Hvad er de sjældneste naturlige hårfarver i verden?

Globalt set dominerer sort og brunt overvældende spektret af menneskehårfarver. Alle andre nuancer er til sammenligning undtagelser. Men hvad er den sjældneste naturlige hårfarve? Lad os tyde en historie, der primært er genetisk.

Genetik er mere subtil, end det ser ud til.

Et storstilet studie offentliggjort i 2018 , der involverede cirka 350.000 mennesker, afklarede disse mekanismer. Forfatterne viste, at MC1R-genet kun forklarer omkring 73% af arveligheden af rødt hår: andre gener spiller en rolle i at "aktivere" eller "deaktivere" dets effekt. Endnu mere overraskende er det, at størstedelen af mennesker, der bærer to varianter af MC1R, ikke er rødhårede, men blondiner eller lysebrune. Med andre ord afhænger hårfarve af et komplekst samspil mellem flere gener, ikke kun ét.

Rødt hår, den sjældneste farve

Rødt hår rammer kun omkring 1 til 2% af verdens befolkning, hvilket gør det til den sjældneste naturlige hårfarve. Denne nuance skyldes variationer i et specifikt gen, MC1R, som bestemmer den type pigment (melanin), som kroppen producerer. Når dette gen fungerer "normalt", fremmer det produktionen af eumelanin, et mørkt pigment. Nogle versioner af genet reducerer dog denne produktion til fordel for pheomelanin, et rød-orange pigment, som er ansvarlig for rødt hår. En vigtig egenskab er, at denne egenskab er recessiv. For at have rødt hår skal man arve en variant af genet fra hver af sine to forældre, hvilket forklarer dets sjældenhed.

En meget ujævn geografisk fordeling

Rødt hår er ikke jævnt fordelt over hele kloden: det er koncentreret i befolkninger i Nord- og Vesteuropa. Skotland har rekorden, hvor cirka 13 % af befolkningen er rødhårede, efterfulgt af Irland (omkring 10 %). I disse regioner bærer en meget større andel af befolkningen – op til 40 % i Skotland – en variant af genet uden at udtrykke det. Disse er "skjulte" bærere, der er i stand til at give hårfarven videre til deres børn uden selv at vise den.

Naturlig blond, en anden usædvanlig nuance

Naturligt blond hår, der ofte forbindes med Nordeuropa, er også sjældent på verdensplan og rammer cirka 2 til 3% af befolkningen. Selvom det synes almindeligt i Skandinavien, bliver det meget sjældent, når man betragter alle kontinenter. Igen spiller genetik en central rolle, men gennem en mere kompleks mekanisme end for rødt hår.

Hvis rødt hår er så fascinerende, er det uden tvivl fordi det kombinerer statistisk sjældenhed med en unik genetisk historie. Den sjældneste hårfarve i verden, den vil sandsynligvis ikke forsvinde: det ansvarlige gen fortsætter med at blive diskret videregivet fra generation til generation. En usædvanlig hårfarve, men en der er solidt forankret i den menneskelige arv.