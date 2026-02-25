Tato transgenderová sportovkyně, vyloučená ze ženských soutěží, je výzvou

Transgender sprinterka Halba Diouf, která byla vyloučena ze soutěží žen, se proti rozhodnutí soudu odvolává. Pokračuje ve svém boji proti Francouzské atletické federaci (FFA), která byla na konci ledna 2026 zproštěna obžaloby z diskriminace.
Halba Diouf se vyhýbá sportovnímu vyloučení
Dne 28. ledna 2026 pařížský trestní soud zprostil viny Francouzskou atletickou federaci (FFA), která byla žalována za „diskriminaci na základě genderové identity“ a „psychické obtěžování“ ze strany Halby Dioufové. Třiadvacetiletá sprinterka, specialistka na běhy na 60 m a 200 m, má od roku 2023 zákaz účasti v regionálních a národních ženských soutěžích, a to i přes své kvalifikační výkony, a to pouze na úrovni resortu. Podle deníku Le Monde její právník Jean Boudot odsoudil „odepření spravedlnosti“ a „absurdní rozhodnutí“ a oznámil odvolání k pařížskému odvolacímu soudu. Francouzská atletická federace (FFA) potvrdila, že bude svůj postoj hájit.
Konflikt mezi mezinárodními pravidly a francouzským právem
Francouzská atletická federace (FFA) striktně uplatňuje pravidla Světové atletiky (World Athletics), která „vylučují sportovce s chromozomem Y z ženských kategorií, aby byla zachována spravedlnost“, s odvoláním na „výhodu mužské puberty“. Právník Halby Dioufa poukazuje na rozpor: genetické testy požadované světovým řídícím orgánem jsou ve Francii zakázány a Světová atletika výslovně nezakazuje národní soutěže. Halba Diouf, který od roku 2021 prochází transformací s nízkou hladinou testosteronu, akceptuje vědecky prokázané vyloučení, ale zpochybňuje stereotypy a předsudky.
Osobní a společenský boj
Halba Dioufová, studentka trestního práva, popisuje cestu plnou překážek: napjaté slyšení 17. prosince 2025, které obhajoba označila za „realistické“, ale její právník za „horší než kdy jindy“. Když se rozsudku nezúčastnila, vyjadřuje „nesmírné zklamání“, ale vytrvává, ne jako aktivistka, ale jako bojovnice za skutečnou rovnost. Doposud (24. února 2026) nebyl v odvolání hlášen žádný nový vývoj; případ zdůrazňuje napětí mezi mezinárodním sportem a francouzskou ochranou práv transgender osob.
Halba Diouf, narozená v Senegalu a do Francie přijela jako dítě, vévodí resortnímu žebříčku a usiluje o účast na halovém mistrovství Francie na konci února 2026, kterého se i přes své vyloučení doufá zúčastnit. Její případ ilustruje globální debatu: Světová atletika (World Athletics) od roku 2023 zpřísnila svá pravidla a vyloučila „postpubertální transgender osoby mužského pohlaví“, zatímco jiné sporty, jako je plavání a cyklistika, buď následují tento příklad, nebo se brání. Bez jednomyslných vědeckých studií o zbytkových výhodách by právní kroky mohly ovlivnit francouzskou a evropskou politiku v oblasti inkluzivního sportu.