Hårvask: hvad en hudlæge anbefaler med hensyn til hyppighed

Da den ideelle hyppighed varierer afhængigt af hårtype, fysisk aktivitetsniveau, brug af stylingprodukter og endda genetik, er her forskellige måder at opretholde en sund hovedbund og hår, der ikke knækker. Disse anbefalinger har til formål at modvirke overskydende talg, irritation og tab af vitalitet, samtidig med at rutinerne tilpasses den enkelte.

Ideel hyppighed i henhold til hårtype

Dr. Heather W. Goff , professor ved Dermatologisk Institut på UT Southwestern Medical Center, advarer om farerne ved daglig hårvask, da det udtørrer hovedbunden og svækker hårfibrene ved at fjerne dens naturlige beskyttende talg. Til krøllet eller tæt hår, som er mere tørt og skrøbeligt på grund af dets struktur, der holder mindre effektivt på fugtigheden, anbefaler Dr. Goff at vaske det højst én gang om ugen eller endda hver anden uge for at undgå at fjerne hårets æteriske olier. Fint eller fedtet hår kan derimod tåle shampoo hver anden til tredje dag for at forhindre talgophobning, hvilket kan bidrage til skæl eller seboroisk dermatitis, en almindelig inflammatorisk hovedbundslidelse. Daglig hårvask frarådes kraftigt for alle hårtyper: det gør hårstråene tørre, sprøde og tilbøjelige til spaltede spidser, hvilket kan sammenlignes med sliddet på jeans, der vaskes for ofte.

Hvorfor bliver hår fedtet så hurtigt?

Denne tendens er ofte arvelig og drevet af androgenhormoner, der stimulerer talgkirtlerne fra puberteten og fremefter – den samme mekanisme bag akne hos mange teenagere. Hvis dit hår bliver fedtet inden for 24 timer, råder Dr. Goff til at modstå trangen til at bruge shampoo med det samme og bruge tørshampoo til at absorbere overskydende olie mellem hårvaskene. Vær dog forsigtig: Næste gang du bruger shampoo, skal du massere din hovedbund grundigt for at fjerne eventuelle rester og forhindre tilstoppede hårsække.

Forårsager vask hårtab?

Du kan være sikker på, at hårvask ikke forværrer hårtab, siger Dr. Goff: de hårstrå, der falder af under hårvask, var allerede i den naturlige fældningsfase (50 til 100 om dagen i gennemsnit ifølge American Academy of Dermatology). Episoder med øget fældning, såsom telogen effluvium, er oftere forbundet med stress, hormonelle udsving eller mangler, og ikke med selve hårvasken. Hårdt vand kan dog forværre tørhed og knækket hår og efterligne overdreven fældning.

Professionelle tips til optimal vask

Dr. Goff giver specifikke råd til at maksimere fordelene: Påfør shampoo udelukkende på rødderne og hovedbunden, hvor talg, sved og produktaflejringer ophobes, og undgå de lange hårstrå, der tørrer hurtigt ud. Brug balsam til spidserne og mellemlangt hår for at pleje dem uden at tynge rødderne. Til skadet hår kan du af og til bruge en dybdegående fugtgivende maske, som du lader sidde i 10 til 20 minutter under et varmt håndklæde. Til sidst, skift varmt vand med en sidste kold skylning for at lukke neglebåndene og give glans.

Hvis der opstår vedvarende irritation – kløe, rødme, afskalning eller betændelse – på trods af disse rutiner, kan man mistænke kontaktdermatitis (en allergi over for en kosmetisk ingrediens) eller en tilstand som psoriasis i hovedbunden. Dr. Goff understreger, at en hudlæge kan diagnosticere og ordinere målrettede behandlinger, såsom medicinske ketoconazolshampooer eller kortikosteroidcremer. Justering af din vaskefrekvens er et godt første skridt, men en professionel evaluering hjælper med at forhindre langsigtede komplikationer.