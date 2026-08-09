Svømmepool: Den hjemmelavede antiklor-opskrift, der holder hele sommeren lang

Om sommeren tilbringer vi mere tid i vandet end på land. Vi driver med Middelhavets salte strømme eller tager til vandet i klorbassiner. Selvom vi føler os helt hjemme under vores udflugter i vandet, er vores hud ikke helt enig. For at beskytte den mod klor og nyde dine svømmeture uden at bekymre dig om at beskadige den, er her en eliksir, du kan putte i din badetaske.

Klor, en allieret for vand, men ikke for huden

I sommerens højeste er svømning en daglig aktivitet. Men før du hopper i vandet, dykker eller opfinder en ny svømmeteknik, må du ikke glemme grundlæggende førstehjælp. Selvom du måske husker at smøre dig ind i solcreme for at beskytte dig mod UV-stråler og undgå at forvandle dig til en hummer, er solen ikke sommerens eneste usynlige fjende.

Klor, som forbedrer poolvandet og svier i næsen, hver gang du ligger på en liggestol, ødelægger alle dine hudplejeindsatser. Det er nådesløst over for bakterier, og det er lige så ubarmhjertigt over for din hud. Dette stof, som endda blev brugt som krigsvåben i forrige århundrede, er meget irriterende, især når det er til stede i for store koncentrationer, især i private swimmingpools.

"Klor er faktisk ret beskyttende mod infektioner og bakterier," fortalte Dr. Jimmy Mohammed til RTL . Men selvom det desinficerer swimmingpoolvand, som hurtigt kan blive surt uden det, svækker det hudbarrieren og forringer effektiviteten af den hydrolipidiske film, som beskytter huden. Det har også den ulempe, at det fremskynder hudens dehydrering. Dette forklarer, hvorfor de tyndeste områder af din krop har teksturen af sandpapir i slutningen af august, på trods af en rigelig påføring af fugtighedscreme.

En anti-klor spray til hud beskyttet under alle forhold

Du kender ordsproget: "Forebyggelse er bedre end helbredelse." Så i stedet for at forsøge at fortryde skaden forårsaget af det let kemisk behandlede vand, der får det til at se ud som om, du har drukket en kop blegemiddel ved hvert mislykkede dyk, så beskyt det intelligent. I en gør-det-selv-video deler indholdsskaberen @margolistique, der fokuserer på et liv med lavt giftindhold og holistisk velvære, sin opskrift på klorafvisende spray.

Dette er ikke et mirakelprodukt, der gør dig fuldstændig immun over for klor. Det er dog et nyttigt naturligt middel, der kan hjælpe med at nulstille din hud efter at have svømmet i behandlet vand. Det findes også i flere formuleringer.

Det første trin involverer brug af 250 ml filtreret vand og 1 teskefuld pulveriseret C-vitamin for at modvirke klorens oxiderende effekt.

En anden beriget med 250 ml afkølet kamille- eller morgenfrue-infusion, to planter kendt for deres beroligende egenskaber. Denne blev også suppleret med 1 teskefuld C-vitamin.

Og en tredje variation, der bruger den samme base som den forrige opskrift, med tilsætning af en spiseskefuld aloe vera gel. Den hjælper med at opretholde hudbarrieren takket være dens fugtgivende og beroligende egenskaber.

Denne spray påstår ikke at modvirke klors skadelige virkninger på huden, men blot at bevare dens mikrobiom og dermed dens balance, samt dens sommerglød. Det ville være en skam at have en smuk solbrun hud, men hud som pergament.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Margaux | Kvinders sundhed og hormoner (@margolistique)

Andre gode fremgangsmåder til at begrænse virkningerne af klor

Indholdsskaberen, der finder løsninger på alle sine lidelser i Moder Naturs enorme overflod, anbefaler at bruge denne spray før og efter svømning for at maksimere dens effektivitet. "Jeg ryster den, sprayer den på min hud og hår før og efter svømning, og skyller den derefter af, når jeg kommer hjem," forklarer hun og opfordrer offentligheden til at bruge den korrekt. For at fjerne klor, før det kan skade din hud, skal du ikke springe kropstemperaturbruseren over, efter du har forladt poolen.

Vælg derefter en behandling rig på fugtgivende ingredienser, såsom aloe vera gel eller en nærende creme, for at genoprette din huds smidighed. Og for dit hår? Den samme fremgangsmåde gælder: en mild shampoo efterfulgt af en fugtgivende balsam. Et par minutter er alt, hvad der skal til for at sige farvel til klorrester ... og goddag til behagelig hud og hår, der bevarer sin fulde glans.

Selvom klor måske kan berolige folk og desinficere de kæmpe bassiner, hvor alle plasker rundt, er det ikke skånsomt for huden. Men med et par gode allierede i din beautybag og nogle forebyggende foranstaltninger, burde du være i stand til at holde din hud strålende indtil skoleårets start.