Vyvážený příběh se však nemusí nutně spoléhat na napětí. Důvěra může být mnohem přesvědčivější než sledování a sdílená vize pevnější než série zázračných náhod.
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Měli bychom přestat natáčet romantické komedie?
Ne nutně. Tyto filmy nabízejí sny, humor a někdy i notnou dávku optimismu. A samotná skotská studie si zaslouží být interpretována s opatrností: jiní výzkumníci zpochybnili myšlenku, že romantické komedie samy o sobě stačí k vytvoření nerealistických očekávání, a poukázali zejména na to, že diváci obecně vědí, jak rozlišit mezi fikcí a realitou.
Nakonec je asi nejdůležitější si show prostě užít, aniž byste scénář vnímali jako soubor instrukcí. Závod na letišti může být na obrazovce okouzlující. V reálném životě může být poslání zprávy a respektování reakce někdy ještě romantičtější.