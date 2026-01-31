Proč letušky a stevardi doporučují nikdy nenosit tento outfit v letadle

Pokud jde o létání, většina cestujících upřednostňuje pohodlí. Podle letušek je však třeba se vyhnout určitým typům oblečení, protože mohou způsobit problémy v nouzových situacích, při změnách teplot nebo jednoduše z hygienických důvodů. Zde je důvod, proč doporučují nikdy nenosit určité oblečení na palubě.
Těsné oblečení je nepřítelem krevního oběhu
Úzké džíny, velmi těsné kalhoty nebo extrémně těsné legíny zdaleka nejsou ve výšce 10 000 metrů ideální. Stlačují pas a nohy, podporují otoky a mohou zvýšit riziko špatného krevního oběhu nebo dokonce hluboké žilní trombózy při dlouhých letech. Letušky proto doporučují volné a pohodlné oblečení, jako jsou tepláky nebo splývavé kalhoty, abyste se během několika hodin seděli pohodlně a minimalizovali křeče a nepohodlí.
Kraťasy, krátké sukně a overaly: falešná koupě
Další kus oblečení, kterému se vyhněte: kraťasy, minisukně nebo velmi krátké šaty. Přímý kontakt se sedadlem znamená, že se dostanete do přímého kontaktu s povrchy, které jsou zřídka důkladně dezinfikovány, což zvyšuje vaši expozici bakteriím a plísním přítomným na látkách a loketních opěrkách. Stejný problém existuje i ve stísněných toaletách, kde jsou podlaha a stěny často nehygienické. Overaly naopak představují praktický problém: v malých toaletách se obtížně svlékají a hrozí, že se dotknou špinavé podlahy a budou se po ní táhnout, což palubní personál důrazně nedoporučuje.
Hořlavé materiály, syntetické legíny a rizika během evakuace
Kromě pohodlí nám letušky a bezpečnostní experti připomínají, že některé látky jsou nebezpečné v případě požáru nebo nouzové evakuace. Legíny vyrobené z polyesteru, nylonu nebo akrylu, stejně jako oblečení s třásněmi nebo oděvy z vysoce hořlavých materiálů, se mohou při vystavení intenzivnímu teplu roztavit na kůži a způsobit těžké popáleniny. Doporučují přírodní vlákna, jako je bavlna, vlna nebo len, která nabízejí lepší tepelnou ochranu a minimalizují poškození v případě nehody.
Sandály, žabky a podpatky: riziko pro vaše nohy
Otevřené sandály, žabky a jehlové podpatky jsou pro palubní průvodčí rozhodně zakázanou volbou. Zaprvé proto, že nechrání před chladem v kabině, a zadruhé proto, že výrazně brání rychlé evakuaci přes nouzové skluzavky nebo kovové schody. Letušky proto doporučují uzavřenou, stabilní obuv, kterou lze snadno vyzout a vyměnit na bezpečnostních kontrolách, jako jsou tenisky nebo mokasíny, aby cestující mohli chodit, běhat nebo sjíždět po skluzavce, aniž by se zranili.
Stručně řečeno, letečtí profesionálové doporučují oblečení, které je zakrývající, pohodlné a praktické. Jde o to mít na paměti hygienu, bezpečnost a realitu někdy nepředvídatelného prostředí. Výběr oblečení na sebe v letadle proto není jen o vzhledu: je to také skutečný akt ochrany vašeho těla… a způsob, jak si zpříjemnit let od vzletu až po přistání.