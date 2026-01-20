"Pandehår" er ved at blive frisuretrend i 2026

Curtain pandehår viger pladsen for "piecey pandehår", den nye hårtrend fra 2026, især set hos den amerikanske sangerinde og sangskriver Ariana Grande og skuespillerinden Pamela Anderson. Denne frisure er konisk, tekstureret og ubesværet og udstråler modernitet, samtidig med at den er utrolig nem at have på hver dag.

Teksturen der revolutionerer pandehår

I modsætning til et slankt, struktureret pandehår er det "stykkede pandehår" baseret på tynde, separate lokker, der strejfer panden. Denne lethed skaber naturlig bevægelse og giver øjeblikkeligt et afslappet, men elegant look. Frisører bemærker en voksende entusiasme for dette "bevægelige" pandehår, der er langt fra pandehårsstilen, der kræver krøllejern og hårspray.

Hendes hemmelighed: en lagdelt pandehårsform, der lysner håret ved rødderne, samtidig med at den bevarer volumen i spidserne. Resultatet: en diskret indramning af ansigtet, der lysner teinten.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Angela Kim ✨️ Los Angeles Hairstylist (@angelakimhair)

Perfekt til alle ansigts- og hårtyper

Dens store styrke ligger i dens tilpasningsevne. Den amerikanske sangerinde og sangskriver Ariana Grande ved Critics Choice Awards i 2026, sangerinde og sangskriver Suki Waterhouse og sangerinden Lisa fra den sydkoreanske K-pop-pigegruppe Blackpink beviser, at dette segment overskrider aldre og stilarter.

Uanset om dit hår er fint, tykt, glat eller bølget, blender dette pandehår problemfrit ind og fremhæver dine ansigtstræk. Det giver både struktur og blødhed, indrammer elegant ansigtet og er samtidig nemt at style hver dag. Alsidigt og tidløst, det er et sikkert valg for dem, der ønsker at kombinere moderne stil med praktisk anvendelighed.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ariana Grande (@arianagrande)

Farvel perfekt glat, goddag naturlig bevægelse

Denne genoplivning er en del af 2026-æstetikken: farvel til overkontrolleret hår, goddag til sofistikeret naturlighed. Det "stykkede pandehår" hylder stilfuld uperfekthed: selvsikkert uregerligt hår, en mat tekstur og naturlig volumen ved roderne. Det stykkede pandehår fungerer lige så godt med en bølget bob som med ekstra langt hår.

Berømte frisører i London og New York oplever en stigning i efterspørgslen: "+200% for tekstureret pandehår på 6 måneder." De sociale medier er fyldt med tutorials om, hvordan du genskaber looket derhjemme eller vedligeholder dit pandehår. Og for dem, der tøver med at tage springet: start med at udtynde dit eksisterende pandehår let. En erfaren frisør vil derefter være i stand til at skabe tekstur uden at forkorte det drastisk.

Kort sagt, i 2026 er pandehår ikke længere statiske: det danser, det lever, det indrammer med blødhed. Det "stykkede pandehår" forvandler det såkaldte traditionelle pandehår til et livligt modetilbehør, der udstråler selvtillid og lethed.