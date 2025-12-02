Dette japanske ritual efter badet giver ubesværet hudens udstråling

Et meget præcist japansk ritual efter badet, baseret på dermatologisk forskning, giver dig mulighed for at booste hudens udstråling og hydrering ubesværet. En nylig japansk undersøgelse viser, at påføring af fugtighedscreme, der respekterer visse parametre afledt af hudens fysiologi, optimerer dens virkning betydeligt.

Princippet bag ritualet

Undersøgelsen, der blev udført i Japan, søgte at bestemme den optimale metode til påføring af en fugtighedscreme, baseret på hudens naturlige funktioner. Forskerne målte stratum corneum-hydrering (SCW) hos raske individer i henhold til tidspunktet, mængden og hyppigheden af ​​påføringen. Her er de vigtigste resultater:

Hvis du påfører behandlingen umiddelbart efter badning (inden for 5 minutter), kan huden holde på mere vand, end hvis du venter 90 minutter.

Brug af en tilstrækkelig dosis, større end eller lig med 1 mg/cm², giver bedre resultater end en lavere dosis.

Det er mere effektivt at udføre denne handling to gange om dagen (morgen og aften) end én gang.

I en anden del blev denne protokol med to daglige behandlinger anvendt på patienter, der led af tør hud i over 8 uger: huden var signifikant mere hydreret, og markører for hudlidelser (trypsin, desmoglein 1) blev reguleret.

Optimale betjeningsvejledninger

For at følge dette japanske ritual skal du:

Påfør fugtighedscremen inden for 5 minutter efter badning (når huden er mest gennemtrængelig og modtagelig).

Prioritér en god mængde fugtighedscreme (1 til 2 mg creme pr. cm²).

Gentag morgen og aften for maksimal effekt.

Denne protokol, valideret af hudens fysiologi, forbedrer udstråling, blødhed og hudens barrierefunktion, alt sammen på en enkel og tilgængelig måde for alle, uanset hudtype.

Undersøgelsen, udført af japanske forskere, fremhæver således vigtigheden af ​​timing og regelmæssighed i den daglige pleje og bekræfter, at en velmålrettet handling, udført lige efter badning, har langt bedre fordele end den klassiske rutine.