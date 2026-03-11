I Paris bringer denne skuespillerinde den elegante sideskilning tilbage.

Skønhedstrends udvikler sig løbende, og nogle frisurer, der betragtes som "forældede", ender ofte med at vende tilbage. Dette er tilfældet med sideskillen, som ser ud til at opleve en genopblussen i popularitet. Under Paris Fashion Week tiltrak den franske skuespillerinde Léa Seydoux sig bemærkelsesværdigt med denne frisure, hvilket genoplivede interessen for denne klipning.

En bemærkelsesværdig optræden på Paris Fashion Week

Léa Seydoux deltog i Louis Vuittons modeshow, der blev afholdt på Cour Carrée på Louvre i Paris. Begivenheden, udtænkt af den kunstneriske leder Nicolas Ghesquière, samlede adskillige personligheder fra mode- og filmverdenen. Til lejligheden valgte den franske skuespillerinde en elegant frisure med bløde bølger og en sideskilning. Dette enkle, men sofistikerede look fangede hurtigt opmærksomheden hos modeobservatører og skønhedsentusiaster.

En frisure inspireret af klassisk chic

Sideskillen har længe været forbundet med Hollywoods æstetik. I 1940'erne og 50'erne adopterede mange skuespillerinder denne stil for at indramme deres ansigter og tilføje bevægelse til deres frisurer. Denne type frisure skaber ofte en let asymmetrisk pandehårsdel, hvilket giver en sofistikeret effekt uden at kræve kompleks styling. I Léa Seydoux' tilfælde blev frisuren parret med naturlige bølger, hvilket forstærkede et elegant og romantisk look.

En tilbagevenden af en trend fra 2000'erne

Sideskillen var også en definerende hårtrend i 2000'erne og begyndelsen af 2010'erne, bredt taget til sig på den røde løber og i hverdagen. I de seneste par år har hårtrends foretrukket mellemskillen, der betragtes som mere moderne og minimalistisk. Nogle stylister og frisører observerer dog nu en gradvis tilbagevenden af sideskillen, især ved modeshows og events.

Et simpelt trick til at tilføje volumen til dit hår

Udover den æstetiske appel tilbyder en sideskilning også en praktisk fordel: den kan tilføje volumen til håret. Frisører forklarer, at "at flytte skilningen væk fra den naturlige hårgrænse skaber en følelse af dimension ved rødderne." Dette får håret til at se tykkere ud og tilføjer bevægelse til frisuren. Denne teknik bruges ofte til at tilføje volumen til fint hår eller til at strukturere en frisure uden at bruge for mange stylingprodukter.

Ved at optræde med en sideskilning under Paris Fashion Week bragte Léa Seydoux en klassisk frisure tilbage i rampelyset, en stil der meget vel kunne være på vej tilbage blandt de nuværende trends. Denne frisure er let at opnå og flatterende, og beviser, at en simpel hårdetalje nogle gange kan forvandle et helt look.