Det super simple frisuretrick, der giver dig et elegant look på 2 minutter

En sommerfugleklip og to minutter er alt, hvad der skal til for at forvandle rodet hår til en elegant, struktureret knold. Dette virale trick, et hit på TikTok og Instagram, ser godt ud på alle hårtyper og er perfekt til enhver lejlighed.

Vigtigt udstyr

Tag en sommerfuglespænde (klassisk 10-12 cm model, helst i blank eller mat acetat). Børst dit hår for at rede det ud, og spray lidt hårlak, hvis det er fint. Valgfrit: en tynd elastik til et sikkert hold i langt hår.

Trin 1: Forbered basen

Saml alt dit hår i en høj eller mellemhøj hestehale i nakken for maksimal elegance. Fastgør med en elastik (eller fingrene, hvis du kun bruger en klemme). Træk forsigtigt i rødderne for naturlig volumen. Sno hestehalen stramt rundt om sig selv.

Trin 2: Rul op og fastgør

Vrid hestehalen til en rund knold, og rul den indad som en snegl. Placer sommerfugleclipsen vandret i midten: Før den ene pind under knolden, den anden over, og hægt hårene fast for at fastgøre den. Drej clipsen lodret for at låse.

Trin 3: Juster og finjuster

Træk forsigtigt hårstråene ud af knolden for en rodet-chic tekstur. Stop eventuelle løse hår ind under klemmen med en tandstikker eller din finger. Spray med hårspray, og tilføj løse krøller på siderne, hvis det ønskes. Resultatet: en sofistikeret, fyldig knold, der holder hele dagen.

Variationer til alle looks

Kort hår? Sæt det halvt op og sno spidserne. Til aften kan du pynte det med rhinstensclips. Glat hår: Sno det strammere; krøllet hår: Giv det fylde. Fordel: Det kan tages ad på få sekunder, ingen varme eller komplicerede værktøjer kræves.

Dette sommerfugleclips-trick er hurtigt, elegant og ubesværet og beviser, at nogle gange er alt, hvad det kræver, to minutter og det rigtige tilbehør til at løfte ethvert look. Uanset om det er til en spontan date, en arbejdsdag eller en chik aften ude, tilpasser denne knold sig dine ønsker og din stil uden at skade dit hår. Endnu et bevis på, at enkelhed, når den mestres, forbliver nøglen til elegance.