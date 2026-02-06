Kvůli „nadměrnému turismu“ je tento ikonický japonský festival zrušen

Úřady ve Fudžijošidě (prefektura Jamanaši, Japonsko) se rozhodly zrušit Festival květů sakur v roce 2026, tradičně velmi oblíbenou jarní událost. Toto opatření přichází v reakci na tlak turistů, který je považován za neudržitelný pro obyvatele a místní životní prostředí.
Zastavena významná událost
Každé jaro v uplynulém desetiletí přitahoval festival květů třešní (Sakura Matsuri) v parku Arakurayama Sengen desítky tisíc návštěvníků, kteří přišli obdivovat květy třešní a ikonický výhled na horu Fudži orámovanou pagodou Chureito. Radnice města Fudžijošida v prefektuře Jamanaši oznámila pro rok 2026 úplné zrušení akce. Tím se dočasně ukončila tradice, která každoročně přitahovala přibližně 200 000 lidí.
Rozhodnutí motivované nadměrnou turistikou
Úřady vysvětlily, že „rostoucí příliv turistů překročil kapacitu místa a narušil každodenní život obyvatel“. Hlášené problémy sahaly od dopravních zácp až po skutečné městské nepříjemnosti, jako jsou odpadky pohazované v ulicích a neuctivé chování. Starosta Šigeru Horiuči zdůraznil, že navzdory kráse krajiny je ohrožen klid a důstojnost občanů, což ospravedlňuje pozastavení festivalu.
Incidenty a veřejná bezpečnost
Mezi chování považované za problematické úřady zmínily návštěvníky, kteří neoprávněně vstupovali na soukromý pozemek za účelem použití toalet, a dokonce i případy, kdy byly v zahradách obytných domů zanechávány exkrementy. Rodiče také vyjádřili znepokojení poté, co byli svědky toho, jak byly děti strkány na přeplněných chodnících, což zvýšilo obavy o bezpečnost místních obyvatel.
I přes zrušení sezóny, na kterou se stále těšilo
I když se oficiální festival nekoná, třešně budou samozřejmě na jaře dále kvést a očekává se, že park Arakurayama Sengen přiláká mnoho návštěvníků dychtivých vidět sakury a horu Fudži. Aby město lépe zvládlo dopad tohoto přílivu, plánuje opatření, jako je přidání dočasných toalet, zvýšení bezpečnosti a zlepšení parkování.
Širší trend v Japonsku
Toto zrušení v konečném důsledku odráží obecnější potíže, s nimiž se potýká několik velmi oblíbených japonských destinací, kde masová turistika – stimulovaná slabým jenem a nárůstem virálních obrázků na sociálních sítích – nyní představuje výzvy, pokud jde o řízení toků a soužití s místními komunitami.
Stručně řečeno, ukončení Festivalu květů sakur na hoře Fudži v roce 2026 podtrhuje rostoucí napětí mezi mezinárodním cestovním ruchem a ochranou kvality místního života. Ačkoli sezóna květin zůstává v Japonsku vrcholem, toto rozhodnutí představuje významný krok v tom, jak ikonická místa zvládají příliv návštěvníků.