Denne glemte dessert fra vores bedstemødre ville hjælpe os med at komme bedre igennem vinteren.

Hvad nu hvis løsningen på at komme igennem den kolde årstid lå i en glemt dessert, en fra vores bedstemødre? Risengrød får comeback i slutningen af 2025, og den er ikke bare lækker: den er fyldt med sundhedsmæssige fordele.

En sundhedsmæssig allieret mod kulde og mangel på sol

Risengrød er ikke bare en nostalgisk godbid; det er et sandt kraftværk af essentielle næringsstoffer. Rig på calcium og D-vitamin hjælper den med at styrke knoglerne, som svækkes af manglen på sollys om vinteren. Dens komplekse kulhydrater sikrer en skånsom fordøjelse og giver vedvarende energi, i modsætning til de sukkerstigninger, der findes i forarbejdede desserter.

Det er ikke alt: den indeholder også magnesium og fosfor, mineraler der ikke kun understøtter stærke knogler, men også den generelle velvære. I perioder med lavt sollys hjælper disse elementer med at bekæmpe træthed, stress og sæsonbestemt nedtrykthed. Tilføjelse af lidt frugt, lidt chokolade eller endda krydderier kan yderligere styrke dit immunforsvar og energiniveau. Risengrød bliver således mere end bare en godbid: en sand støtte til fysisk og mental sundhed, især værdifuld efter 60-årsalderen.

Hvorfor risengrød overgår moderne desserter

I modsætning til ultraforarbejdede slik tilbyder denne klassiske dessert stabile blodsukkerniveauer takket være brugen af fuldkorns- eller halvfuldkornsris. Dette undgår de sukkerstigninger og energinedbrud, der ofte følger kommercielt producerede desserter. Derudover er den økonomisk, holder sig i flere dage og kan tilpasses efter din smag: tørret frugt, bananer for at fremme søvn, lindrende krydderier…

Med risengrød kombinerer du hygge og velvære med afbalanceret ernæring. Og den gode nyhed er: den kan nemt laves til en vegansk version, der er lige så lækker og nærende. Mandel-, havre- eller kokosmælk, naturlige sødestoffer som agavesirup, kokossukker eller dadler, og du har en opskrift, der vil glæde alle, samtidig med at den forbliver sund.

En simpel og trøstende opskrift

Her er en version, der er optimeret til sundhed og nem at lave derhjemme:

Ingredienser til 4 portioner:

120 g ris (ideelt brune eller halvbrune; ellers almindelige kortkornede ris for en mere cremet konsistens)

900 ml til 1 l mælk (sødmælk eller plantebaseret mælk)

1 knivspids salt

1 vaniljestang eller 1 tsk vaniljeekstrakt (valgfrit: appelsin- eller citronskal)

1 til 2 spiseskefulde honning, kokossukker eller 2-3 blendede dadler

Bonusmuligheder: kanel, kardemomme, rosiner, valnødder/mandler, sæsonens frugt

Forberedelse:

Kog risene i mælk med en knivspids salt og vanilje ved svag varme. Rør regelmæssigt for at opnå en cremet og glat konsistens. Tag gryden af varmen og tilsæt honning eller sødende frugt. Tilpas efter din smag med tørret frugt, krydderier eller citrusskal. Serveres varm for en beroligende effekt om vinteren eller kold om sommeren.

Risengrød, der ofte overses til fordel for moderne sukkerholdige trends, beviser, at vores bedstemødres opskrifter stadig er relevante. De kombinerer nydelse, sundhed og velvære og inviterer os til at genopdage vores skabe og madlavningsvaner for at fylde op med næringsstoffer, mens vi forkæler os selv. Så lad dig friste af denne enkle og trøstende dessert i vinter.