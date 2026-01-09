Her er den fejl (næsten) alle begår, når de spiser raclette, ifølge en kok

Raclette, den ultimative komfortmad, fylder hjemmene med sin lokkende aroma i disse kolde tider. Hvis du har besluttet dig for at trodse dine slankeforsætter og omfavne din gourmetfilosofi, er du sikkert ivrig efter at smelte osten over dine kartofler. Før du griber dine raclette-pander og hengiver dig til dette kulinariske ritual, bør du læse disse få retningslinjer omhyggeligt.

Valget af ost, en afgørende faktor

I starten af året forvandler nogle mennesker sig til vegetarer og fræser sig i " detox "-grønne juicer, mens andre, der er mere tilbøjelige til at nyde god mad og drikke, fejrer deres kulinariske arv og varmer sig op med solide retter. Faktisk, hvis mad er din største hobby, har du måske allerede planlagt en raclette-aften. Denne ret, der samler folk omkring bordet og tilfredsstiller enhver gane, er ikke noget, der skal nydes tilfældigt. Det er en kunstform.

Trods sin tilsyneladende enkelhed kræver raclette en vis grundighed. Snup ikke bare den første ost, du ser i supermarkedet. Det er hovedingrediensen i raclette, så du skal være opmærksom og læse etiketterne omhyggeligt. "En rigtig god raclette er lavet med rå mælk," insisterer kok Christophe Martin, køkkenchef på restauranten Le Ramoneur Savoyard i Annecy, i en samtale med Madame Figaro .

Raclette-purister overlader faktisk denne opgave til deres ostehandler. De store pakker raclette fra almindelige butikker har ikke den samme aromatiske fylde som "ægte" raclette. "Hvis det er muligt, så køb den i skiver og skær den selv. Hvis den allerede er skåret og vakuumpakket, har den mistet sin tekstur og friskhed," forklarer den kulinariske ekspert, der er en dedikeret raclette-entusiast.

At koge ost for længe er helligbrøde.

I kampens hede kan du komme til at glemme din racletteost på den varme grill og opdage, at den næsten er brændt på. Nogle gange er denne forlængede tilberedningstid dog bevidst. Generelt er der to tankeskoler: dem, der foretrækker deres raclette lidt flydende, og dem, der foretrækker den næsten brun.

Hvis du kan lide din raclette halvbrændt, knasende i munden, så ved du, at du bryder traditionen. Det er ostemisbrug! "Den største fejl er at tale om det og lade osten koge for længe. Bagefter bliver den fedtet og uspiselig," påpeger kokken. Selvom det chokerer nogle, anbefaler han at bruge ovnen til fuldt ud at nyde raclettes dejlige aromaer. Metoden til at opretholde denne delingsånd uden det berømte, samlende apparat? "Du lægger kartoflerne i et gratinfad, fordeler alle osteskiverne ovenpå og lægger det under grillen."

Fjern skorpen eller lad den være? Det er spørgsmålet.

Igen er det et følsomt emne mellem kartofler og charcuteri-brædder. Nogle vogter nidkært over skorpen, mens andre ikke kan udstå den. Alligevel er det den bedste del af racletteost. At fjerne den er lidt som at fjerne skorpen fra brød : det ødelægger dens charme. Og kokke vil bestemt ikke være uenige. Det samme gælder kartofler, som bør spises med skræl på. "Det er essentielt. For det første fordi det giver vitaminer, men også fordi det har en fremragende ristet smag," argumenterer kokken.

Og for at det hele skal sænke sig og ikke føles for tungt efter dette solide måltid, så glem ikke at spise et par syltede agurker eller andre syltede agurker mellem bidderne. Disse syltede agurker, som nogle gange kritiseres af dine gæster, hjælper dig faktisk med bedre at absorbere og fordøje raclette. Sådan har du det, raclette har ingen flere hemmeligheder for dig!