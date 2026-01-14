„Není na mně, abych hubla!“: Reaguje na útoky zaměřené na hanobení nadváhy, kterým byla vystavena

Harmony Albertini, autorka a tvůrkyně obsahu, je denně vystavena komentářům o svém těle a výzvám, aby se „dala dohromady“. Místo aby mlčela, se rozhodla reagovat přímo v projevu, který se stal virálním: není na ní, aby zhubla, ale na tom, aby svět přestal diskriminovat.
"Není na mně, abych hubl."
Na pozvání média Filtre Harmony Albertini vysvětluje, že fatfobie není jen otázkou „názorů“, ale formou diskriminace, která ovlivňuje všechny aspekty života: veřejná prostranství, práci, zdraví i intimitu. Připomíná nám, že být tlustý se automaticky nerovná nezdravému stavu, a žádá o jednu jednoduchou věc: aby se lidé informovali, než něco soudí. Tváří v tvář zprávám jako „jsi moc tlustý/á“ nebo „ty jsi problém“ obrací perspektivu: nejsou to těla, která by se měla přizpůsobovat, ale spíše normy, které by měly přestat trestat lidi, kteří nezapadají do stereotypu.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Ponížení, která číhají všude
Ve svém vyprávění tvůrkyně obsahu popisuje každodenní život plný překážek: příliš úzké židle v restauracích, příliš těsná sedadla v letadlech, atrakce nebo divadla, kam se úplně „nehodí“. Vysvětluje, že jí neustále říkají, že je na ní, aby se „přizpůsobila“ – dostupnému prostoru, pohledům, komentářům – jako by svět nebyl stvořen pro všechny.
Násilí je často nejbrutálnější v soukromé sféře: muži jí říkají, že si užívají její společnost, ale odmítají jakýkoli vztah, dokud nezhubne. Tato prohlášení vyjadřují dvojí odmítnutí: fatfobii a misogynismus.
Dobře zdokumentovaná systémová diskriminace
Harmonyho poselství je založeno na statistické realitě. Výzkum citovaný Gabrielle Deydierovou ukazuje, že obézní žena má až osmkrát menší pravděpodobnost, že bude přijata, a obézní muž třikrát menší pravděpodobnost, pokud jsou všechny ostatní podmínky stejné. Platy jsou nižší, povýšení jsou vzácnější a fatfobie zůstává ve firmách běžná. Dokonce i v módě, kde se inkluzivní přehlídky na molech těší stále většímu oceňování, „návrat k štíhlosti“, poháněný používáním Ozempicu a podobných produktů, marginalizuje modelky s nadváhou a degraduje pozitivní přístup k tělu na pouhý „reklamní kousek“.
"Problém není v našich tělech."
Tím, že Harmony Albertini odmítá učinit z hubnutí podmínku svého štěstí, zpochybňuje myšlenku, že štíhlost je předpokladem lásky, úspěchu nebo respektu. Připomíná nám, že honba za „ideálním tělem“ může život spíše zničit než „zlepšit“, zvláště když je toto úsilí prezentováno jako morální závazek.
Její poselství je křišťálově jasné: našim tělům není třeba odpouštět za to, že existují. Co se musí změnit, nejsou naše siluety, ale struktury – od stísněných sedadel až po diskriminační náboráře – a postoje, které nadále věří, že ponižování tlustých lidí je názor a nikoli násilný akt.