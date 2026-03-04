„Příliš tlustá“: Tato modelka plus size, kritizovaná za své křivky, znovu rozdmýchává debatu o fatfobii

Ženská těla jsou i nadále komentována, analyzována a posuzována – a to i v případě mezinárodních módních ikon. Nedávná vlna kritiky namířené proti Ashley Graham to dokazuje: navzdory pokroku hnutí body positivity zůstává fatfobie v našich myslích hluboce zakořeněna.
Ashley Graham, průkopnice inkluzivnější módy
Ashley Graham se již více než deset let etablovala jako jedna z předních tváří módní rozmanitosti. V roce 2016 se zapsala do historie jako první plus-size modelka, která zdobila obálku plavkového čísla časopisu Sports Illustrated. Silný symbol v odvětví, kterému dlouho dominovaly ultraštíhlé postavy.
Na molech, během týdnů módy a na červeném koberci prosazuje jednoduchou, ale silnou myšlenku: všechny typy postav mají své místo. Plné postavy, štědré boky, definované břicho, kulaté paže – nic by se nemělo skrývat ani korigovat. Její poselství je jasné: krása není o velikosti, ale o přítomnosti. A v průběhu let se hojně vyjadřovala k sebepřijetí, tlaku na dodržování standardů krásy a potřebě reprezentovat rozmanitost těl. Je to angažovaný hlas ve světě, kde image stále vládne.
Lavina komentářů o její postavě
Nedávné fotografie modelky vyvolaly na sociálních sítích vlnu reakcí. Někteří uživatelé internetu odsuzovali její „nadměrné křivky“, zatímco jiní se posmívali určitým částem jejího těla.
Tento typ poznámky spadá do kategorie tzv. fat shamingu: zesměšňování nebo diskriminace na základě hmotnosti. Tento jev dokumentují četné studie společenských věd, které ukazují, že lidé vnímaní jako „obézní“ jsou více vystaveni veřejnému odsouzení – a zejména ženy.
Podle Světové zdravotnické organizace však může mít stigma související s nadváhou významné psychologické důsledky: úzkost, depresi a snížené sebevědomí. Problém se tedy neomezuje jen na několik nevhodných komentářů. Týká se duševního zdraví a základního respektu k jednotlivcům.
Přetrvávající fatfobie v módě
Zatímco tělesná rozmanitost sice v některých reklamních kampaních a na molech jistě zaznamenává pokrok, dominantní standardy zůstávají stále dominantní. V posledních letech si někteří pozorovatelé všimli výrazného návratu extrémní štíhlosti v určitých oblastech módy, který je poháněn estetickými trendy a diskusemi o kúrách na hubnutí.
V této souvislosti nabývá viditelnost Ashley Graham zvláštního rozměru. Ztělesňuje alternativu k omezujícím normám a připomíná nám, že křivky, tvarované, smyslné nebo mohutné postavy nejsou „trendem“, ale realitou. I další modelky, jako například Laetitia Casta, hovořily o vývoji standardů a tlaku vyvíjeném na modelky v průběhu desetiletí. Móda se mění, ale požadavky zůstávají.
Když kritika přichází i od žen
Pozoruhodným prvkem této epizody je, že některé negativní komentáře pocházely od jiných žen. Toto pozorování vyvolává otázky: jsou standardy štíhlosti tak hluboce zakořeněné, že někdy podněcují srovnávání a rivalitu na úkor solidarity? Fobie z tuku není pouze dílem zlomyslných jednotlivců. Je zakořeněna v kulturním systému, který si cení určitých tvarů těla a ostatní činí neviditelnými. Dekonstrukce těchto systémů vyžaduje čas, uvědomění a skutečnou kolektivní vůli.
Debata, která přesahuje pódia
Problém se netýká jen módy. V mnoha zemích organizace odsuzují diskriminaci na základě hmotnosti v zaměstnání, zdravotnictví a médiích. Studie z roku 2019 publikovaná v časopise The Lancet Public Health zdůraznila, že „stigma hmotnosti může poškodit celkové zdraví bez ohledu na index tělesné hmotnosti“. Výzkumníci naléhali na rozlišování mezi „veřejným zdravím a morálním úsudkem“.
Ashley Graham nám v konečném důsledku tím, že nadále pózuje, chodí po mole a vyjadřuje se, připomíná, že žádný tvar těla by neměl být předmětem posměchu. Její tělo není veřejnou debatou: je její. Zatímco se standardy vyvíjejí, reakce vyvolané takzvanými „nestandardními“ osobnostmi dokazují, že je před námi ještě dlouhá cesta. Každé prohlášení, každá asertivní reprezentace proto přispívá k rozšíření prostoru. A k posílení základní pravdy: vaše tělo si v celé své jedinečnosti zaslouží respekt a viditelnost.