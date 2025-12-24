Ikke tid til en føntørring? Dette trick giver volumen på 5 minutter.

Ingen tid til en fuld føntørring? Dette tip, som makeupartisten @makeupbymelissam har set i en reel på Instagram, giver volumen til hårrødderne på under 5 minutter uden at røre resten af ​​dit hår. Perfekt til at gå fra bytur til drinks efter arbejde uden at skulle bruge en time mere foran spejlet.

En metode designet til "dagen efter en føntørring"

Ideen er enkel: Redd gårsdagens hårudslip ved kun at arbejde på det område, der er gået i stå, nemlig hårrødderne på toppen af ​​hovedet. Dette lader de allerede glattede eller bølgede længder være i fred, hvilket sparer værdifuld tid, samtidig med at den oprindelige stil bevares. For at opnå dette bruger @makeupbymelissam et par essentielle produkter, der er nemme at have ved hånden:

3 krøllejern med stor diameter

1 hårstylingklemme

1 føntørrings- eller stylingcreme

1 let fikserende spray.

Trin-for-trin-lydstyrken på 5 minutter

Påfør en lille mængde stylingcreme direkte på rødderne øverst på hovedet, og glat håret tilbage med fingrene eller en flad børste.

Isoler en stor hårsektion fortil, glat den ud og flad den til siden med børsten og klemmen for at styre bevægelsen korrekt.

Glat et hårstrå ud med en føntørrer (eller en hårtørrer med rund børste) på bagsiden af ​​hovedet, og vikle det derefter straks rundt om en krøllejern.

Gentag operationen på den centrale del af kraniet op til pandens kant, så der skabes et "bånd" af homogen volumen.

Spray en let spray på krøllejerne fra afstand for at fiksere frisuren uden at gøre dem stive.

Lad det virke i et par minutter (den tid det tager at lægge makeup eller tage tøj på), fjern derefter forsigtigt krøllejerne og flyt rødderne til den ønskede position med fingrene.

Resultatet: rødderne er luftige igen, hårets top ser "opvågnet" ud, og det hele giver illusionen af ​​en frisk føntørring.

Hvorfor dette trick virker så godt

Denne teknik fokuserer udelukkende på hårrødderne, hvor volumen først glattes ud, i stedet for at børste hele håret igen. Dette undgår at overophede de allerede stylede længder, samtidig med at volumen tilføjes præcis der, hvor øjet først tiltrækkes.

I feriesæsonen, hvor aftaler hober sig op hurtigere end shampooer, kan dette målrettede trick blive en praktisk "nødsituation" for dem, der har brug for det: tre krøllejern, et lille produkt, et par minutter, og håret får øjeblikkeligt volumen tilbage. Der er selvfølgelig ingen forpligtelse til volumen, en føntørring eller en "poleret" frisure til ferien eller en aften ude: du kan gøre præcis, hvad du vil med dit hår, alt efter dit humør, din energi og dine ønsker.