At lade håret ligge under frakken: Den Olsen-tvillinginspirerede trend, der skaber røre

Stopper du håret i kraven for et nonchalant look? Det er spørgsmålet, der summer på TikTok med hashtagget #Olsentuck, en ultrasimpel hårtrend inspireret af søstrene Mary-Kate og Ashley Olsen. Dette trick, der blev populært under New York Fashion Week efterår/vinter 2025/2026, forvandler en daglig forglemmelse til et minimalistisk og sofistikeret fashion statement.

Olsen-tvillingernes oprindelse

Mary-Kate og Ashley Olsen, tidligere stjerner fra 2000'erne og skaberne af The Row, er et symbol på ubesværet chic. Deres signatur? Hår diskret gemt i et tørklæde, en jakke eller en frakke for en ubesværet boheme-chic effekt. Denne gestus, der er set på New Yorks gader, er tiltalende i sin enkelhed: den undgår uregerlige lokker, der blæser i vinden, samtidig med at den tilføjer et strejf af mystik. Denne sartoriale vane hos Olsen-søstrene overtager nu catwalks og sociale medier.

Olsen-kjolen er bare sjov og ballade, indtil du tager jakken af, og dit hår er så filtret, at det kunne fungere som en fuglerede pic.twitter.com/sHaqhkJTgj — De kalder mig Carol (@theycallm3carol) 20. december 2024

Eksplosiv viralitet på TikTok

#Olsentuck eksploderer på TikTok, med tusindvis af videoer, der viser, hvordan man kan tage denne "tuck" til sig på få sekunder. Influencere tester den med overdimensionerede frakker eller kraftige tørklæder og beviser dens alsidighed: perfekt til vinteren, den tilføjer volumen og en afslappet følelse uden kompliceret styling. På Instagram roser fashionistaer denne trend for dens tilgængelighed – ideel, hvis du er sent på den og glemmer at rede dit hår ud. Den er det modsatte af overstylede looks, perfekt afstemt med The Rows æstetik: minimalistisk, chik og tidløs.

Hvorfor det virker for alle

Intet kunne være nemmere: Tag frakken på, put håret i kraven, og voilà, ubesværet stil garanteret. Dette trick fremhæver alle ansigtsformer ved diskret at indramme ansigtstrækkene og beskytter endda mod vinterfugtighed. Det demokratiserer Olsen-stilen, engang forbeholdt New Yorks elite, og gør mode inkluderende og praktisk til hverdagsbrug.

Olsen-tucket er ikke bare en frisure: det er en modefilosofi, hvor naturlighed sejrer over perfektion. Omfavn den helhjertet for en stilfuld og ubesværet vinter; denne trend minder os om, at ægte elegance ofte stammer fra en simpel gestus.