Blond, brunette, rødhåret ... hvad er de mest almindelige hårfarver i verden?

Hvad nu hvis vores hår fortalte historien om verdens mangfoldighed? Fra kulsort til ildrød er nogle hårfarver meget mere almindelige end andre.

Sort og brun, de store vindere

Det er ikke overraskende, at mørke hårfarver er langt de mest udbredte på verdensplan. Ifølge almindeligt anerkendte estimater tegner sort (eller meget mørkebrunt) hår sig for cirka 75 til 85 % af verdens befolkning, hvilket gør det til den absolut mest almindelige hårfarve. Den findes primært i Afrika, Asien, Latinamerika og Syd- og Østeuropa. Dernæst kommer kastanjebrun eller lysere brun, den næstmest almindelige farve, hvor omkring 11 % af befolkningen har denne hårfarve. Den er især udbredt i Europa og i lande med store befolkninger af europæisk afstamning.

Blondt hår er sjældnere end det ser ud til.

I modsætning til hvad mange tror, er naturligt blondt hår ret sjældent: det rammer kun 2 til 3% af verdens befolkning. Det er hovedsageligt koncentreret i Nordeuropa, hvor nogle lokale befolkningsgrupper har meget højere forekomster. Indtrykket af, at vi ser mere af det, skyldes, at blond også er den mest populære kunstige hårfarve: næsten tre ud af fire kaukasiske kvinder prøver det mindst én gang i deres liv. Dette skævvrider alvorligt vores opfattelse af det sande antal naturligt blonde hårtyper.

Rødt hår, den sjældneste farve

Prisen for sjældenhed går til rødt hår, som kun rammer omkring 1 til 2% af verdens befolkning. Denne nuance er knyttet til en variant af et gen, MC1R, som nedarves recessivt: for at have rødt hår skal man arve den muterede version af genet fra begge forældre. Derfor er rødt hår koncentreret i visse regioner, især de Britiske Øer - Skotland og Irland har de højeste andele i verden.

Et spørgsmål om melanin og gener

Men hvor kommer denne mangfoldighed fra? Det hele handler om melanin, det pigment, der også farver hud og øjne. To typer eksisterer side om side: eumelanin, der er ansvarlig for brune og sorte nuancer, og pheomelanin, der giver røde og gyldne lyserøde striber. Deres andel bestemmer hver persons hårfarve. Fænomenet er i høj grad genetisk. Den største undersøgelse af emnet, der involverede næsten 343.000 deltagere fra UK Biobank , identificerede størstedelen af de gener, der er involveret i hårfarve, hvilket bekræfter, hvor arvelig denne egenskab er.

Fra den ultradominerende sorte til den diskrete røde farve følger verdenskortet over hårfarver implicit kortet over menneskelige befolkninger og deres migrationer. En fascinerende mosaik, der minder os om, at bag hvert hårstrå ligger en lang genetisk historie – og et uundgåeligt element af tilfældighed.