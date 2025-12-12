Her er tricket, som koreanske kvinder bruger hver aften for at få strålende hud.

Koreanske kvinders foretrukne trick til strålende hud er den dobbelte rensningsmetode, der bruges hver aften. Det involverer at rense ansigtet i to trin: først med en rensende olie, derefter med en vandbaseret eller skummende rens. Dette ritual, der er forankret i koreansk tradition, fjerner i dybden makeup, forurening, talg og vandopløselige urenheder, der er ophobet i løbet af dagen, samtidig med at hudens barriere bevares.

De to trin i dobbelt rengøring

Første trin: Påfør en renseolie på tør hud, massér blidt for at opløse makeup, solcreme og forurenende stoffer, og skyl derefter.

Andet trin: Brug en vandbaseret rensegel (gel, skum eller creme) til at fjerne sved, støv og eventuelle rester, og skyl derefter igen.

Dette trin forbereder huden bedre til at modtage efterfølgende behandlinger (serummer, fugtighedscremer), samtidig med at den fremhæver hudens glød og renhed.

Anvendelsestips

Det anbefales at udføre denne dobbeltrensning hver aften, og muligvis om morgenen, hvis du har kombineret til fedtet hud. Sørg for at vælge produkter, der passer til din hudtype, til hvert trin for at opretholde dens balance og forhindre tørhed.

Dokumenterede fordele

Dobbelt rengøring:

Åbner porerne og forebygger urenheder.

Den bringer renhed og udstråling til teinten.

Optimerer penetrationen af ​​aktive ingredienser i efterfølgende påførte hudplejeprodukter.

Det er takket være denne daglige disciplin, at mange koreanske kvinder har en klar, lys og jævn teint.