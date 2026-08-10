Disse parfumenoter er kvinders favoritter, ifølge en undersøgelse

Hvad nu hvis din næse havde sine favoritter? En undersøgelse foretaget på Imperial College London undersøgte de parfumer, der blev bedst bedømt af forbrugerne. Resultatet: tre store duftfamilier skilte sig ud, med en stor overraskelse med hensyn til de kombinationer, der virkelig gjorde en forskel.

En undersøgelse, der gransker de mest populære parfumer

For at forstå, hvad der gør en duft tiltalende, anvendte forskerne Vaiva Vasiliauskaite og Tim Evans en ret original metode. I stedet for at spørge deltagerne, hvilke duftnoter de foretrak, analyserede de tusindvis af anmeldelser efterladt af kvindelige brugere af parfumer til kvinder. De krydsrefererede derefter disse vurderinger med den detaljerede sammensætning af duftene for at identificere de ingredienser og akkorder, der statistisk set var forbundet med de højeste vurderinger. Denne tilgang gjorde det muligt for dem at observere præferencer gennem virkelige erfaringer i stedet for blot at stole på selvrapporterede meninger.

Trioen der skiller sig ud fra mængden

Tre duftfamilier skiller sig især ud: blomsternoter, moskus og vanilje. Disse noter er forbundet med en mere positiv forståelse af dufte, men studiets betydning stopper ikke her. Forskere antyder, at disse noter ikke kun er tiltalende på grund af deres egne iboende kvaliteter; de kan også fungere som forstærkere, der fremhæver de andre ingredienser i parfumen. Vanilje kan for eksempel give en varm og omsluttende facet til en komposition, mens blomsternoter kan tilføje dybde og dimension. Moskus bidrager ofte til at skabe en blød og harmonisk fornemmelse.

Hemmeligheden? Vov at lave uventede kombinationer.

Den mest interessante opdagelse ligger måske et andet sted. Visse meget populære noter, såsom lavendel eller geranium, optræder regelmæssigt i velrenommerede parfumer. Alligevel er det nogle mindre åbenlyse kombinationer, der synes tættere forbundet med de højest bedømte kompositioner. Blandt disse bemærker forskere især jasmin parret med mynte eller moskus ledsaget af vetiver og vanilje.

Dette viser blot, at duoer og akkorder inden for parfumeri kan rumme dejlige overraskelser. En velkendt note kan blive meget mere original, når den møder en uventet facet. Kendskab er tiltalende, men kombinationen kan skabe det lille ekstra, der gør en duft mindeværdig.

Stop ikke ved kun én tone

Har du en svaghed for vanilje? Det betyder ikke nødvendigvis, at du vil kunne lide alle parfumer, der indeholder det. Det samme gælder jasmin, moskus eller træagtige noter. For at finde en duft, der passer til dig, er det bedst at se på hele kompositionen og frem for alt, hvordan de forskellige noter interagerer med hinanden.

Vanilje kombineret med træ, friske noter eller blomster vil skabe et helt anderledes indtryk. Og frem for alt, lad duften udvikle sig på din hud. En duft kan afsløre nye facetter efter et par minutter og derefter ændre sig igen i løbet af timer. Din egen hud, dine minder og din olfaktoriske følsomhed spiller også en rolle.

En parfume har intet køn

Selvom undersøgelsen refererer til "feminine parfumer", er dette blot den kategori, forskerne har undersøgt, ikke en regel, man skal følge. Der er ingen noter forbeholdt kvinder eller mænd. Du kan bruge vanilje, vetiver, moskus, rose, lavendel eller enhver anden note, du kan lide, uanset dit køn. Klassifikationerne "til hende" og "til ham" er primært drevet af markedstendenser og markedsføring. I sidste ende er det bedste kriterium dit eget: Hvis en duft behager dig og får dig til at føle dig godt tilpas, er den perfekt til dig.

I sidste ende fremhæver denne undersøgelse en smuk sandhed: de mest elskede parfumer er ikke nødvendigvis baseret på en enkelt stjernenote, men på den subtile balance mellem flere ingredienser. Blomster, moskus og vanilje synes at have et forspring, men din næse er stadig den ultimative dommer.