Dette enkle IKEA-gardin kan spare dig mange penge på din gasregning.

Med temperaturer, der knap nok når 0°C, siver kulden ind i huset og tvinger dig til at skrue op for varmen. Hvis du samtidig bor i et dårligt isoleret hjem, bliver det en rigtig pengekulde. Men der er ingen tvivl om at skulle fryse hele vinteren, sy en indefrakke af tæpper eller leve med varmeflasker limet til kroppen. Et IKEA-gardin kan ændre alt.

Vinduerne, ikke altid særlig godt isolerede

I de sidste par uger har vinteren gjort sig bemærket. Tåge hænger tæt på himlen og skjuler landskabet, frost fryser til is, og temperaturerne nedkøler huden. Denne polarkulde siver ind i huset gennem hver en pore og trænger ind i vores hjem som en usynlig ubuden gæst. Ældre huse lukker kulden ind og er dårligt rustet til vinteren. Det er ikke ualmindeligt at mærke luften komme ind gennem en sprække i et vindue eller en åbning i en dør. Når man bor i et dårligt isoleret hus, stiger indetemperaturen ikke, selvom man skruer helt op for varmen, men det gør beløbet på regningen bestemt.

Gulvet er lige så koldt som en skøjtebane, og måltiderne spises iført en sweater, fleece og et blødt tæppe . Man skal praktisk talt klæde sig på, som om man skal i bjergene for at gå rundt i sit hjem. Snart skal man vaske op i skistøvler og gøre rent med et uldtørklæde. Kort sagt ligner huset en iglo. Vinduerne, selvom de er lukkede, er kernen i dette termiske problem. Ifølge Ademe (det franske agentur for økologisk overgang) tegner de sig for 10 til 20 % af varmetabet.

Og der er ingen grund til at udskifte alle vinduerne i dit hjem eller foretage større isoleringsarbejde for at stoppe med at fryse i sofaen. Løsningen findes i Ikea, og den koster under 40 euro. Nok til at hæve temperaturen et par grader i dit hjem og smide et par lag tøj.

Et IKEA-gardin, der begrænser træk

Gardiner bruges generelt til at udfylde et tomrum i et rum eller til at tilføje liv, hvor det mangler. Disse Ikea-mørklægningsgardiner med det usædvanlige navn MAJGULL gør dog mere end blot at dekorere vinduer eller supplere indretningen. Når de er trukket for, fungerer de som barrierer mod kulde.

MAJGULL skiller sig ud takket være sit tætte, tykke stof. Dette materiale fungerer som en ekstra barriere mellem indersiden og ydersiden. Placeret foran et vindue, men også foran en dårligt isoleret dør eller et karnap, hjælper det med at bremse udskiftningen af kold luft og holde på den producerede varme inde i hjemmet. Som følge heraf køler rummet ned langsommere, og følelsen af komfort varer længere. Endnu bedre: Opvarmningen kører ikke unødvendigt på fuld effekt.

Bedre temperatur og æstetisk appel

Udover sin termiske funktion opfylder MAJGULL-gardinet endnu en vigtig æstetik: æstetik. Det fås i adskillige diskrete og elegante nuancer og bringer øjeblikkeligt en følelse af hygge og blødhed til et rum. De tykke stoffer har den visuelle kraft til at "varme" et interiør op, selv før varmesystemet er trådt i kraft.

Dette gardin passer perfekt ind i forskellige indretningsstile, fra skandinavisk minimalisme til en varmere og mere indbydende atmosfære. Det kombinerer praktisk anvendelighed med æstetik, forbedrer den termiske komfort og forbedrer samtidig opholdsrummet.

I en kontekst, hvor vi stræber efter at forbruge mindre, men bedre, skiller MAJGULL sig ud som en smart løsning: overkommelig, nem at installere og holdbar. Yderligere bevis på, at nogle gange er de enkleste handlinger også de mest effektive til at passe på dit hjem ... og dit budget.