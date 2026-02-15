Tento americký lyžařský šampion hovoří o důležitosti coming outu

Získání olympijského zlata je úspěch, ale pro některé sportovce vítězství nekončí na stupních vítězů. Letos, v roce 2026, nám americká lyžařka Breezy Johnson připomněla, že sportovní výkon může být také synonymem pro viditelnost, reprezentaci a hrdost na sebe sama.
Zlatá medaile, která se zapíše do historie
Na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně-Cortině získala Breezy Johnson zlato ve sjezdovém lyžování pro tým USA. Po sezónách poznamenaných zraněními a postupným návratem do soutěží dosáhla vrcholu svého sportu s silou a odhodláním. Toto vítězství je historické: stala se první otevřeně LGBT americkou sportovkyní, která na těchto hrách získala pro Spojené státy zlato.
Pro ni však tato medaile představuje víc než jen měřený výkon. Ztělesňuje také poselství. V rozhovoru pro CBS News šampionka vysvětlila, že sportovní úspěch nelze zcela oddělit od reprezentace. Ve světě, kterému stále dominují převážně heterosexuální modelky, je vidět šampionku otevřeně projevovat svou (bisexuální) orientaci zlomovým bodem. Její úspěch vysílá jasné poselství: můžete být na vrcholu, talentovaní, ambiciózní a zcela sami sebou.
Promyšlený coming out
Breezy Johnson se v listopadu 2022 veřejně přiznala ke své bisexualitě, rozhodnutí, které popsala jako „pečlivě zvážené“. Podle jejího názoru bylo toto oznámení stejně tak osobní volbou jako kolektivní odpovědností. Věří, že si mladí sportovci zaslouží identifikovat se s různými vzory. Vidět sebe sama v šampionovi, který je otevřený ohledně své sexuální orientace, může pomoci prolomit pocit izolace, který někteří stále pociťují. Její poselství je jednoduché a silné: úspěch nemá jednu tvář, jediný profil ani jednu orientaci.
Sdílením svého příběhu se nesnaží redukovat svou identitu na svou sexuální orientaci (bisexuál). Naopak, Breezy Johnson ukazuje, že sportovec může být mnohostranný: silný na lyžích, občas zranitelný, oddaný, milující, ambiciózní. Nikdy nejste definováni jen jednou nálepkou.
Sport a společnost: propustné hranice
Prohlášení lyžařky přichází v americkém kontextu, kde jsou práva LGBT osob, zejména transgender osob ve školních sportech, předmětem intenzivní politické debaty. Breezy Johnsonová nám, aniž by zaujímala stranický postoj, připomíná, že sport neexistuje ve vakuu.
Podle ní potvrzení vlastní orientace neznamená proměnit každou rasu v platformu pro aktivismus. Znamená to jednoduše uznat, že člověk žije ve společnosti s jejím napětím a změnami. Pochválila také další sportovce, kteří se k těmto tématům vyjadřují, jako je krasobruslařka Amber Glenn. Její přístup se i nadále zaměřuje na autenticitu: můžete usilovat o dokonalost a zároveň zůstat věrní sami sobě.
Osobní život a viditelnost: žádný rozpor
Několik dní po zisku zlaté medaile se Breezy Johnson podělil o intimní okamžik: překvapivou žádost o ruku od své partnerky v cíli závodu super-G. Fotografie se hojně šířily, doprovázené blahopřáními, zejména od Lindsey Vonn a dokonce i pobavenou reakcí Taylor Swift.
Někteří lidé si možná kladli otázku: jak se dá bisexuální coming out sladit s heterosexuálním vztahem? Šampionka zopakovala základní pravdu, která je stále příliš často nepochopena: bisexualita popisuje orientaci, nikoli výlučnou povahu páru v daném okamžiku. To, že je bisexuální, nemění platnost jejího vztahu. Tím, že to veřejně vysvětluje, pomáhá tyto koncepty objasnit a rozptýlit mylné představy.
Kromě medailí Breezy Johnsonová ukazuje svou cestu, že excelence a autenticita mohou jít ruku v ruce. V náročné disciplíně, jako je alpské lyžování, kde je tlak na výkon obrovský, vyžaduje potvrzení vlastní (bisexuální) orientace také odvahu. Jeho poselství sahá i za hranice zasněžených svahů: každý by měl mít možnost věnovat se sportovní kariéře, aniž by musel riskovat svou sexuální orientaci.